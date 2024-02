NOTA della redazione per i blogger: per il mese di febbraio, sono stati sospesi i voti agli articoli, ecco perché tutti i blogger ricevono una bassa valutazione con il voto 1; vogliamo dunque chiarire che non è un giudizio negativo al pezzo qui proposto. Grazie per continuare a scrivere su VxL.









ll sarrismo torna in auge mentre Tuchel sprofonda con tutto il Bayern che in novanta minuti non riesce a fare un tiro in porta nonostante il gran possesso palla. Ma appunto un possesso palla sterile con alla fine un risultato persino troppo positivo per il club bavarese.

L’andata Lazio - Bayern si conclude con una vittoria di misura della Lazio con Immobile che realizza un rigore nettissimo e con espulsione del disastroso Upanecamo.

Il ritorno magari vedrà il Bayern ribaltare la situazione ma che la situazione sia grave lo si vede dalle espressioni affrante di Tuchel riprese dalle telecamere. In particolare, quando la partita era ancora sullo 0 a 0, si vede Tuchel seduto con le mani sul viso e la testa che si muove da destra a sinistra e viceversa a disegnare dei “no” continui.

Nel frattempo la Lazio si diverte e lotta su ogni pallone con grande lucidità mostrando a tutti gli,spettatori e telespettatori cosa sia il sarrismo.

Non c’è un giocatore della Lazio che sia stato sotto la sufficienza, mentre sono pochi quelli del Bayern che la raggiungono.

Nella Lazio eccellono i due centrali Gila e Romagnoli che annullano Kane e Muller; a ruota segue Immobile e poi Guenduzi e Cataldo. Poi tutti gli altri con un 6- solo a Felipe Anderson per aver sprecato il 2-0. Nel Bayern eccelle Kimmich mentre il disastro è Kane assieme ad Upamecano.

Questo risultato ribalta le previsioni dei bookmakers (almeno per questa partita) che prevedevano una vittoria di misura del Bayer nella gara odierna, e una qualificazione facile verso poi una possibile finale in quanto, sempre per i bookmakers, il Bayern avrebbe davanti a se solo il City.

Così mentre si rafforza la panchina di Sarri ecco che al ritorno la Lazio potrebbe trovare sulla panchina avversaria un volto nuovo. SuperBild parla infatti di “Allarme rosso per Tuchel”, altri media è commentatori vanno già oltre. Tanto oltre che, secondo le ipotesi di alcuni, il volto sulla panca del Bayern potrebbe essere meno nuovo e sicuramente meno simpatico per i Laziali.

Stiamo parlando di Mourinho.