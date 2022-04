Per capire le marcate differenze che intercorrono tra la nostra Italia e la lontana Inghilterra, basta osservare i giudizi settimanali espressi sulla lotta scudetto. Mentre gli inglesi, nelle vesti di City e Liverpool, si contendono la Premier all'insegna dello spettacolo e del divertimento, "noi" italiani discutiamo, ci incaponiamo e talvolta, involontariamente, ci schieriamo.

Ma andiamo con ordine: prima della sfida decisiva tra Guardiola e Klopp dello scorso 10 aprile, in Inghilterra sorgevano dibattiti su quale delle due squadre fosse la più pronta per prendersi la vetta, con i tifosi del City che sottolineavano la loro forza sul campo e quelli del Liverpool che invece facevano leva sull'immane storia calcistica dei Reds. Poi, una birra al pub e amici come prima.

In Italia, purtroppo, il dibattito si accende e lo fa con toni preoccupanti. Anzichè sottolineare i punti di forza di Inter e Milan, siamo capaci soltanto di discutere sull'arbitraggio e sui presunti favori per la vittoria finale: così facendo si crea il "nemico", con i nerazzurri che nei social e non solo vengono tacciati di furti domenicali come i peggiori ladri d'Italia. Tralasciando le lamentele di Stefano Pioli dopo il k.o di una settimana fa nel derby, sul web si è scatenata una grossa polemica nei confronti della telecronaca della partita, a detta di alcuni fortemente di sponda rossonera.

Polemiche e contrasti che hanno sfiorato il ridicolo al termine di Lazio-Milan (1-2). Non aspettavano altro che andare in televisione per dire che l'Inter ha qualcosa in meno dei rossoneri quanto a sentimenti perchè Maldini è sceso in campo ad abbracciare Pioli, mentre Marotta non lo ha mai fatto nei confronti di Inzaghi. Verrebbe da sorridere follemente come Acerbi dopo il gol di Tonali, non lo facciamo per pietà.

Semmai denotiamo ancora una volta come in Premier League la bella sfida tra Klopp e Guardiola susciti curiosità dal lato sportivo e umano, nel nostro Paese invece troppo "tifo" e poca realtà. I nemici sono già stati identificati, se vinceranno diranno che era scontato fin dall'inizio, se invece il Milan farà il "miracolo" si aprirà la crisi Inter e il solito discorso sul ridimensionamento degli Zhang.

La curiosità è tanta, così come la simpatia che questa Serie A suscita. E a proposito di simpatia, chiudiamo con una "domanda" a Pioli: "dando per scontato il luogo comune secondo cui tra torti e favori alla fine della stagione i conti tornano cosa deve succedere da qui a fine campionato perchè tornino i tuoi conti?"