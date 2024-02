Nel momento più difficile della stagione, ecco la reazione di carattere della Fiorentina e di Vincenzo Italiano, ecco la prestazione che tutti stavamo cercando da tempo ed ecco una bellissima vittoria.

Italiano incarta completamente Sarri e la Fiorentina ritrova il sorriso e il proprio calcio in una serata di totale dominio viola.

La Lazio ha solo segnato il goal a fine primo tempo, per tutti i 90 minuti la partita l'ha dominata la Fiorentina. Il 2-1 è un risultato bugiardo, questa gara sarebbe dovuta finire con un passivo più netto. Pali, traverse, salvataggi sulla linea, rigori sbagliati... nonostante la prestazione ci sono comunque stati i presupposti per rovinare una prestazione straordinaria perché la palla non voleva assolutamente entrare. Il goal di Luis Alberto a fine primo tempo e il rigore sbagliato da Nico Gonzalez potevano essere due episodi decisivi in negativo.

Trovarsi sotto dopo aver letteralmente dominato la prima frazione sarebbe potuto essere un colpo basso non secondario, così come il rigore sbagliato da Nico avrebbe potuto cambiare l'inerzia della gara.



Ma la Fiorentina è stata comunque più forte della sfortuna, della casualità è della malasorte. La Fiorentina è stata squadra, è stata una grande squadra. Al Franchi si è vista una squadra coraggiosa, gagliarda, viva, intensa, ritmica... si è rivista la vera Fiorentina, quella che non vedevamo da diverso tempo.

Si è soprattutto rivista la Fiorentina di Italiano e il tecnico viola è risultato decisivo: la scelta di mettere in campo una squadra tecnica e offensiva ha pagato, nonostante un centrocampo leggero la Fiorentina non ha mai sofferto le caratteristiche della Lazio proprio perché è stata squadra sotto tutti i punti di vista. Bonaventura vicino ad Arthur nei due a centrocampo ha convinto, Beltran ha giocato sulla trequarti un'altra grande partita, Nico sta crescendo molto e Belotti ha lottato come un guerriero per tutta la gara.

La Fiorentina adesso dovrà ripartire da questa partita (questa volta sul serio) ma non tanto dal risultato quanto dalla prestazione, che è stata di altissimo livello contro una grande squadra come la Lazio.

Questi primi due mesi del 2024 sono stati molti difficili, la Fiorentina purtroppo si è fortemente complicata la vita perdendo punti in maniera ridicola che oggi hanno un peso non indifferente negli equilibri della classifica, ma la stagione non è assolutamente finita. Ci sono 12 partite da giocare più la semifinale di Coppa Italia e l'ottavo di Conference contro il Maccabi Haifa, perciò tutto è ancora in ballo. La Fiorentina può ancora dare un senso non indifferente a questa stagione ma per farlo sarà fondamentale ripartire da oggi. Il calendario è ricco di impegni ed è tutto tranne che facile, certo, ma la Fiorentina contro la Lazio ha mandato un grandissimo segnale. Abbiamo sempre sottolineato quanto fossero importanti Arthur, Bonaventura e Nico e quanto la Fiorentina stesse pagando le loro condizioni. Contro la Lazio questi tre hanno giocato una grande partita e la Fiorentina è tornata ad essere quella vera, non può essere un caso. Se questi tre continueranno a star bene, vedendo la crescita di Beltran, l'apporto di Belotti, il rendimento dei centrali e il lavoro di Italiano, la Fiorentina potrà senza dubbio rilanciarsi, ricordando sempre la reale dimensione di questa squadra(nel complesso la rosa vale il 7º/8º/9º posto, questo ovviamente non significa che non si possa provare a fare qualcosa di più...).

Adesso sta alla squadra confermarsi sul campo.

PAGELLE PERSONALI

TERRACCIANO 6; spettatore non pagante.

KAYODE 7; ottimo lavoro in fase difensiva ed efficace in quella offensiva, trova la sua prima rete in Serie A.

MILENKOVIC 6; ha sulla coscienza il goal della Lazio, cresce nella ripresa.

RANIERI 7; efficace come sempre.

BIRAGHI 6,5; gioca una buona partita in entrambe le fasi.

BONAVENTURA 7,5; viene schierato vicino ad Arthur ed interpreta il ruolo alla perfezione. Finalmente abbiamo rivisto il vero Bonaventura!

ARTHUR 7,5; c'è poco da dire se non che esistono due Viola, una con Arthur e una senza, con la prima nettamente superiore alla seconda.

GONZALEZ 6; sbaglia il rigore ma gioca nel complesso una buonissima gara. È presente nel gioco, è incisivo, è più rapido delle ultime gare... sta crescendo.

BELTRAN 6,5; lega molto bene il gioco e si sacrifica molto. Sta crescendo partita dopo partita.

SOTTIL 5; il peggiore in campo. Tanto fumo e poco arrosto.

SUBENTRATI

BARAK S.V.

MANDRAGORA S.V.

LOPEZ S.V.

NZOLA S.V.

ITALIANO 8; gara preparata alla perfezione. Ha incartato letteralmente Sarri. Finalmente abbiamo rivisto la vera Fiorentina.

La Fiorentina ritrova il successo, il gioco e fiducia. Come sottolineato prima, sarà fondamentale trovare continuità già dalle prossime gare di campionato e di Coppa. Come sempre si deve ragionare una gara alla volta. Sabato sera si andrà a Torino contro il toro, un'altra partita molto difficile e molto importante.

La Fiorentina è tornata? Lo vedremo presto...