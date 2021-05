Mourinho alla Roma è una sorpresa per tutti. Un colpo straordinario anche dal punto di vista societario che fa capire la forza degli americani capaci di muoversi sottobanco senza dar indizi a nessuno, e in questo sicuramente c'è lo zampino di Thiago Pinto. Mourinho alla Roma è una sorpresa soprattutto per Maurizio Sarri, che con molta probabilità stava già lavorando alla sua Roma per la prossima stagione e, invece, all'improvviso si ritrova senza futuro. E ora? dove andrà il maestro? Partendo dal presupposto che la sua priorità è quella di rimanere in Italia, proviamo a fare una breve analisi delle possibili società interessate a lui, anche se molto dipenderà da cosa potrebbe succedere da qui a fine stagione.

Ad esempio, al momento sembra impossibile la panchina dell'Inter, ma Conte ci ha già abituato ad addii improvvisi e nulla è da escludere in questo caso, anche se pare che il profilo di Sarri non sia in cima alla lista dei desideri nerazzurri. Però, al momento, diamo per scontata la permanenza di Conte. Stesso discorso alla Juve, dove non è scontata la permanenza di Pirlo, ma di certo è da escludere un suo ritorno in bianconero, con la società che sembra voler puntare tutto su un altro ritorno, quello di Max Allegri. Ma. C'è sempre un ma. E se Allegri dovesse sfumare? Allora la Juve potrebbe tornare a bussare a casa Inzaghi, sponda Simone, un nome sempre caldo negli ambienti bianconeri. E a questo punto ecco che potrebbe liberarsi una buona panchina per Sarri, quella della Lazio. Un'ipotesi interessante. Veniamo poi al Milan, dopo uno straordinario inizio la squadra ha mostrato un netto calo e Pioli verrebbe confermato solo nel caso non si riuscisse a trovare un allenatore più qualificato. Chi meglio di Sarri? Ecco, per me il Milan è una delle società maggiormente accreditate ad ingaggiare Sarri, una grande piazza per un grande allenatore.

Poi c'è la scelta romantica: Napoli. Sarri vorrebbe far ritorno nella "sua" città, un amore grande che pare essere finito quando il maestro ha deciso di firmare per la Juve. I tifosi partenopei non vogliono sentirne parlare ma i grandi amori non finisco mai, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Sono certo che basterebbe poco per far dimenticare quella parentesi tanto odiato. Napoli e Sarri si sono resi grandi a vicenda e sono certo che insieme tornerebbero a quei livelli. Il Sarrismo potrebbe tornare a rimbombare nelle nostre teste. Infine, altra ipotesi da non scartare è quella della Fiorentina. Certo, sportivamente sarebbe un passo indietro per la sua carriera, ma Rocco Commisso ha grandi progetti e un budget importante, Sarri a Firenze potrebbe essere l'inizio di un grande ciclo. La Viola merita di tornare a competere come un tempo e ora è il momento giusto per rialzarsi. Qui, però, potrebbe spuntarla Gattuso, ormai in rottura col Napoli, un nome molto amato dal presidente calabro-americano molto legato alla sua terra d'origine e agli sportivi che l'hanno resa grande, tra questi proprio Gattuso.

Insomma Maurizio Sarri è libero, il suo bel calcio è in attesa di una piazza importante, possibilmente in Italia, in caso contrario sono certo che non rimarrà senza squadra e troverà sistemazione all'estero (Arsenal).