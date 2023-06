Il mese di luglio è ormai alle porte e nel frattempo il calciomercato estivo è già cominciato. Tante sono le notizie interessanti e una di queste riguarda il Milan, che dopo l'addio di Paolo Maldini in veste di dirigente sportivo, ha fatto i conti anche con la cessione di Sandro Tonali al Newcastle. L'affare è andato ufficialmente in porto con i rossoneri che incasseranno ben 80 milioni di euro. La notizia ha certamente scaturito molte polemiche, con i tifosi che non si aspettavano affatto l'addio del centrocampista italiano dal Milan.

Per me si tratterebbe di un grave errore, perchè il giovane ha aiutato molto la squadra verso la conquista dello scudetto nell'annata 2021/22 dopo un primo anno al di sotto delle aspettative. Ora il giocatore è molto deluso, dovrà accettare questa scelta di giocare in Inghilterra alla corte dei Magpies che ricordiamo è in mano al fondo sovrano dell'Arabia Saudita, il Public Investment Fund per tutti: "PIF."

Gli addetti ai lavori e i giornalisti hanno confermato questa operazione di mercato in maniera eccellente, mentre la domanda che si pongono è: chi sostituirà Sandro Tonali? Ovviamente, è difficile, ma si potranno cogliere delle varie opportunità tra cui: Frattesi dal Sassuolo oppure Milinkovic- Savic dalla Lazio. I due centrocampisti sono due grandi obiettivi per il Milan, ma occhio all'Inter che in caso di cessione di Marcelo Brozovic, andrebbero subito all'attacco per il 23enne italiano. Nel bel mezzo ci si mette anche la Roma che osserva con attenzione l'esito dell'incontro tra la dirigenza interista e Carnevali. Per il serbo è la stessa cosa, perchè in corsa ci sarebbe (oltre all'Inter) anche la Juventus che sta studiando un piano per portarlo a Torino.

Tornando a Tonali, la scelta di giocare in Premier League rappresenterebbe un'altro percorso di crescita e di maturazione. Il nostro calcio si deve rassegnare, un'altro italiano andrà all'estero e questo rappresenta l'ennesima sconfitta nell'investire i nostri giovani in Italia. Un tempo disse:

"So che cosa ho fatto per arrivare a questa maglia e non farei mai l'errore di andarmene. Io sogno di diventare una bandiera del Milan."

Ora i tifosi rossoneri contestano il suo passaggio al Newcastle tramite dai social network:

“Deluso anche da lui, l’anno scorso ho preso la sua maglia."

“Ormai sto schifando questo calcio senza bandiere."

"Chi glielo spiega a mio figlio? Chi glielo spiega che se va il suo idolo?”

“Lo amavo, ma stando così le cose… meglio che se ne vada subito."

Cosa cambierà per il Milan in questa sessione estiva di mercato? Intanto, sta per annunciare l'acquisto di Loftus-Cheek dal Chelsea, poi sarà la volta di Luka Romero dalla Lazio e infine con ogni probabilità arriverebbe dal club londinese anche Christian Pulisic. Lo statunitense si avvicina alla corte dei rossoneri, secondo alcune fonti mancherebbe l'accordo con gli inglesi che chiedono 25 milioni di euro, mentre il club milanese mette sul piatto dieci milioni di euro più bonus.

Occhio anche a Musah del Valencia e Adama Traorè del Wolverhampton. Per il centrocampista americano, i rossoneri mettono sul piatto 20 milioni di euro, mentre per l'attaccante spagnolo di origini maliane viene considerato come un ottimo jolly per Stefano Pioli, ma occhio alla concorrenza della Roma.

Con l'addio di Tonali, la nuova rosa è in fase di costruzione. La dirigenza rossonera vuole puntare dritto alla seconda stella e togliere lo scettro d'Italia che appartiene al Napoli.

Un abbraccio Pasqui