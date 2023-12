Sotto le festività natalizie, la Serie A sta assistendo ad una incredibile sorpresa, quello del Bologna che dopo aver eliminato l'Inter agli ottavi, si trova incredibilmente al quarto posto a soli due punti dal Milan terzo. Per ora si tratterebbe di un capolavoro, perchè valerebbe l'accesso alla prossima Champions League a distanza di un secolo, ovvero da sessant'anni, quando i rossoblù vinsero il settimo scudetto nello spareggio contro l'Inter finito per 2-0. Era la prima ed unica partecipazione ad una massima competizione europea per il club emiliano che adesso si appresta a vivere un sogno impossibile trascinata dal gioiello olandese Zirkzee, Calafiori, Fabbian, Ndoye, Ferguson, Beukema e Van Hooijdonk. I Felsinei non giocano un match in ambito europeo dalla stagione 1998-99 quando sfiorarono la finale di Coppa UEFA. Ora ci sono tutte le carte in regola per tornare a sognare tra le stelle.

Thiago Motta venne scelto al posto di Mihajlovic dopo un avvio in salita, l'ex giocatore nerazzurro è riuscito a dare ai suoi la ricetta giusta per la risalita con un ottimo nono posto. Dopo lo Spezia, l'allenatore brasiliano è riuscito nell'impresa di conquistare un'altra salvezza oltre all'eventuale riconferma. Per il Bologna, inizia un lungo cammino verso la zona Europa e lo si evince dagli arrivi (oltre a quelli citati all'inizio dell'articolo) di Saelemaekers, Freuler e Karlsson. La dirigenza ha affrontato anche la cessione di Marko Arnautovic che fa ritorno alla corte nerazzurra dopo due stagioni a suon di gol. Dopo la sconfitta con il Milan, i rossoblù ingranano la marcia con una serie di risultati utili. Riescono a fermare l'Inter, la Juventus, la Lazio, la Roma e l'Atalanta. Grazie a queste vittorie, il Bologna si trova incredibilmente al quarto posto esattamente in zona Champions.

Nella capitale emiliana, la gente è incredula. Davvero questa squadra potrebbe tornare nel torneo che conta? I numeri dicono che la squadra può compiere davvero questo miracolo e lo si capisce dalla scoperta del giovane Zirkzee che ha servito due assist nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro l'Inter tra cui con il tacco. Di cosa vogliamo parlare!!! Il 22enne olandese ora è seguito da tutti i club europei, dal Manchester United passando dal Bayern Monaco, Milan e la Juventus. Il nostro campionato ha scoperto una nuova stella e per lui le soddisfazioni non finiscono e vuole essere protagonista anche nella seconda parte della stagione.

Per non parlare di Fabbian. Il giovane ex nerazzurro doveva entrare nell'affare che avrebbe portato Samardzic sulla sponda nerazzurra, con costui all'Udinese, ma per colpa del papà, il trasferimento è saltato e così la dirigenza felsinea ha incassato il colpo. A 20 anni si trova a vivere un momento speciale con la maglia rossoblù, trovando la sua prima rete in Serie A contro il Cagliari. La gioia arriva anche dalla sua famiglia che si gode il piccolo campione.

Va elogiato anche Calafiori. Thiago Motta è rimasto sorpreso dalle prestazioni del difensore ex giallorosso acquistato dal Basilea per soli quattro milioni di euro. Ora è diventato un leader indiscusso con una precisione di passaggi che arriva al 90%. Secondo l'allenatore rossoblù, il ragazzo può ancora migliorare grazie alle sue qualità. In passato durante l'avventura con la maglia giallorossa, il 21enne aveva subito un grave infortunio nella Youth League durante la partita contro il Viktoria Plzen: la rottura del ginocchio sinistro. Basilea è stato il suo habitat perfetto per rinascere dalla cenere. Gioca da centrale di difesa, anche se in linea a tre. Per il giovane sarà un trampolino di lancio che lo porterà a sfiorare la finale di Conference League. Sartori dal punto di vista dirigenziale, ha compiuto un'ottimo affare e ora è fondamentale in fase di impostazione. Insomma, è un centrale moderno.

A Bologna non c'è nessuna regola, adesso l'obiettivo Champions League inizia ad essere una vera realtà e non oso immaginare cosa succederà sotto le torri tra tifosi in festa e il ritorno tra le stelle.

Forza Thiago, metti un punto esclamativo a questo miracolo indimenticabile.

Vi auguro un sincero natale anche allo staff di Vivo Per Lei.

Pasqui