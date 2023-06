Da quando nel 2021 è approdato in rossonero, Oliver Giroud ha ripagato ampiamente la fiducia accordatagli ed è entrato nel cuore dei tifosi del Milan disputando due stagioni semplicemente fantastiche e contribuendo in maniera decisiva allo scudetto del 2022 ed ai successi del 2023. E' fatale però che un giocatore che a settembre compirà 38 anni non possa sostenere da solo il ruolo di centravanti. Le sue spizzate, le sue girate, le sue acrobazie necessitano di uno stato fisico che, nonostante l'integrità e la longevità di Olivier, non si possono assumere permangano per un'intera stagione.

Ecco quindi che una squadra ambiziosa come il Milan debba porsi con urgenza il problema del centravanti, considerando che le alternative previste per il ruolo (Origi ed Ibrahimovic) per motivi diversi non saranno proponibili per la prossima stagione. Urge un giocatore solido, di buona stazza, che possa raccogliere i lanci lunghi dalla difesa e fare da torre per i compagni. Soprattutto serve un attaccante che risolva il problema, manifestatosi specie quest'anno, dell'incapacità a penetrare le difese chiuse delle cosiddette "piccole squadre".

Colpisce che (quasi) nessuno dei giocatori che la dirigenza del Milan sta trattando sembra rispondere a tali requisiti.

Chukwueze, nigeriano del Villareal, è un'ala destra talentuosa che può ricoprire egregiamente anche il ruolo di trequartista. Buon realizzatore, mi sembra il sostituto ideale di Brahim Diaz che tornerà al Real. Analogo discorso per Berardi che peraltro "rumors" insistenti danno ormai accasato alla Fiorentina. Si parla di un interesse anche per Reiss Nelson (rincalzo dell'Arsenal) e Luka Romero (giovane di belle speranze oggi alla Lazio). Due operazioni "low cost" che non risponderebbero a quanto richiesto.

I due profili che risponderebbero maggiormente a quel che serve al Milan in quella posizione sono Arnautovic e Scamacca, entrambi quotati una ventina di milioni e reduci da infortuni. Sono punte centrali abili di testa e dotate di tiro potente. Entrambi (fatte salve le riserve per le condizioni fisiche) potrebbero costituire un "secondo" di sostanza a Giroud con prospettiva di subentrargli.

La sensazione però è che nessuno dei due arriverà: Scamacca perchè promesso alla Roma (che sta facendo una buona campagna acquisti) Arnautovic perchè era un pallino del duo Maldini-Massara e, per questo solo motivo, sarà probabilmente accantonato.

E allora?

Niente paura. Puntiamo su Openda del Lens e Thuram del Borussia. Peccato che nessuno dei due abbia le caratteristiche richieste. Thuram in particolare ama partire da sinistra (fascia da noi già presidiata da Leao), Openda predilige la fascia centrale ma grandi spazi per colpire di rimessa. Nella Ligue 1 va a nozze (quest'anno ha segnato 21 gol) ma in Serie A e nel Milan troverebbe difese arcigne e spazi stretti.

Non è detto però che, pur nelle difficoltà sopraesposte, non si riesca a far bene sul mercato.

Io ho grande fiducia in Lorenzo Colombo, giovane che ha già fatto bene nel Milan e torna dopo una buona esperienza al Lecce. Secondo me è un ottimo rincalzo per Giroud e potrebbe giocarsi la maglia con Scamacca (preferirei rischiare su di lui se non altro per questioni anagrafiche). Ben venga anche Chukwueze come titolare all'ala destra. Inutile Thuram (non serve un doppione di Leao).

E voi cosa ne pensate?