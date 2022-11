Scusate il ritardo, ma ogni tanto accadono (molti) imprevisti che con pazienza ho risolto. Ma non ci perdiamo in chiacchiere.

Eccoci qui nell'ultima giornata riguardo i gironi di Champions League. Abbiamo tre squadre Italiane che potranno assaporare- speriamo anche sbranare- gli ottavi e la Juventus che approda in Europa League , raggiungendo la Roma.

Capitolo Inter

《L'erba vöj la nass nel giardin del rè》《L'erba voglio nasce solo nel giardino del RE... non si può volere tutto》

Il botteghino al cinema era sorprendentemente andato oltre le aspettative per il film italiano a basso costo. Fare questo risultato contro i mostri sacri di Hollywood -candidati alla vittoria dell'Oscar- era qualcosa di impensabile. Nell'ultima giornata però sono stati superati da un film tedesco indipendente, con attori protagonisti Benjamin Pavard e Eric Maxim Choup-Moting. Le neo stelle del cinema europeo.

Sono una che non si accontenta facilmente. Comprendo a pieno quello che è stato fatto buttando fuori - meritatamente - il Barcellona che era la favorita insieme al Bayern per approdare al turno successivo. E va bene, complimenti a noi! Ora però la mia "amica" critica vuole sfogarsi su un qualcosa che non riesco a tollerare mai.

Cos'è la rinuncia? Nel sogno di ogni tifoso vedere una partita di calcio allo stadio è qualcosa di sorprendente. C'è chi non ha troppi problemi per farlo - e spesso, se non sempre - si reca allo stadio per assistere la propria squadra. C'è chi va poche volte l'anno, chi solo una volta, o chi non può andare mai. C è chi chiede le ferie, chi rompe il salvadanaio, chi sposta altri impegni e chi non può più andare cedendo il proprio biglietto a qualcun altro (sperando di poter vedere la partita in TV). Poco in porta qualsiasi sia la categoria di appartenenza tutti meriterebbero rispetto . Il rispetto è tanto cantato, urlato a grand voce, ma niente. C'è chi dopo un'intervista si dimentica di quello che ha detto, o non conosce il peso reale delle frasi (?!?) e questo porta a non mantenere la parola. Chi fa parte di una società calcistica, che sia allenatore, o giocatori e via dicendo dovrebbero riflettere sulle -loro- azioni che vogliono intraprendere. Pensano mai parole -al di fuori delle telecamere- del tipo 《Queste persone fanno sacrifici per essere presenti, facendo tanti km! Non possiamo rinunciare a giocare questa partita perchè siamo con la testa alla prossima!》 La risposta è no. La maggior parte delle volte c'è la rinuncia e questo è un problema tossico . Io ho visto la partita a casa e mi ha fatto arrabbiare. Ci sono persone che conosco che hanno assistito di persona e per fare ciò hanno fatto i salti mortali per una squadra rinunciataria . Tu allenatore non puoi pensare di andare in Champions fare turnover fin dall'inizio contro una squadra che già ti è superiore in circostanze normali. Le notti di Champions vanno giocate fino all'ultimo, non importa se sei già qualificato o se hai un altra partita da pensare perché la reputi importante. E se non dovesse esserci un risultato positivo domenica come ti giustifichi? Perderesti -anche il pari sarebbe negativo visto la classifica- due partite solo perchè hai inculcato alla squadra una mentalità sbagliata , una mentalità che porta solo timore. Sì, perchè non solo hanno avuto timore nell'affrontare il Bayern per non farsi male o stancarsi, ma adesso la pressione è molto più elevata per la partita contro la Juventus perchè questa mentalità porta solo a questo. L'importanza dell'allenatore è determinante, chi dice che contano solo i giocatori dovrebbe prendere ripetizioni perchè non è così che funziona. Contano tante cose, ma se hai un allenatore che non ha coraggio anche la squadra la penserà così, e te ne accorgi quando scende in campo. Hanno rischiato davvero di fare una figuraccia ancora più ampia (poteva finire benissimo 4-0 per loro, ma fortuna vuole che hanno sbagliato).

Bisogna cambiare approccio. Avrei accettato benissimo la sconfitta se fosse solo per i meriti della squadra avversaria, ma così non è stato. Cos'è il rispetto? Il Bayern Monaco è da clonare. E ' una squadra che rispetta il tifoso fino all'ultimo . Sei vittorie su sei recita il loro bottino in Champions e non c'è nulla al mondo che li spaventa.

《La prossima partita? Ci pensiamo quando finirà questa, in tanto giochiamola a calcio!》avranno pensato. La mia ammirazione per il Bayern è nota -o almeno per chi ha letto l'articolo che ne parlava- non hanno solo la qualità ma anche la mentalità giusta . Anche loro avevano tante assenze ma non hanno rinunciato al gioco. L'obiettivo loro non era farsi fotografare, o apparire di controvoglia - scusate la poca eleganza- cazzeggiando sul campo -Per quello hanno tempo con amici, bambini e fidanzate-. Il loro obbiettivo era chiudere a 18 punti e ci sono riusciti alla grande. Non è detto che vinceranno la Champions, ma per me sono quelli più portati.

Chapoux.

