È terminata nella serata di ieri la prima giornata di campionato. Mi è venuto in mente di dare il via a un nuovo commento settimanale che uscirà il giorno dopo (più o meno) la fine di ogni singola giornata di campionato. In pratica, andrò a dare voti specifici a un fatto, a una squadra, a un calciatore o a una situazione specifica del weekend di Serie A, da 0 a 10. Questa non è una mia invenzione,perché esistono da tempo molto persone competenti che la portano avanti, perciò vi consiglio di andare a vederli perché sono molto preparati ma soprattutto chiari nell'esprimere il proprio pensiero e il proprio giudizio. Detto ciò, bando alle ciance, iniziamo!

DA 0 A 10: IL PAGELLONE

0. A DAZN; quello che è successo durante il weekend è stato vergognoso. Non è assolutamente possibile che un servizio che esiste da 4 anni e che sta andando incontro al secondo anno di fila con i diritti televisivi della Serie A faccia figure del genere. Oramai il calcio è tutto un business, ma i "clienti" (perché oramai non sono più tifosi, ma clienti) che mensilmente pagano 30 o addirittura 40€ hanno il diritto di poter usufruire del servizio senza andare incontro a problemi del genere. Io per fortuna (mia, ma anche di DAZN...) ero allo stadio, ma mi raccontano che durante Fiorentina Cremonese ci siano stati molti tifosi che si siano persi i primi 60 minuti, altri che si siano addirittura perso il goal vittoria. Ma anche tutte le altre partite di domenica hanno riscontrato problemi... non bastano gli indennizzi, la gente vuole guardarsi le partite in santa pace, e un servizio di tale costo ha il dovere di valere la cifra che viene spesa. Mi viene da ridere se penso alla scritta "la pirateria uccide il calcio"...

1. HELLAS VERONA E SETTI; il Verona ha esordito con una sconfitta pesante davanti ai proprio tifosi. Per 60 minuti la squadra aveva contenuto discretamente bene un bellissimo Napoli, ma il crollo dell'ultima mezz'ora è decisamente preoccupante, perché i ragazzi di Cioffi sono usciti dal campo letteralmente. L'estate è stata molto particolare, sono andati via molti giocatori e potrebbero andarne via altri, è stato cambiato ancora allenatore e i giocatori arrivati non sembra bastino per colmare le partenze. Cioffi è stato molto trasparente, ha chiesto 4 giocatori, ha chiesto di chiarire definitivamente la questione delle uscite per poter avere una rosa su cui lavorare senza avere il pericolo di ritrovarsi il giorno dopo con dei stravolgimenti. Ha anche chiesto fortemente ai tifosi di restare vicino ai ragazzi, che stanno vivendo un momento di difficoltà. In questi casi un presidente come Setti avrebbe il compito di proteggere la propris squadra e di dare all'allenatore il materiale per poter lavorare in santa pace, e invece si parla già di cambio di guida... l'anno scorso ebbe ragione lui a chiamare Tudor alla 4ª giornata, ma non sempre le scommesse si vincono. Poi se sarà bravo a scommettere sarò il primo a complimentarmi, ma ad oggi non vedo un Verona capace di confermarsi(anche lo scorso anno l'avevo detto... quindi il tempo per migliorare c'è tutto).

2. ORARI: il 13,14 e 15 agosto con 35 gradi all'ombra non è ammissibile far giocare alle 18:30. Le squadre fisicamente non sono ancora in condizione, e giocare in certi orari può portare solo problemi. La logica sarebbe stata quella di far giocare tutte le partite di sera, ma torniamo al discorso di prima: più partite vengono messe in orari differenti e più si guadagna. È tutto un giro di soldi...

3. SASSUOLO: bello nella prima mezz'ora contro la Juventus, ma troppo sterile offensivamente (complice un attacco "leggerino", vista la situazione di Raspadori. Con Pinamonti e Alvarez potrà essere molto più concreta) e troppo disattento dietro. Non parlo mai di espisodi arbitrali e quindi nemmeno qui lo farò, dico solo che in quelle circostanze è la valutazione da campo dell'arbitro che fa la differenza. Diciamo che con un po' di concentrazione in più avrebbe potuto tenere viva la partita per più minuti. È una squadra in rodaggio.

4. RADU; umanamente dispiace molto per questo ragazzo, che non appena viene visto si dice "È quello che ha fatto perdere lo scudetto all'Inter", e che domenica scorsa ha "regalato" la vittoria alla Fiorentina commettendo un errore grave, forse troppo sicuro di riuscire ad afferrare la palla. Nonostante ciò, mi sento di non punirlo con un voto più basso semplicemente perché senza di lui la Fiorentina avrebbe vinto 4-2/5-2,ed è stato determinante (soprattutto su Biraghi e Milenkovic), ma l'errore resta comunque molto grave. Bellissime le parole di Alvini nel post partita nei suoi confronti, da vero allenatore.

5. MONZA; nonostante sia stato tanto chiacchierato in estate per i numerosi acquisti, l'inizio in Serie A è stato negativo contro un Torino che ha vissuto una estate completamente differente ma che è una squadra vera, di categoria. Il Monza avrà le carte per poter fare una stagione positiva, ma non bisognerà dimenticarci che questo per la squadra di Berlusconi sarà il primo anno in Serie A, e che aver cambiato tanti giocatori necessiterà di tempo per inserirli negli schemi tattici di Stroppa. Metterla tanto sotto i riflettori perciò rischia di essere una arma a doppio taglio. Hanno bisogno di tempo pure loro.

