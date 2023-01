PAGELLONE SERIE A

È terminata la sessione di mercato invernale 2023. Possiamo dirlo con chiarezza, è stata la sessione di mercato più povera e misera della storia recente della Serie A. Un mercato povero, quasi a costo zero, con poche idee e con poche squadre attive. Ci saranno diversi senza-voto e qualche insufficienza per quelle squadre che avrebbero dovuto e potuto fare qualcosa in più per correggere le lacune e gli errori estivi. Bando alle ciance, iniziamo!

ATALANTA S.V. L’Atalanta doveva semplicemente vendere qualche giocatore di troppo fuori dal progetto tecnico. Esempio Malinovskyi. Non doveva fare altro.

BOLOGNA S.V. Anche il Bologna non aveva chissà cosa da fare.

CREMONESE 5: la Cremonese ha preso Benassi e Ferrari, troppo poco per alzare il livello di una squadra i grande difficoltà. Serviva qualche innesto di più.

EMPOLI 6,5: serviva una punta e hanno ripreso Caputo e hanno tenuto i propri gioielli. Inoltre hanno preso un ragazzo giovane come Piccoli da far crescere. Ma soprattutto a me interessa osservare il percorso di crescita che avrà ad Empoli un giovane interessante ma ancora molto grezzo come Vignato.

FIORENTINA 5,5: bene l’innesto di Brekalo, può essere un giocatore utile. Sirigu garantisce più sicurezza di Gollini. Bene il riscatto anticipato di Barak. Bene aver preso a 2 milioni Sabiri. Ma la Fiorentina aveva un problema da risolvere, il centroavanti(per quanto non fosse facile trovare un giocatore a gennaio). Sono stati fatti tanti nomi ma alla fine sono rimasti Jovic e Cabral. La società crede in loro, speriamo abbia ragione...

INTER S.V. meriterebbe un 5 per la questione di Skriniar. Scusate, ma perché un ragazzo di 27 anni dovrebbe rinunciare al PSG e a 12 milioni l’anno? Per prenderne 7 all’Inter? L’avete dimenticato, l’Inter questa estate aveva messo sul mercato Skriniar per arrivare a Bremer. Poi l’accordo per la cessione non si è trovato(Zhang voleva 70 e non 60...)e l’Inter ha perso Bremer, bloccando tutto. E in tutto questo il ragazzo aveva trovato l’accordo a 12 milioni. Dove ha sbagliato Skriniar? Nel calcio moderno non esistono bandiere e un difensore di 27 anni anni a 60 milioni con un anno di contratto SI VENDE. Soprattutto quando sei una società, come l’Inter, che ha bisogno di soldi.

JUVENTUS S.V. Bene la cessione di Mckennie a quelle cifre, per il resto non ha praticamente fatto nulla.

LAZIO 5,5: bene Pellegrini, però Immobile sta avendo qualche infortunio di troppo e una alternativa sarebbe servita soprattutto in attacco. Non serviva chissà chi, sarebbe bastato un profilo come Bonazzoli, come Caputo...

LECCE 6,5: interessante l’innesto di Maleh(fra l’altro a cifre importanti). Inoltre hanno preso qualche innesto interessante per la difesa. La squadra sta facendo bene, non aveva bisogno di chissà quanti innesti.

MILAN 5: ancora una volta la proprietà del Milan si è mostrata poco interessata ad aiutare Maldini e Pioli. Non hanno preso una punta(Giroud sta giocando sempre, anche se non sta bene), non hanno fatto un sacrificio per Zaniolo e non hanno neppure preso un centrocampista che sarebbe potuto servire. Ripeto un concetto che ho sottolineato diverse volte, lo scudetto l’hanno vinto Pioli, Maldini, Massara e la squadra. Non la proprietà.

MONZA S.V. Hanno preso un giovane interessante da valorizzare, Carboni. Non avevano bisogno di altro.

NAPOLI S.V. Hanno fatto con la Fiorentina uno scambio di secondi portieri. Cosa avrebbe dovuto fare una macchina perfetta? Chi lavora bene l’estate, a gennaio non deve fare niente.

ROMA 6: interessante l’innesto di Solbakken, ma anche quello di Llorente. Zaniolo rischia di essere un grande peso nei prossimi mesi...

SALERNITANA 6+: hanno preso un ottimo portiere come Ochoa, un giovane interessante come Caviglia e un difensore utile come Troost-Ekong.

SAMPDORIA 6: per l’impegno nel provare a fare qualcosa con un mercato a costo 0. Interessante Cuisance

SASSUOLO 7: ennesima grande plusvalenza, Traoré, ed ennesimo innesto interessante e mirato da far crescere, Bajrami. Possiamo rimproverare di tutto al Sassuolo e a Carnevali, tranne di non essere una grande società e un grande dirigente, che sa fare calcio in una dimensione piccola come Sassuolo.

SPEZIA 7: mi è piaciuto il mercato dello Spezia. Hanno fatto diversi investimenti su profili interessanti, spendendo anche tanto. In mezzo Esposito e Zurkowski mentre davanti Shomurodov sono circa 8/9 milioni di investimento. Adesso Gotti ha a disposizione un organico più completo.

TORINO 6,5: anche al toro sarebbe servita una punta. A centrocampo secondo me hanno fatto una scelta intelligente. Lukic non voleva restare al toro e aveva un contratto poco lungo perciò cederlo a 10 milioni sfruttando tale cifra per Ilic(più qualche milioni)è secondo me una mossa interessante a livello progettuale. Adesso infatti il Torino ha una mediana giovane, completa e che potenzialmente può crescere molto e inoltre hanno potere contrattuale, Ricci-Ilic.

UDINESE 6,5: interessante l’innesto di Thauvin.

VERONA 4,5: una squadra che vuole salvarsi non vende un centrocampista come Ilic a gennaio e non ha preso giocatori d’esperienza capaci di aiutare la squadra. Serviva un lavoro diverso.

Termina qui la mia riflessione sul mercato invernale.

Come sempre queste sono valutazioni che vengono fatte su carta e sarà il campo a confermarle o a smentirle. Non ci resta perciò che guardare le partite, la vera bellezza di questo sport!