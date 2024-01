La Fiorentina chiude un grande girone d’andata al 4º posto in classifica, ma perde a Reggio Emilia contro il Sassuolo 1-0. Dopo 3 vittorie consecutive e 13 punti nelle ultime 5, la Fiorentina si è dovuta arrendere in casa del Sassuolo di Dionisi.

La Viola a Reggio Emilia ha giocato un brutto primo tempo e ha approcciato male la partita, subendo dopo pochi minuti la rete decisiva di Pinamonti.

Nella ripresa invece la Fiorentina ha preso in mano la partita, ha creato tantissime occasioni da goal, ha sbagliato un rigore con Jack Bonaventura e le hanno annullato pure una rete, siglata da Martinez Quarta in fuorigioco. Occasioni per Nzola, occasioni per Ikonè, occasioni per Beltran, per Milenkovic… la palla purtroppo non è entrata. La Fiorentina in una situazione non facile a causa delle molte assenze, soprattutto nella batteria degli esterni (Kouamè in coppa d’Africa, Sottil e Nico infortunati), non è riuscita a raccogliere punti nella prima gara dell’anno per colpe proprie ma anche per la mancanza di alternative.

L’ho voluto sottolineare proprio all’inizio: il girone d’andata della Fiorentina è stato straordinario. 33 punti e 4º posto in classifica sopra a squadre come Roma, Lazio, Napoli e Atalanta, sopra anche alla sorpresa Bologna. Bisogna fare i complimenti all’allenatore, il grande protagonista di questa squadra, ai ragazzi che stanno dando nel complesso tutto quello che possono dare, e anche alla dirigenza, perché volente o nolente, errori o no, la crescita negli ultimi anni passa anche dal loro lavoro.

Ma nonostante ciò, credo che questa squadra se vuole provare a mantenere queste posizioni dovrà assolutamente ricorrere al mercato. La rosa della Fiorentina ha dei difetti molto evidenti, basta pensare che il reparto offensivo ha segnato 7 goal in sei (escludendo Nico Gonzalez), gli stessi di Pinamonti.

A centrocampo se la mediana titolare formata da Duncan e Arthur sta rendendo molto, non si può dire la stessa cosa di quella alternativa Mandragora-Lopez, così come è stato povero l’apporto di Barak. Inoltre, stiamo giocando con un solo terzino destro. Le punte hanno fatto in due solo quattro goal (Nzola un goal al 90º in una partita chiusa contro il Cagliari e Beltran un rigore contro la Salernitana, quello con il Verona e il regalo di Di Gregorio).

Nonostante tutto la Fiorentina è quarta… se davvero c’è l’ambizione di restare in questa zona e provare ad aggredire la zona Champions c’è assoluto bisogno di comprare giocatori pronti e di qualità. Probabilmente il primo rinforzo sarà Ngonge, ma perché non muoversi a chiudere allora? Il calciatore è pronto, ieri ha giocato una buonissima gara con il Verona a San Siro contro l’Inter. Questo gennaio per la Fiorentina è importante perché si giocherà diverse gare importanti in campionato, ma soprattutto si giocherà il quarto di finale di Coppa Italia (dopodomani) contro il Bologna e la supercoppa italiana. Possibile che Italiano debba giocare queste gare con solo due esterni a disposizione (e che esterni…)?

Anche a centrocampo si potrebbe provare a fare qualcosa. Come ho già sottolineato altre volte, alla società non è mai mancata la voglia di provare a migliorare la squadra, ha anche commesso errori ma ci ha sempre provato. E in questo momento, vista la classifica e viste le coppe, sarebbe un grandissimo peccato non provare a sfruttare questa occasione.



Bisogna rinforzare questa squadra e bisogna farlo il prima possibile. E questo aspetto l’avrei sottolineato anche qualora avesse segnato il rigore Bonaventura. Adesso bisogna dimostrare e mostrare l’ambizione di una proprietà che in questi anni ha investito, ha costruito infrastrutture e ha mostrato una costante crescita negli ultimi anni. Poi ovviamente si può sbagliare, non sta scritto da nessuna parte che con degli acquisti si arriverà in Champions, ma tentar non nuoce, anzi. In questo momento bisogna cavalcare l’onda del girone d’andata. La partite con il Sassuolo l’abbiamo persa ed è un peccato ma ci può stare dopo 13 punti in 5 gare, non è un dramma, siamo stati anche sfortunati. Ma non bisogna correre il rischio di complicarsi la vita da soli sotto tutti i punti di vista.

PAGELLE PERSONALI

TERRACIANO 6; sul goal non può nulla.

KAYODE 5; purtroppo il goal è soprattutto un suo errore.

MILENKOVIC 6,5; attento dietro, si prende il rigore e va vicino al goal. Buona partita.

QUARTA 6; nel complesso gara sufficiente.

BIRAGHI 6; attento difensivamente ed effettua qualche cross interessante.

BONAVENTURA 4,5; non gioca una buona partita e sbaglia il rigore. Peccato, ma Jack resta vitale per questa squadra.

ARTHUR 6; prova ad aumentare i giri del motore nel primo tempo ma la squadra non lo segue.

MANDRAGORA 5; una prestazione completamente negativa.

IKONÈ 4; se proprio deve continuare ad essere questo, è libero di cercarsi squadra. Anzi, ci farebbe un favore.

NZOLA 4,5; nel primo tempo viene servito poco mentre nella ripresa pecca di cattiveria. Un goal in 19 gare, si commenta da solo.

BREKALO 4; altro calciatore da vendere.

SUBENTRATI

DUNCAN 6,5; entra benissimo in partita.

BELTRAN 6; entra bene in partita. Lotta molto.

PARISI 6; meglio lui come esterno che Brekalo.

BARAK S.V. Butta dentro la palla alla fine…

ITALIANO 6; alcune scelte sono finalizzate alla sfida di martedì ma giocando ogni tre giorni si possono capire. In questo momento non ha assi nella manica, la panchina è vuota…

Peccato terminare il girone d’andata e iniziare il 2024 con una sconfitta, ma la Fiorentina chiude comunque il girone d’andata in zona Champions.

Adesso attendiamo risposte dalla società. Intanto martedì saremo di nuovo in campo e saremo di scena al Franchi contro il Bologna in casa, ci si gioca l’accesso in semifinale. Sarà il primo appuntamento chiave della seconda parte di stagione della Fiorentina. Servirà una grande prestazione contro una squadra in forma come il Bologna per passare il turno!

Reagiamo subito!

AVANTI FIORENTINA!