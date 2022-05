Innanzitutto un plauso al Milan per la conquista dello scudetto. Fortunatamente (per loro) non hanno in panchina Allegri, lui dei giocatori che compongono la rosa rossoNera avrebbe detto che mancavano di esperienza.

Appunto, se a qualcuno non basta l'annata senza titoli e senza onore della Juventus, la vittoria del Milan dovrebbe far passare il sonno. Il Milan campione d'Italia è il concentrato dei difetti della Juventus che Allegri sbandiera da inizio anno, giovani, poca esperienza.

Ma una differenza c'e': Pioli da oggi non sarà sicuramente un fenomeno, ma rispetto ad Allegri ha il sangue negli occhi ed allena per inseguire un traguardo. Allegri lo vedo bene come Capo animazione in qualche villaggio in Toscana (splendida) con una avvertenza, che i suoi galoppini siano professionisti affermati, altrimenti gli tocca lavorare.

Il ritornello del lungo ed oneroso contratto sicuramente non aiuta, frutto di una scelta che Agnelli ha voluto fare e che oggi sta silenziosamente difendendo. Pero ragioniamoci, sicuramente pagare Allegri per stare a casa per altri 3 anni a quei soldi sarebbe uno spreco immane, però guardiamo il rovescio della medaglia, lui non allenerà per i prossimi 3 anni. Se cosi fosse, la scelta dell'esonero sarebbe quella giusta, se invece riuscirà a trovare una panchina, allora la Juventus risparmierà.

Zizou era il sogno di Agnelli, ma anche lui ha bisogno di squadre formate da campioni. Ieri Antonio Conte, l'unico allenatore juventino, ha glissato sul suo futuro, sicuramente non sarà più a buon mercato come nelle ultime 2 stagioni, però porterebbe un valore aggiunto che oggi nessun altro allenatore sul mercato può dare.

Allegri per zittire i suoi detrattori ha sempre e solo basato le sue osservazioni sul risultato finale, ma qui non si tratta più di giochisti o risultatisti, quanto piuttosto di mancanza totale di idee che vadano oltre le qualità individuali del giocatore.

Post Fiorentina-Juventus, Allegri: "Abbiamo chiuso con dignità". Visto che ce la vede solo lui la dignità, ci auguriamo che il PSG impazzisca e se lo prenda per vincere la Champions. Lui con le figurine è il numero Uno.

Chiudiamo con l'Inter, la società e l'allenatore hanno fatto un bel lavoro, non certo fallimentare, ma concordo con chi pensa che si possa considerare triste.

Se lo scudetto l'avessero vinto Napoli o Juventus, che all'inizio dell'anno erano insieme all'inter tra le più accreditate, allora un'annata come questa si poteva far passare.

Ma se a vincerlo è il Milan, bhe... qualche motivo per mangiarsi le unghie c'è.