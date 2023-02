Cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia.

Stesso discorso vale per le prestazioni della Fiorentina contro la Juventus in questi due anni. Sei volte è stata affrontata e quattro volte la Viola ha perso, tre volte 1-0, due volte al 90º. Le uniche volte che non ha perso sono state all'andata, un pareggio, e nell'ultima giornata della Serie A nella scorsa stagione. In tutte queste gare la Fiorentina ha sempre messo in mostra buone prestazioni, a volte buonissima, ma ha sempre pagato dazio. Anche nella prova di ieri questa sensazione di "impotenza" nel colpire nonostante il massimo impegno si è sentita. La Fiorentina contro la Juventus può dare il massimo, giocar bene e creare ma tanto finisce sempre che, in un modo o nell'altro, vincono sempre loro. Forse è il destino, forse è la sorte a voler questo. Ho letto molte critica nelle ultime ore sulla Fiorentina ma onestamente cosa vogliamo rimproverare a una squadra che sul campo della Juventus gioca alla pari e a tratti meglio contro una squadra nettamente più forte e perde solo 1-0? Nell'atteggiamento e nella determinazione la Fiorentina mi è piaciuta, ha affrontato la partita come l'avrebbe dovuta affrontare. E davanti aveva una squadra molto forte, con grandi qualità e con tantissimi giocatori di altissimo livello. Noi siamo una squadra normale o buona, usate l'aggettivo che ritenete più adatto, ma siamo nettamente inferiori alla Juventus. Così come siamo nettamente inferiori a tutte le sette grandi del campionato. In queste partite non possiamo chiedere a questa Fiorentina di vincere, purtroppo, ma di giocarsela. E nel complesso le prestazioni contro queste squadre sono sempre arrivate. I problemi sono sempre gli stessi: una squadra che attacca molto ma non concretizza e a volte non crea nemmeno i presupposti per provare a segnare e che prende troppi goal stupidi. Il goal preso da Rabiot è un goal stupido. La Juventus paradossalmente ha avuto più occasioni da goal per due motivi, il primo perché lasciando tanto campo è normale concedere delle occasioni a queste squadre e il secondo perché ogni occasione delle Juve nasceva da errori nostri. I problemi della Fiorentina sono questi e sono soprattutto legati ai singoli, perché di tre punte in questo momento non se ne fa una e gli esterni segnano veramente troppo poco. A volte si ha la sensazione che non sappiano chi deve calciare e chi no. Resta il fatto che mi sento di rimproverare poco a questa Fiorentina e a mister Italiano quest'oggi. Come ho già sottolineato nel post Bologna, il problema della Fiorentina è perdere m con Bologna due volte, perdere con L'Udinese e non vincere con Monza ed Empoli. Sono quelli i casi in cui dobbiamo arrabbiarci e chiedere di più a tutti, a cominciare dal mister. La Fiorentina può non essere perfetta ma non è inferiore a 5/6 squadre che le stanno davanti. Però se perdi con la Juve facendo una buona prestazione credo non ci sia nulla da dire, se non di CONFERMARE questo atteggiamento anche nelle partite contro le più piccole. P.S. Siamo stati fortunati in occasione del goal annullato a Vlahovic... ovviamente la fortuna doveva subito trasformarsi in sfortuna in occasione di quello di Castrovilli... perché a noi, contro loro, deve sempre girare male.

PAGELLE PERSONALI:

TERRACIANO 6,5; tiene in vita la partita della Fiorentina quando la squadra era sbiancata e lasciava campo alla Juventus.

DODO 5; sembrava in crescita dopo le gare con la Lazio e con il Torino in Coppa Italia ma nelle ultime è calato di nuovo.

MILENKOVIC 5; per il momento anche la sua stagione è negativa. Commette errori, non è concentrato e poco tranquillo. Un giocatore del suo livello deve dare molto di più. Deve dimostrare di valere 3 milioni di ingaggio.

RANIERI 6,5; mi è piaciuto. Ha giocato una gara di presenza e di determinazione. Peccato per quei millimetri...

BIRAGHI 4,5; gara orribile. Regala la palla a Di Maria in occasione del goal.

BONAVENTURA 5,5; parte forte ma poi cala.

AMRABAT 6,5; uno dei migliori. Dopo l'orribile prova contro il Bologna, si è ripreso con una prestazione di sostanza.

DUNCAN 5; sbaglia tutto quello che può sbagliare.

GONZALEZ 5,5; nel primo tempo è il più reattivo, anche se commette qualche errore di troppo(uno sarebbe potuto costare molto...). Cala nella ripresa.

KOUAMÈ 5; tanto fumo e poco arrosto.

IKONÈ 4,5; sfortunato in una occasione in cui il pallone sarebbe potuto entrare, ma poi gioca una gara completamente in ombra. In alcuni momenti ha fatto anche ridere lo stadio...

Subentrati.

CASTROVILLI 6,5; era entrato bene. Il goal allo Stadium al 90º poteva essere il finale di un film molto complicato per questo ragazzo e l'inizio di uno nuovo glorioso. Peccato, perché aveva segnato un grandissimo goal.

JOVIC 5; entra e tocca due palle... una quasi entra. Ma troppo troppo poco...

CABRAL 5; nemmeno l'ho visto.

TERZIC 6; qualche spunto interessante.

SAPONARA 6; qualche spunto interessante.

ITALIANO 6; la Fiorentina ha fatto la partita che doveva fare. Le ha provate tutte, ma non entra.

Termina qui il mio commento su Juventus-Fiorentina. Come ho sottolineato, c'è poco da rimproverare alla squadra per questa prestazione. Resta il fatto che nelle ultime 5 gare la Fiorentina abbia fatto un punto, sia una delle squadre ad aver fatto meno punti nel 2023 e abbia vinto solo una gara, quella con il Sassuolo, al 90º con un rigore. Rendimento alquanto vergognoso. La classifica dice 14º posto in classifica con 24 punti in 22 gare. Ci aspettiamo e ci saremmo aspettati molto di più da questa squadra. Quello che fa ridere è il fatto che, nonostante questo rendimento, la Fiorentina abbia comunque un margine rassicurante sulla zona retrocessione e solo sei punti di distacco dalla zona europea. Basterebbe poco forse per confermare quanto fatto nella passata stagione perché il livello del campionato è oggettivamente mediocre. La sensazione è che in questo momento questa squadra non sia in grado di fare nemmeno quel poco, come dissi dopo la sconfitta con il Torino. In campionato bisogna dare di più, tutti. 16 partite sono oggettivamente tante e non si può mollare ma bisogna provare a crescere.

Adesso però è giusto concentrarsi sulla Conference. Giovedì infatti ci attenderà un impegno importante e difficile, in Portogallo in casa del Braga (squadra forte e pericolosa). Speriamo che la Conference possa aiutare a ritrovare anche stimoli per il campionato. Poche chiacchiere e duro lavoro.

AVANTI FIORENTINA!