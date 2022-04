Il 22 aprile 1509 sale al trono Enrico VIII d'Inghilterra. Il 22 aprile 1616 muore Miguel de Cervantes. Il 22 aprile 1937 nasce Jack Nicholson. Questo venerdì sera aveva l' oro in bocca. Ed i primi tre fatti sarebbero ancora importanti? No. Incenerite gli eventi storici superati, stracciate moltitudini di libri, sbarrate tutte le date: ieri sera è successo appena qualcosa... #stanzavxl porta dietro un "pa-pa-pa-pam" di novità! E tutti gli altri accadimenti da 22 aprile vengono dietro, invidiosi, con una lacrimuccia.

Come vi avevamo già annunciato anticipatamente, #stanzavxl (questo è il nome della nostra pagina Twitter per chi non si fosse ancora iscritto) è incominciato alle ore 21:00, ed i nostri super-ospiti sono stati puntualissimi! Abbiamo accolto due giornalisti di fede milanista, due con il marchio del Diavolo impresso nei tessuti sub-cutanei: Marco Varini, opinionista di Sportitalia e Top calcio nonché editorialista di Derbyderbyderby.it, poi Andrea Barbuti, redattore di calciomercato.com e blogger di primitiva conoscenza in VivoPerLei. Al centro del tavolo, come depliant della serata, il derby milanese di Coppa Italia. S' è parlato di Pioli e di Lautaro, di Giroud e del suggestivo cognome di Nuñez, terribile punta del Benfica (Andrea Barbuti da Lisboa ha garantito per lui), o dell' opportunità di giocare contro la Juventus per la Coppa Italia e di lasciare indietro energie per il campionato. Abbiamo chiacchierato pure di Alexis Sanchez, di Vidal e di Renato Sanches quando la stanza ha assunto il caratteristico odore del "charquican" sudamericano e, dunque, aabbiamo trovato un partecipante dal Cile, di tifo milanista. E poi, con i tantissimi partecipanti che ringraziamo davvero, abbiamo definito "problemi ed equazioni" da Var: dal contatto Zaniolo-Meret al "caso" Kalulu, dal contrasto Belotti - Ranocchia fino a scomodare memorie sepolte di gol internazionali annullati anni immemori orsono. Davvero, ci sentiamo di ringraziare tutti i partecipanti: grazie!

Marco Varini è stato lucido e grandioso protagonista con spiegazioni esaurienti riguardo casi da Var e situazioni interne al Milan. L' "amico" Barbuti è apparso esperto professionista tra nomi di campioni e profili d' altre isole essere, oltre che estremamente competente con le sue personalissime analisi italiane: certamente saremo ben contenti di accoglierli nuovamente per altre puntate! (Tiriamo appena la corda)

E, se Arsenico17 scrutava il profumo del charquican (ne deve esser rimasto profondamente colpito) ed interveniva al nome di Mourinho, Damiano e Ciccio adempivano ai propri doveri da co-host. Francesco ha anche rinvenuto, mediante il racconto d' un amico d' infanzia, un buffo ricordo dove abbracciava selvaggiamente il padre dell' amico (che era, appunto, collegato nella stanza) per vicende legate a rigori da Champions League. Insomma, si stringevano quasi a farsi male.

Infine, sono intervenuti, tra i colleghi blogger di VxL, Max7 e Ginni Nuresse! Il primo ci ha deliziato, nella seconda metà della serata, con i suoi racconti di Sardegna e con le proprie considerazioni sulle personalissime esperienze di lavoro, il secondo, ecco, l' ho volutamente trascurato come ultimo nel resoconto della stanza. Non solo abbiamo trattato, con Ginni, di profili Viola, di dolci ricordi fiorentini e di fuorigiochi fischiati maledettamente contro il Bayern. C' è stato altro oltre alle considerazioni su Sottil, Castrovilli e Cabral ed alle analisi sui progetti giovanili nel Calcio del nostro Paese. Quindi... vado ora? Vado ora? Che dite? Pam-pam-pam-pam! (Lasciate perdere il goffo tentativo di trasformare in onompatopee il suono dei fuochi d' artificio)

Suspense. Fine suspense. Va bene, vado... lo dico-lo dico: ehm... Ginni Nuresse, da questa mattina, fa parte dello staff di #stanzavxl! Colpo ufficiale, colpaccio!

Siamo davvero contenti (Arsenico, Ciccio e Damiano) di proseguire il nostro percorso in barca a vela con un amico dell' Arno! Ginni è un grande blogger di VxL e porta una voce diversa, in confronto alle epiglottidi dei soliti tifosi milanesi o juventini e, possiamo scriverlo, il suo interesse paziente è stato delizioso per noi dello staff (delizioso come una crema fiorentina), tanto che abbiamo deciso di corteggiarlo, proprio stamattina. E niente... lui ha detto subito "sì". Ci troviamo davanti ad un opinionista "mitico", lo abbracciamo affettuosamente nel nostro gruppo! Benvenuto Ginni!

Chiaramente, va ribadito, siamo disponibili ad accogliere anche altri tra i valorosi blogger di VxL. La nostra stanza ha la porta aperta... ma ha chiuso la puntata verso mezzanotte sulle note di De Gregori, e Damiano ha letto alcune delle righe più significative dell' articolo di Ciccio Indi: "La leva calcistica della classe 2000'!" Finale "davvero suggestivo", come direbbe il nostro Pippo Russo. (Non gli sto facendo il "verso"!)

Dunque, questa è stata una splendida serata al chiaro di luna e noi vi attendiamo numerosissimi per le prossime, con altri ospiti (abbiamo un paio di idee, più d' un paio di residenti in Toscana) ed altri temi. Il prossimo appuntamento sarà di scena mercoledì 27, sempre nella nostra stanza Twitter "stanzavxl" per le ore 21. Vi attendiamo tutti!

Per questa edizione è tutto (Damiano Fallerini).

@bloggervxl