Voto Inter con il Bayern: 3

Voto Inter girone : 8

Capitolo Napoli

《Dio te guarda da 'e pezziente sagliute》《Dio ti guardi dal pezzente arricchito》

I tre amici, il tedesco, e i due olandesi uscirono dalla clinica percorrendo una Salah. Lì dove tutte le loro esperienze avevano preso vita in un modo bizzarro, dove I sogni andavano a farsi un giro e poi tornavano nelle notti europee. Qualcuno è convinto《In un modo così realistico...》che tutto ciò ha un lieto fine. Chi era rimasto stordito, chi si era ripreso e chi ha scritto questa avventura in un modo spontaneo e divertita. Il tedesco salutò i suoi amici olandesi《Nunez perdemo di vista eh !》un altro olandese -uno estraneo- uscito da un'altra porta più in fondo intervenì《Non sono romano, ma ho avuto a che fare con loro poco fa e se dice nun ze perdemo》.

Se lo dice lui...

Il Napoli, come l'Inter, ha ceduto alla rinuncia . Il Liverpool per vincere ha dovuto affrontare un Napoli rinunciatario. Alle squadre Italiane (tutte) manca la mentalità europea di alcune squadre (Lazio perchè?). Anche quando non servirebbe giocare apparentemente -perchè ormai il destino è scritto- comunque loro lo fanno. Le italiane invece no. Sembra una cosa di poco conto, ma questo fa la differenza, specialmente nel lungo andare di una stagione intera. Nel complessivo il Napoli ha avuto un girone simile all'Inter (le favorite e quelle più abituate all'Europa rispetto al Napoli erano Liverpool e Ajax), ok, l'Ajax non è il Barcellona, ma il Napoli sono pochi anni che fa la Champions.

Ha giocato il girone rendendolo semplice, ma non lo era. E' arrivata prima e questo alza un po di più il voto.

Voto Napoli con il Liverpool : 3

Voto Napoli girone : 9

Capitolo Juventus

《Per Par paghè e mori j'è sempar temp》《Per pagare e morire c'è sempre tempo》

La Signora camminava da sola nei quartieri di Torino. La temperatura era molto più bassa dall'ultima volta che aveva percorso a piedi la città, gli ricordava quella sera di Parigi con il suo compagno. Sentii gridare《Mpappè alla cioccolata ! Mpappè a qualsiasi gusto! Questi Mpappè sono tutti bonucci! Signora prendere voi Mpappè!》Il che la Signora sbalordita fece una faccia sorpresa 《Ancora tu con questi frappè?》 L'ambulante con il sorriso sulle labbra《Signora bella ancora lei! E suo marito ?》La Signora ignorò la domanda e ne prese direttamente uno. 《 Oh Signora, Mendes ringrazia voi!》Gli porse anche una rosa, la Signora accettò e con il sorriso continuò la sua passeggiata verso un nuovo inizio. Dove la condurrà? La Juventus onestamente aveva poco da dire ormai nell'ultima partita. Se voleva, poteva almeno chiudere con una vittoria, ma niente. C'è chi si è esaltato con Chiesa, chi ha commentato in negativo, chi crede che il Psg non sia grandissimo, e tanto altro ancora. Il Psg è secondo perché c'è una sorpresa a quanto incredibile che si chiama Benfica. Nessuno , ad inizio cammino europeo, credeva di assistere alla squadra portoghese con questo entusiasmo particolare . Per lei e il Napoli di certo c'è solo una cosa. Cosa? Per gli ottavi non possono scontrarsi, così da rendere (almeno per le squadre sorpresa) un cammino interessante. Certo, il Psg secondo non fa dormire sonni tranquilli. Tornando alla Juve. Si prepara per l'Europa League , che non sarà mai la Champions, ma pur sempre una coppa su cui poter sperare qualcosa di positivo per una stagione fin qui deludente .

Voto Juventus con il Psg: 4

Voto Juventus girone : 3

Capitolo Milan

《Batt i pagn, cumpar la stria》《Quando si parla di una persona, arriva proprio lui》

L'ispettore Giroud salì in cattedra dicendo《Voglio ringraziare tutti i miei colleghi che hanno fatto parte di questo caso molto difficile ed esasperante. La creaturina Milan è stata recuperata sana e salva. I malviventi sono stati presi in via Krunic dove avevano un rifugio per conservare maglie, trofei e figurine panini》Il dipartimento di polizia di Milano lo guardarono confuso《Hey là che facce! Scherzavo! Ma qualora qualcuno abbia la fortuna di finire un album mi faccia sapere! Io l'ultima figurina (non doppione) che ho trovato risale 15 anni fa!》Tutti applaudirono qualcuno gridò 《Sei il nostro Messias!》Il Milan è stata un incognita in questo girone. Si è complicata la vita da sola, ma ha preso tutti in giro perchè all'ultimo si è divertita strapazzando il Salisburgo e centrando quello che non era stata brava ad acciuffare l'anno scorso. Un girone però nettamente più abbordabile rispetto alle altre due Italiane qualificate. Obiettivo migliorato.

Voto Milan con Salisburgo: 7

Voto Milan girone : 7

Non ci resta che sperare che l'Uefa sia clemente con il sorteggio, ma in fondo come diceva Ugo Ojetti《Non aspettare che il vento gonfi la vela della tua fortuna. Soffiaci dentro te》.