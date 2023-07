Questo caldo torrido, ha boccheggiato tanti tifosi bianconeri e nerazzurri che nel giro di pochi giorni hanno visto due traditori: Romelu Lukaku e Juan Cuadrado. Il primo ha completamente voltato le spalle all'Inter per la seconda volta e ora sta aspettando una eventuale chiamata della Juventus, mentre il colombiano ha deciso di tentare la nuova esperienza in nerazzurro.

L'annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno, ma proprio nel bel mezzo di Caronte doveva accadere questo pasticcio all'italiana? Adesso, manca la ciliegina sulla torta e così possiamo chiudere questa telenovela avvelenata.

La notizia della trattativa interrotta tra Lukaku e l'Inter è arrivata nel tardo pomeriggio. La rabbia era incandescente, perchè l'affare stava per arrivare alla conclusione con il club nerazzurro e il Chelsea, che avevano raggiunto l'accordo (affare da 40 milioni di euro). Cosa succede ad un certo punto? La dirigenza interista aveva chiamato in continuazione il procuratore dell'attaccante belga, Sebastien Ledure, per l'affondo definitivo e invece si è scoperto il doppio gioco di Lukaku: si è promesso alla Juventus.

Quando l'ho sentito, mi sono arrabbiato a malincuore; ma allora perchè facevi tutte quelle esultanze? Perchè hai baciato di nuovo quello stemma? Sei solamente un mercenario e oramai non ci sono più le parole per descrivere questo tradimento ai tuoi tifosi nerazzurri che ti hanno protetto fino all'ultimo, ma adesso basta.

Vuoi andare alla Juventus? Prego, la tua porta è aperta...

E poi in serata, arriva la notizia che non ti aspetti: Cuadrado all'Inter. Il tocco finale (ancora non completato) di un calciomercato che per l'Inter era partita bene con gli arrivi di Frattesi, Thuram, Di Gennaro, Bisseck e invece sta vivendo un mezzo incubo per colpa di Big Rom. Sui social, i tifosi sono spaccati in due, altri non n'è vogliono sapere.

Nel frattempo, la Curva Nord ha accolto il colombiano con uno striscione d'avvertimento:

"Fino a oggi hai fatto di tutto per farti odiare, se è altro che vuoi sta a te dimostrare".

Intanto, il centrocampista trentacinquenne ha espresso la sua scelta di giocare nell'Inter:

"Sono molto contento, ringrazio Dio per questa opportunità. Sono in una delle più grandi squadre in Europa e per me è un onore essere qua. Sono molto felice".

Cronaca di un mercato afoso per l'asse Milano-Torino e se non arriva un poco di fresco, la situazione si farà ancora peggio.

Un abbraccio Pasqui