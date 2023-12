È terminata la 15ª giornata di Serie A. Il duello Inter-Juventus continua, si stacca invece sempre di più il Milan, sconfitto a Bergamo. Il Napoli continua a scendere dopo la sconfitta in casa della Juventus, mentre il Bologna continua a salire. La squadra di Thiago Motta è quarta in classifica con 25 punti, gli stessi della Roma e uno in più della Fiorentina, che si sono annullate all’Olimpico. La Lazio invece continua a non ingranare.

In zona retrocessione invece, tolta la Salernitana, tutte iniziano a fare punti. È stata per l’ennesima volta clamoroso la maniera con cui il Cagliari ha battuto il Sassuolo. Sono molte le tematiche da trattare!

TOP

GATTI: anche in questa giornata merita un posto fra i top. In fase difensiva gioca una partita di grande concentrazione e applicazione, dimostrando ancora una volta di essere un calciatore molto forte in marcatura. Ha limitato molto bene un calciatore come Kvara. Ma soprattutto ha segnato il goal decisivo in Juventus-Napoli. Dopo l’errore di Sassuolo, che avrebbe potuto calcisticamente ucciderlo, ha reagito molto bene giocando sempre meglio e diventando sempre più importante per questa Juventus. Danilo ha avuto nei suoi confronti ottime parole, infatti si tratta di un esempio per tutti i calciatori costretti a fare gavetta. Mai mollare, sempre lavorare. Gatti insegna.

MURIEL: il colombiano probabilmente ha già dato il meglio in carriera, anzi, ha dato meno di quello che avrebbe potuto dare. Ma la qualità del calciatore è indiscussa. Ha segnato un goal, al 96º, che ha fatto alzare dalla sedia tuffi i tifosi in Italia. Tanti dicono che abbia lo 0,1% del fenomeno Ronaldo… credo che queste persone abbiano davvero ragione.

INTER: l’Inter ha dimostrato contro L’Udinese di essere per distacco la squadra più forte del campionato ma soprattutto ha dimostrato di poter giocare ancora meglio di quanto fatto vedere fino ad oggi. Il primo tempo dell’Inter è stato un vero assalto. È una squadra con grandi calciatori e quelli che non sono di alto livello sono comunque applicati, hanno una chiara identità e grande maturità. Non ha un difetto in questo momento questa Inter. Ha tutte le carte in regola per vincere lo scudetto e andare lontano in Champions.

ZIRKZEE: più giornate passano e più questo ragazzo si conferma e allo stesso tempo si afferma. Contro la Salernitana ha segnato due goal di rapina, sta trascinando il Bologna in campionato e sta dimostrando di essere un centravanti moderno molto forte. Lavora di tecnica con la squadra, viene incontro, attacca la profondità, segna e fa segnare. Le qualità di questo ragazzo si erano viste già ai tempi del Bayern Monaco e adesso stanno venendo fuori. Se lo goda il Bologna e se lo goda la Serie A perché credo che difficilmente resterà da noi il prossimo anno.

MARTINEZ QUARTA: nella Fiorentina non segnano le punte, ma Martinez Quarta ha numeri da attaccare. 17 partite stagioni e 5 goal segnati, 3 in campionato e 2 in Conference. Nell’ultima sessione di mercato è stato vicino alla cessione ma alla fine è rimasto, Italiano ci ha lavorato e l’ha fatto rinascere. Continua a peccare in marcatura ma è un calciatore in fiducia, tatticamente è un’arma fondamentali per la Fiorentina perché inizia la costruzione, si stacca dalla linea andando a lavorare a centrocampo ma soprattutto si butta in area e ha i colpi da attaccante. Contro la Roma ha trovato l’ennesima rete ed è pure andato vicino alla doppietta. In questo momento è un calciatore fondamentale per la Fiorentina.

IL CAGLIARI: il calcio è veramente strano. Al 92º viene annullato lo 0-2 al Sassuolo per 2 millimetri e il Cagliari la ribalta vincendo 2-1 nei minuti di recupero per l’ennesima volta, ancora una volta con una rete di Pavoletti. Solo una squadra con grande cuore e con un grande allenatore come Ranieri può vincere una partita simile. I tre punti con il Sassuolo sono veramente pesanti.

FLOP

NAPOLI: tanti hanno fatto i complimenti al Napoli per la gara contro la Juventus, si è detto che giocando così si perderanno poche gare e ci si è attaccati a due o tre situazioni. La verità onestamente è un’altra: paragoniamo questa gara a quelle dello scorso anno contro la Juventus, quella vinta 5-1 e quella vinta fuori casa 0-1 al 90º. Riguardatevi queste partite, riguardate il gioco, lo spirito, le facce… riguardate tutto. E non potrete non notare il fallimento stagionale di Aurelio De Laurentiis.

LAZIO: la Lazio in questa stagione sembra un gambero. Sembra quasi che cammini al contrario. Inizia discretamente bene le partite poi crolla. Addirittura non è riuscita a segnare una rete in 20 minuti al Verona in 10. Il rendimento, il gioco e l’atteggiamento di questa squadra continuano ad essere dei grandissimi punti interrogativi, quasi dei casi oserei dire dopo 15 giornate.

MILAN: dopo i piccoli miglioramenti dell’ultimo periodo, il Milan ha perso meritatamente la partita contro l’Atalanta giocando un brutto calcio. Il pareggio non dico che fosse casuale, ma quasi. Juventus e Inter iniziano ad essere lontane. La gara con il Newcastle adesso diventa fondamentale per il proseguo in Champions.

LA ROMA: tolto l’inizio di gara, la Roma ha giocato contro la Fiorentina una sfida inguardabile. Falli vergognosi, perdite di tempo, scene a bordo campo… e manca un rigore alla Fiorentina, ma Mourinho per protesta fa silenzio stampa. Consiglio alla Roma di fare più calcio e meno show, si gioca su un campo da calcio e non al cinema. Fatto sta che una squadra con Ikonè, Nzola e Kouamè in attacco ha insegnato come si gioca a calcio a una che vanta la coppia Dybala-Lukaku.

IL SASSUOLO: quando ti annullano un goal per due millimetri al 92º che avrebbe chiuso la partita significa che ti deve girare tutto male, però non la puoi mai perdere.

Terminano qui le riflessioni sulla 15ª giornata di Serie A. Oggi inizia l’ultimo turno delle coppe europee e tutte le italiane hanno un obiettivo: l’Inter e la Lazio vogliono provare a vincere il girone, il Napoli deve qualificarsi e ha tre risultati a disposizione (solo una sconfitta con almeno due reti di scarto eliminerebbe il Napoli) mentre per il Milan non è impossibile l’impresa ma assolutamente non facile.

In Europa League e Conference l’Atalanta è già certa del primo posto, mentre la Roma proverà a prendersi il primo posto così come la Fiorentina in Conference cercherà di difenderlo.

Poi già de venerdì ripartirà il campionato con la Juventus che sarà protagonista a Genova contro il Genoa. I match di cartello saranno Bologna-Roma e Lazio-Inter, ma ci saranno tante altre gare interessanti, come Milan-Monza per esempio.

Noi fra una settimana ovviamente saremo pronti a raccontare tutte le tematiche più importanti del prossimo turno!