È terminata la 35ª giornata di Serie A! Non mancano le tematiche e le riflessioni da fare su un campionato che sta arrivando alla fine ma che ha ancora tanti punti interrogativi sui piazzamenti per la Champions e per la zona retrocessione in una settimana che vedrà anche le cinque Italiano impegnate nei ritorni delle semifinali europee.

Bando alle ciance, iniziamo!

0 AL MILAN: brutto, bruttissimo Milan. La situazione è complicata. L’organico non è all’altezza per poter giocare ogni tre giorni anche in Champions e Pioli sta commettendo qualche errore di troppo. L’andata contro l’Inter è andata male, ma adesso c’è il rischio di non arrivare in Champions nemmeno tramite il campionato.



1 A BOLOGNA-ROMA: onore al Bologna per la stagione, ma che brutta partita è stata quella fra l’altro squadra di Thiago Motta e quella di Mourinho, che è evidente stia pensando solo all’Europa League.

2 ALL’ATALANTA: bruttissima prestazione dell’Atalanta a Salerno. Gasperini non ha nascosto la delusione e l’amarezza per una occasione buttata via. Credo che a questa squadra manchi qualità, per questo non riesce a fare il calcio che faceva una volta. La stagione resta assolutamente positiva.

3 ALLA LAZIO: in questo momento i ragazzi di Sarri stanno andando piano, faticano a giocare a buoni ritmi e prendono qualche goal di troppo. Aver 4 punti di margine sul Milan a tre giornate dalla fine è molto positivo e la stagione della Lazio in campionato è straordinaria. Resta il fatto che servirà una Lazio diversa, più concreta, in questo finale per evitare pericoli.

4 AL VERONA: dopo la grande vittoria contro il Lecce ci saremmo aspettati un risultato positivo contro il Torino. E invece la sconfitta sotto certi aspetti annulla la vittoria di Lecce. Il Verona si giocherà tutto nelle ultime tre giornate.

5 AL NAPOLI: ormai la squadra di Luciano Spalletti è in vacanza! Ed è giusto sia così!

6 ALLA JUVENTUS: la Juventus ha dominato contro la Cremonese, vincendo senza rischiare nulla. Adesso la gara di giovedì diventa ancora più fondamentale.

7 AL TORINO, AL MONZA E ALLA FIORENTINA: in questo momento dietro alle prime sette ci sono a 49 punti la Fiorentina che dopo la brutta botta contra il Basilea ha vinto e convinto contro l’Udinese, il toro che ha vinto a Verona una gara difficilissima e il Monza che ha battuto il Napoli(dall’arrivo di Palladino il Monza sarebbe 5º!). Sono tre squadre che esprimono un bel calcio e che hanno delle identità precise. Vedremo chi delle tre riuscirà ad arrivare ottava.

8 ALLO SPEZIA: nel momento in cui sembrava la fine dello Spezia, la vittoria convincente contro il Milan rimescola di nuovo le carte. Contro il Lecce la squadra di Semplici si giocherà la vita proprio come quella di Baroni, con il Verona osservatore speciale.

9 A LUKAKU: il momento di Lukaku e dell’Inter stessa è ottimale e non è un caso. Lukaku fisicamente sta bene, segna e domina fisicamente. Il goal segnato contro il Sassuolo mi ha ricordato quelli che segnava con Conte. In questo finale può essere un fattore.

10 ALL’INTER: in questo momento è la squadra più in forma del campionato. Oggi avrà l’occasione per conquistarsi una finale di Champions storica, sta risalendo in campionato e avrà la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. La squadra di Inzaghi sarà una delle protagoniste di questo finale di stagione.

Termina qui la mia riflessione sulla 35ª giornata di Serie A.

Mancano tre domeniche alla fine della stagione e sono ancora tanti i piazzamenti da stabilire. Settimana dopo settimana siamo qui a commentare sorprese, sono convinto che non mancheranno nemmeno in questo finale di stagione. Adesso però testa alle coppe europee, con le nostre italiane che saranno chiamate a confermare o a ribaltare i risultati dell’andata per regalarsi un finale (e delle finali) da protagoniste!