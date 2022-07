Sono tifosa dell'Inter, ma di quelle moderate (quando si tratta di quell'entusiasmo per quanto riguarda un acquisto o il costruire una squadra con false speranze) preferisco analizzare piuttosto che aggrapparmi alla fila di quei (alcuni) interisti (famosi o non) che si entusiasmano per qualsiasi cosa viene detta o scritta ripetutamente.

Sono moderata perchè ho capito, con l'esperienza di tanti anni che ho, che quello che si dice, o si scrive, diventa sempre troppo esagerato e la maggior parte cade nel tranello (anch'io ero così fino al 2014) e guai, e dico guai, se ti azzardi ad esporre un' opinione diversa perchè loro ti manderanno sempre a quel paese, o ti appiccicheranno l'etichetta di quello o quella pessimista o di quello o quella che "E' inutile che segui l'Inter".

Se tu dici all'interista esaltato "Stai tranquillo, analizziamo e vediamo se è effettivamente così" non ne vuole sapere nulla.

Se loro dicono "Siamo i favoriti per lo scudetto" e tu gli dici "Non è vero, possiamo farcela solo se ..." Ed elenchi i perchè, loro continuano, convinti, che quello che dicono gli altri siano solo fandonie, senza ragionarci su. Se loro dicono "L'allenatore è il migliore perchè fa divertire e ha vinto i due trofei" e tu gli rispondi "Sì bel gioco, a tratti. Bene portarsi a casa qualche trofeo, ma questo scudetto lo ha perso proprio Inzaghi, bisogna cambiare qualcosa e gli spieghi i perchè..." loro non ci sentono.

Se loro dicono che "Abbiamo A.D migliore al mondo e non sbaglia mai" e tu gli dici "Certo Marotta lo vorrei nella mia società, è una persona molto preparata, con un linguaggio fluido, ma è una persona pure lui e le persone sbagliano, non sono perfette... Ed anche lui si è fatto coinvolgere, volontariamente o meno, per alcune mosse sbagliate" e gli spieghi il perchè. Allora qui ti sei procurato la gogna. Se loro ti dicono che Bremer è dell'Inter... Bhè ecco, anch'io sono caduta nel paese dei balocchi ed ho sbagliato clamorosamente. Sono stata fregata pure io ed ora mi dico "Bene ti sta! Potevi essere te stessa invece di venir incontro a loro, con l'entusiasmo spropositato. Adesso tieniti la delusione!". C'è ed è bella pesante, e non mi succedeva da tempo, ma facciamo un ragionamento per il perchè è pesante.

Bremer l'Inter lo voleva e questa è l'unica cosa che sappiamo. Supponiamo che sia andata così.

Raiola mesi fa: "De Vraij quest'estate cambierà squadra". Marotta e Co: "Va bene,minimo 30 mln, non di meno". In un secondo momento qualcuno avrà detto : "Con chi lo sostituiamo"? E qualcun altro avrà risposto: Bremer "Ottimo" la risposta d'un'altro entusiasta. Così incominciarono ad avviare i contatti con il giocatore. Con Raiola lo sappiamo com'è andata a finire, e l'Inter, convinta, credeva ancora che Bremer fosse possibile, ma qualcuno ha cambiato, senza senso, idea su chi cedere per arrivare al Brasiliano "Qualsiasi offerta! Per qualsiasi giocatore in difesa!"

Ed è qua che hanno sbagliato. Una società deve avere un progetto, deve sapere quale giocatori deve vendere, non può cambiare idea solo perchè un procuratore non c è più. Lo stesso allenatore deve fare la voce grossa per avere successo (quando specialmente si siede sulla panchina dell'Inter). Perchè lo sappiamo fin troppo bene (tutti) che quando l'Inter non ha un allenatore con gli attributi finisce sempre male. A me personalmente De Vraij è sempre piaciuto, ma purtroppo con Inzaghi (quest'ultimo mi piace un po meno) non ha mai avuto feeling tattico, nemmeno quando si erano trovati insieme alla Lazio. Si vedeva che era molto forte, ma con Inzaghi non è mai stato impeccabile, ma non perchè si odiano, ma perchè semplicemente ogni allenatore ha idee e valutazioni differenti.

Vi ricordate Conte con Skriniar? L'Olandese era fortissimo e lo Slovacco sembrava non più all'altezza di quel progetto,ma seppur tardi, la scintilla tra i due è scoccata. Inzaghi lo vuole fare con De Vraij? Ne ha le capacità? Forse no? Allora è bene che le strade si dividono, se l'allenatore non è particolarmente bravo, o non vuole valorizzarlo. In ogni caso, la difesa,se presi singolarmente, è il reparto più forte. Quei tre (Skriniar, De Vraij e Bastoni) quando li metti al proprio posto non c è nulla da invidiare all'altre. Onestamente una squadra che vuole rafforzarsi seriamente avrebbe aggiunto Bremer, con quei tre, ma non è stato possibile. Tutto sta nel vedere come reagisce l'Inter. Se compri, o vendi a caso,una cosa è certa, non puoi far mai bene.

Avevo scritto più di un mese fa di Dybala e Lukaku. Il primo è andato alla Roma ed è un bene per una piazza come loro e forse anche per lui, ma per me lo si può considerare "Operazione senza rimpianti", e già sento gli interisti quelli esaltati che lo hanno acclamato come fosse Ronaldo il Brasiliano che dicono "cosa stai dicendo", pazienza), ma anche qui la gestione della società è stata pessima. Se davvero avevi in mente di prendere Dybala perchè l'allenatore lo desiderava (l'idea è venuta mesi prima di riprendere Lukaku) era giusto accontentare l'allenatore, ma se (e sembra sia più così) che non era una vera richiesta dell'allenatore e semplicemente l'idea di un dirigente allora non ci siamo proprio, è molto grave! Questo pure perchè l'allenatore non ha un carattere da leader, fatevene una ragione.

All'Inter manca un leader in panchina , che sappia alzare la voce , che sappia dare direttive ben precise alla dirigenza e a Marotta (in particolare), e soprattuto avere la capacità per opporsi quando c è qualcosa che non condivide con la società . Inzaghi avrà finalmente capito che ogni volta che ha allenato le sue squadre esse crollano per un periodo della stagione? Ha individuato insieme al suo staff il perchè e il come evitarlo ? Perchè anche questo si tratta! I giocatori e l'idee contano, ma se fai gli stessi errori perchè la tua idea, per te, conta più di qualsiasi analisi e valutazione (invece delle caratteristiche che possiede attualmente l'intera rosa) allora la strada è sbagliata, fin dal principio.