Il campionato di Serie A volge al termine ed ha già dato il suo primo verdetto: Milan, Inter, Napoli e Juventus (ordine casuale) saranno le squadre che parteciperanno alla prossima Champions League, questo grazie alla vittoria della Juventus contro il Venezia e al conseguente pareggio della Roma in serata contro il Bologna.

Detto questo, ci sono ancora da incoronare il Campione D'Italia, lotta a due tra Milan e Inter, la posizione di Europa League che nel prossimo anno sarà ridotta a una partecipante, con Roma, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Hellas Verona a contendersela, mentre per la salvezza in lotta dalla ventesima posizione all quindicesima che contano; Venezia, Genoa, Salernitana, Cagliari, Spezia e Sampdoria. Adesso però vi dico il mio pensiero, condiviso o meno, che mi sono fatto in questa stagione dall'inizio ad oggi.

Che la lotta scudetto sarebbe stata tra le due milanesi sembrava scritto da qualche parte nel firmamento, anche perchè dopo 9 anni di fila della Juventus, e la noia che stava divenendo il campionato di Serie A, si è arrivati prima ad un ritorno dell'Inter, e guarda caso a quel Milan, che con tutto il rispetto ha una squadra più che normale se affiancata alle altre tre dietro di lei.

No, non voglio dire che il Milan si trova là perchè è stata aiutata in prima persona o per sconfitte al quanto ingenerose e ingiuste delle rivali dietro, ma al quale va fatto un plauso per come è rimasta squadra fino ad oggi, poi un velo sul 'Pioli is son fire', che si sarà bravo, ma arrivare addirittura ad alzargli un coro per un campionato più che agiato a suo favore. Il Milan ad oggi sta meritando lo scudetto? Bhà, se devo essere sincero, si e no; Sì, perchè il tecnico ha davvero proseguito il suo pensiero, anche quando i tifosi del Milan lo volevano fuori dalle balle, perchè a detta loro non all'altezza per lottare per lo scudetto, ma non diteglielo perchè direbbero che non è vero che lo dicevano, ma ci sono articoli e commenti in alcuni di essi che confermano le prove. No, perchè a mio avviso sta là solo per le cadute delle altre squadre, basti pensare che il Napoli se l'è mangiato questo scudetto, e l'Inter s'è proprio addormentata in più circostanze, mi ricorda la Juventus che quando aveva l'opportunità di allungare in classifica perdeva o pareggiava la gara dopo.

Quindi sono sincero, non essendo interessato alla lotta scudetto, di cui la mia Juve è fuori del tutto, penso che l'Inter abbia ancora il vantaggio da qui al termine sia nelle squadre che deve incontrare, ma soprattutto nella forza del gruppo. Lungi da me tifare per una o per l'altra, anzi senza la Juve avrei sostenuto il Napoli, da centro-meridionale preferendo il Sud al Nord, come dice quella tipica canzone da stadio "Noi c'avemo il sole, noi c'avemo il mare, e voi, solo la nebbia".



Passo alla zona Europa League, dove la situazione potrebbe arridere alla Roma, anche se il giocarsi la Conference League, che qualora vincesse la porterebbe direttamente ai gironi di Europa League, portando così a sbloccare la casella per la seconda squadra partecipante italiana che uscirebbe tra cinque squadre, quelle indicate prima, ma che stringendo dovrebbe portare ad una lotta tra Lazio, Fiorentina e Atalanta, escludendo l'Hellas Verona che le dovrebbe vincere tutte e 3 e sperare in un crollo generale davanti, difficilissimo se non proprio impossibile.



