Ci si aspettava delle risposte in campionato dalla Fiorentina dopo la vittoria importante e decisiva in Conference contro il Genk.

La squadra di Italiano era reduce dalla sconfitta difficile da digerire contro il Milan e da soli 3 punti nelle ultime cinque gare. Bisognava vincere e convincere per poter riprendere il percorso in campionato il prima possibile e lasciarci alle spalle un momento non facile.

E la Fiorentina contro la Salernitana ha fatto tutto quello che le si chiedeva. Ha vinto, convinto, segnato (e soprattutto ha segnato chi doveva segnare) e non ha preso goal. Non c’è stata praticamente partita contro un avversario con grandissime difficoltà ma che era pur sempre reduce da una vittoria importante contro la Lazio.

La Fiorentina è entrata in campo concentrata, ha indirizzato la gara dopo pochi minuti grazie al rigore realizzato da Lucas Beltran, il primo goal in Serie A, ha raddoppiato alla mezz’ora con una rete straordinaria di Sottil(anche per lui ritorno al goal dopo tanto tempo)e l’ha chiusa nella ripresa con il solito e immenso Jack Bonaventura(6ª rete in stagione). Un 3-0 che è fin troppo stretto per la squadra di Vincenzo Italiano, che ha creato veramente tantissime palle goal nel primo tempo per poter segnare prima sia il secondo che il terzo goal. Difensivamente inoltre la Fiorentina ha concesso una sola conclusione alla Salernitana, finita sulla traversa. Partita quasi perfetta da parte della Fiorentina. Non è stata concreta ma ha ritrovato il goal la Fiorentina e l’ha fatta senza l’impiego di Nico Gonzalez, tenuto a riposo. Bonaventura è vero che ha segnato, ma il 3-0. Avevamo sottolineato quanto fosse importante per la Fiorentina trovare la rete con gli attaccanti, sia esterni che prime punte. Le reti di Beltran e Sottil, entrambi autori anche di una ottima prova, fanno sperare in un nuovo inizio ma serviranno conferme a partire già dai prossimi impegni per non rendere questa giornata una semplice cometa autunnale. Sarebbe stato ottimo se avesse trovato la rete pure Ikonè, ma ancora una volta la poca concretezza ha avuto la meglio sul francese. Sono arrivati ottimi segnali anche dal centrocampo della Fiorentina; Arthur è stato probabilmente il migliore in campo mentre Duncan ha giocato una gara totale in entrambe le fasi. Difensivamente la Fiorentina non ha rischiato nulla grazie a un ottimo Milenkovic. Buone le prove anche di Kayode e Biraghi. Questa vittoria inoltre permette alla Fiorentina di tornare in zona Europa. Non una giornata perfetta, ma quasi…

PAGELLE PERSONALI

TERRACIANO 6; gara da spettatore non pagante.

KAYODE 6,5; ha contenuto molto bene Candreva e si è proposto bene in diverse circostanze. La Fiorentina ha pagato molto la sua assenza nell’ultimo periodo.

MILENKOVIC 7; tolta la marcatura persa a inizio ripresa su Ikwuemesi che poteva costare il goal, ha giocato una partita perfetta.

RANIERI 6; non è stata la sua prova più positiva ma credo che molto dipenda anche dallo scarso minutaggio dell’ultimo periodo. Quarta nel complesso sta facendo bene, ma sono certo che arriverà come nella passata stagione il suo momento.

BIRAGHI 6,5; perfetto in fase difensiva, costante in fase offensiva e mette diversi ottimi cross. Buona prova.

BONAVENTURA 7,5; 6ª rete stagionale ed è già quella con più reti alla Fiorentina. In Europa solo Bellingham ha segnato più reti fra i centrocampisti. Un punto fermo di questa squadra e un giocatore immenso.

ARTHUR 8; una gara praticamente perfetta. Quando funziona Arthur, funziona la Fiorentina.

DUNCAN 7,5; ottima prova in entrambe le fasi ed è determinante per il terzo goal. Ottime prova.

IKONÈ 5,5; ha diverse occasioni per incidere ma le spreca. Tanto fumo e poco arrosto.

BELTRAN 7; ha una occasione dopo 2 minuti ma non la sfrutta, serve di tacco la palla ad Arthur del rigore e lo segna. È dentro la manovra, lega bene con la squadra e regala diverse ottime giocate di qualità. Messaggi importanti da parte del vikingo argentino.

SOTTIL 8; un goal bellissimo e un assist. Finalmente ha risposto presente pure lui dopo tante prove negative. Quel dito poteva risparmiarselo… le sue prestazioni credo fossero sotto gli occhi di tutti. E non basta una partita a cancellare un rendimento fino ad oggi molto negativo. Risponda sul campo a suon di prestazioni e non con un dito davanti alla bocca dopo una rete. Speriamo sia un nuovo inizio.

SUBENTRATI

QUARTA 6; entra a gara chiusa e gioca sia centrocampista che attaccante praticamente.

LOPEZ 6; entra bene in partita e aiuta a gestire il risultato.

NZOLA 6; entra ma non incide.

KOUAMÈ S.V.

BREKALO S.V.

ITALIANO 8; la Fiorentina è stata uno spettacolo.

La Fiorentina ritrova dunque subito la vittoria anche in campionato, la seconda consecutiva al Franchi dopo quella di giovedì. Adesso mercoledì al Franchi contro il Parma di Pecchia, primo in classifica in Serie B, si giocherà l’ottavo di finale di Coppa Italia. Poi domenica sera si andrà a Roma contro la squadra di Mourinho. Non c’è tempo per festeggiare perché bisogna lavorare in vista delle prossime gare! Testa alla Coppa Italia!

AVANTI FIORENTINA!