6. FIORENTINA, ATALANTA, LAZIO, INTER, SPEZIA, TORINO VINCENTI, e CREMONESE, SAMP, LECCE, BOLOGNA, "PERDENTI"; in questa valutazione, essendo la prima giornata, vado a inserirci un buon numero di squadre. Partendo dalle vincenti, bisogna sottolineare il fatto che Fiorentina(andate a leggere il mio commento sulla partita), Atalanta, Lazio e Inter siano riuscite a vincere nonostante si siano tutte complicate la vita per un verso o per un altro, ma il fatto che abbiano avuto la forza di portare a casa il risultato significa che sono riuscite ad andare oltre alle difficoltà, e in una fase di stagione così particolare portare a casa dei punti, anche "sporchi", può essere un segnale di forza. Partire bene, anche se non al 100% delle forze, significa poter crescere costantemente nel corso del campionato. Una nota di merito importante bisogna farla anche al Torino, che forse avrebbe meritato anche un voto in più dato che è riuscita a vincere nonostante partisse per molti sfavorita in casa del Monza, fornendo una prova di buon livello, nonostante un mercato ancora incompleto e una serie di problematiche "interne". Juric continua ad essere il vero punto di forza di questa squadra. Tornando alle squadre precedenti, una nota di merito bisogna farla anche alle squadre che sono uscite dal campo con 0 punti; la Samp ha giocato un'ottima partita, condizionata da un errore arbitrale evidente ma anche molto dalla sfortuna, la Cremonese in 10 ha lottato fino al 95º al Franchi, il Bologna con un po' di attenzione in più avrebbe potuto portare a casa punti ma ha comunque offerto una buona prova, e il Lecce dopo un brutto inizio è cresciuto molto con il passare dei minuti ed è andata vicino a fare punti contro l'Inter. Aggiungo in questa batteria di squadre anche lo Spezia di Gotti, vincente all'esordio in un match già chiave per la salvezza contro l'Empoli.

7. ROMA, MILAN, NAPOLI; le 3 big che hanno giocato il calcio migliore e che sono state più continue nella partita. Anche loro hanno avuto qualche difficoltà, ma sono state molto brave a reagire con determinazione. La Roma ha vinto di misura in uno stadio caldo come l'Arechi di Salerno, il Milan nonostante sia andato subito sotto ha risposto fornendo una prova di grande qualità e facendo capire che quello stemma di campioni d'Italia che porta sul petto non sia lì per caso, e il Napoli ha fatto grande calcio contro un Verona mezzo morto. Tutte e tre hanno dato buoni segnali, e vedremo con il passare delle giornate a cosa potranno veramente puntare queste 3 squadre. Intanto però l'inizio è molto buono.

8. KVARATSKHELIA (sì è stato complicato scriverlo...); questo ragazzo fin dalle prime uscite del Napoli mi aveva trasmesso la sensazione di poter essere veramente un giocatore forte e potenzialmente determinante per questa squadra, e l'esordio ha confermato tutto ciò. Un goal, un grandissimo assist, giocate di primo livello e una esultanza mai vista; è stato uno dei protagonisti del Napoli vincente a Verona. Grande colpo per il Napoli.

9. I BOMBER; Vlahovic decisivo con una doppietta con il Sassuolo, Osimhen subito in goal, Rebic messo punta doppietta, Lukaku in goal dopo 2 minuti, Immobile goal-vittoria per la Lazio, Jovic subito in goal all'esordio al Franchi, gli unici che non hanno segnato sono stati Abraham e Zapata(quest'ultimo però chiave nell'azione del primo goal dell'Atalanta, e "Man of the match"). Nel calcio i goal dei centroavanti spesso determinano le partite e a volte anche le stagioni delle squadre, quindi direi che i nostri attaccanti sono partiti tutti con il piede giusto.

10. DI MARIA; esordio da sogno per "El Fideo" all'Allianz Stadium. Dopo un inizio in sordina, la sua prestazione è cresciuta minuto dopo minuto, e il goal dell'1-0(molto molto difficile)l'ha sbloccato definitivamente. Il feeling con Vlahovic è già buono, la qualità tecnica è di primissimo livello così come è grande anche l'umiltà nel mettersi a disposizione della squadra in fase di non possesso, anche se per determinare deve giocare più vicino all'area e più vicino a Vlahovic dal mio punto di vista. Nella ripresa ha servito anche un assist per il 3-0 di Vlahovic, e ha anche regalato qualche giocata "alla Di Maria"(una rabona spettacolare). Peccato per quel fastidio che l'ha fatto uscire. La speranza di tutto l'ambiente Juve(ma anche degli amanti del calcio)è che sia nulla di grave.

Termina qui la mia valutazione sulla prima giornata di Serie A. Spero che questo format possa piacere e interessare a molti, perché la mia intenzione è quella di portarlo ogni settimana al termine della giornata di campionato. Chiudo con una frase che tutti abbiamo pensato quando sabato mattina ci siamo svegliati:"Finalmente è arrivato il giorno.., finalmente ricomincia la Serie A!". Perciò... Buon campionato a tutti!