IL NAPOLI È CAMPIONE D’ITALIA! Era solo questione di tempo!

Complimenti alla società, alla dirigenza, all’allenatore e ai ragazzi! Una tifoseria fantastica come Napoli merita una soddisfazione così bella e indimenticabile! È il loro terzo scudetto, il primo senza Maradona in campo.

Dopo 33 anni, il Napoli ha scritto una pagina importante della propria storia. Inoltre lo scudetto del Napoli è il primo verdetto ufficiale della stagione. La lotta per non retrocedere e quella per la Champions sono apertissime.



0 A MOURINHO: la Roma a Monza con le difficoltà del caso e con tante assenze che fatto la sua partita contro un avversario in forma. Serviva davvero fare polemiche? Io sono il primo a criticare gli arbitri, ma Mourinho esagera. Lui parla di potere? Se una frase simile l’avessero detta Spalletti, Sarri, Pioli, Inzaghi o Italiano molto probabilmente sarebbero già stati squalificati per diversi mesi…



1 AL MILAN: la rosa del Milan non ha a disposizione giocatori per reggere così tante gare decisive ravvicinate, ma anche Pioli non può cambiare 8/9 giocatori insieme. Il Milan sta scherzando con il fuoco.



2 ALLA DIFESA DELLA FIORENTINA: la Fiorentina con la Salernitana ha subito tre tiri in porta su tre imbucate. Una volta sbaglia Biraghi, due volte Igor e poi anche Terraciano. Prestazione difensiva molto negativa, sia a livello individuale che di collettivo.



3 A PELLEGRI: è stato vergognoso. Capisco la rivalità genovese, ma bisognerebbe portare rispetto a un club che sta vivendo una situazione che con il calcio ha poco a che vedere.



4 AL VERONA: questa squadra quando sembrava morta ha sempre dimostrato di essere viva con risposte sul campo ed è in lotta per salvarsi, anche se ogni volta che ha avuto la possibilità per uscire dal terzultimo posto non l’ha sfruttata, anzi. È crollata con delle sconfitte pesantissime. Vedremo come reagirà a questa caduta, domenica intanto c’è una sfida importante contro il Lecce.



5 AL BOLOGNA: la sconfitta di Empoli è un intoppo abbastanza pesante, soprattutto per come sia arrivata.



6 A VLAHOVIC: è tornato al goal, anche molto bello. Vediamo se in questo finale vedremo il vero Vlahovic. Ma va aiutato…



7 ALLA LAZIO E ALL’ATALANTA: hanno entrambe vinto una partita fondamentale nella corsa per la Champions. Sono quelle che potranno gestire meglio le forze e paradossalmente sono anche quelle con meno pressione di arrivarci, valutando la vigilia della stagione. Nessuno le avrebbe pronosticate fra le prime quattro e qualora ci arrivassero sarebbe un traguardo straordinario.



8 A DIA: è forse la vera sorpresa della stagione, nonostante fosse un calciatore con dei valori risaputi. 15 goal in 33 partite sono tanti e con la Fiorentina ha segnato una tripletta storica che gli permette di diventare il miglior cannoniere in Serie A. Se Iervolino riuscirà a trattenerlo, sarà il vero grande colpo di mercato della Salernitana per la prossima stagione.



9 ALL’INTER: dopo il periodo di grande crisi, la vittoria con la Lazio e quella con il Verona hanno riportato entusiasmo e fiducia. Non è facile andare a Verona e fare una prestazione simile contro una squadra che si sta giocando la vita.



10 AL NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA: complimenti. Non esistono parole che possano sottolineare a pieno il fantastico lavoro portato a termine. Con questa vittoria ha vinto il calcio.



Napoli festeggia! Lo farà da qui a fine stagione, ma anche per tutta l’estate, a cominciare dalla sfida di domenica contro la Fiorentina (e sarà bello da tifosi viola assistere a questa festa).

La stagione non è finita, ci sono ancora cinque giornate da seguire fino all’ultimo minuto. E il 34º turno sarà forse decisivo: Milan-Lazio, Inter-Roma e Atalanta-Juve per la Champions e Cremonese-Spezia e Lecce-Verona per la salvezza.

Chi vince continua a sognare, chi perde deve restare attenta.

Vediamo che succederà!