Ora arriviamo, forse, alla situazione più difficile; la lotta salvezza. A tre giornate dal termine è davvero difficile pensare a chi potrebbe salvarsi, anche se Sampdoria e Spezia potrebbero salvarsi alla prossima di campionato, soprattutto lo Spezia che ha a suo favore gli scontri diretti contro le quattro restanti mentre si potrebbe racchiudere la salvezza dal Cagliari diciassettesimo a 28 punti fino al Venezia ultimo a quota 22. Ora guardando le gare restanti, c'è da ricordare che ci sarà da recuperare Salernitana-Venezia della ventesima giornata, quindi uno scontro diretto, per le sei squadre in lotta, la Sampdoria è quella messa peggio di tutte, visto che dovrà vedersela con Lazio in trasferta e Fiorentina in casa, ma come detto prima con 8 punti su 9 totali, potrebbe salvarsi con la caduta o un pareggio di una tra Salernitana o Genoa, stessa cosa allo Spezia che se la vedrà contro l'Atalanta in casa e l'Udinese in trasferta, anche in questo caso basterebbe una non vittoria di Salernitana o Genoa. Poi c'è il Cagliari che con i suoi 28 punti è la prima a rischiare, visto che avrà la trasferta di Salerno proprio nella prossima gara, contando che la Saernitana poi recupererà la gara casalinga subito dopo contro il Venezia, che potrebbe essere automaticamente retrocessa con una sconfitta, e che porterebbe i campani a sopravanzare i sardi portandosi a 31 e con la salvezza qualora le vincessero entrambe. Il Cagliari dopo lo scontro diretto contro la Salernitana, si troverà davanti l'Inter che si gioca lo scudetto, quindi dovrebbe tentare di vincere o pareggiare a Salerno e sperare che la Salernitana non vince la gara contro il Venezia di recupero, anche se sembra davvero molto difficile.

Passiamo ora alla Salernitana, 25 punti con una rimonta strepitosa, anche perchè sembrava già a metà campionato inoltrato già retrocessa, mentre la truppa di Nicola ha spezzato l'incantesimo malefico e si è ripresa. Ora avrà due gare importanti, nella quale potrebbe addirittura permettersi di perdere a Bergamo contro l'Atalanta in lotta per la zona Europa League, ma poi dover vincere contro il Venezia prima e il Caagliari poi entrambe in casa, o vincerne una e pareggiare l'altra, che li porterebbe alla salvezza a 29 punti. La Salernitana poi all'ultima avrebbe un'Empoli più che salvo, ma mai fidarsi delle già salve, basti pensare al Bologna che da salvissima ha fermato la Juventus e l'Inter.

Passiamo ora al Genoa, che sembrava condannata prima di ieri sera, mentre oggi potrebbe ancora sperare, anche perchè la prossima si troverebbe davanti la Juventus, automaticamente in Champions e che non farà certo i salti mortali per raggiungere il terzo posto, visto che il Napoli sarà ospite del Torino che non farebbe mai un favore ai cugini juventini. Poi il Genoa avrebbe proprio il Napoli al Maradona, e l'ha potrebbe addirittura avere un 'contentino' dalla squadra napoletana, anche un pari. Poi ecco la cenerentola Venezia, per la quale dispiace molto vederla là sotto, dopo una campagna acquisti mondiale dove sono arrivati giocatori da ogni parte da ogni dove, eppure è là. La squadra lagunare, recupererà contro la Salernitana in trasferta, dove giocando come si è vista contro la Juventus potrebbe giocarsela a viso aperto. Poi se la dovrà vedere contro il Bologna 'ammazza tutti' che dovrà batterla anche perchè i felsinei non si fanno scrupoli contro nessuno, se possono vincere vincono, quindi molto ostica, e la caduta o il pari la porterebbe alla retrocessione. All'ultima poi c'è la Roma, che certamente non farà sconti, quindi per il Venezia sembra una B annunciata ben prima che si giochino le prossime tre gare.

Pronostico? No, sarebbe davvero ingiusto fare previsioni, anche perchè sembrerebbe più 'tirargliela' ad una o l'altra squadra, mentre è giusto vedere gara dopo gara quali saranno i verdetti.

Non mi resta che ricordare una celebra frase di Maurizio Mosca: "Buon Campionato a Tutti!".