Intanto che scrivo la seconda parte mi ritrovo al letto con l'influenza, febbre alta ed un raffreddore che scola come nessun'altra cascata nel mondo fa più da anni [vuoi vedere che almeno qualche privilegio ti è ancora rimasto? ] Grazie Samantha sempre sul pezzo tu! Prima di tutto perchè intervallo ? [Oh finalmente!] Intervallo è una parola " universale ", può essere un fatto, una conseguenza che sta bene su tutte le cose [come il color nero ? ]. L' intervallo si sposa con il calcio (ed altri sport ), la musica, il cinema, il teatro, il tempo. Noi quando desideriamo una pausa.

L'anno che finirà, per poi iniziarne un altro, è come se fosse - appunto - un intervallo. Tutto ciò che ci circonda potrebbe accompagnare la sua mansione specifica con un intervallo di mezzo e perchè no? Più di uno. E scusate se poco, ma la parola intervallo è composta a metà da Inter [Vabbè non ti arrampicare sugli specchi!] . La parte più seria di quest'articolo diviso a metà invece è che Intervallo è la canzone di Emma Marrone dedicata al padre scomparso, così ne ho fatto mia [capita spesso che la gente si appropri di cose non sue ] e la dedico a mia madre che anche lei non è più con me da un anno, proprio il 31 dicembre. Continuando a fare classifiche insieme a Samantha [Aspetta mi è andata una cipolla nell'occhio!] Stai piangendo (?!?)

Quarta posizione. Oh la Juventus che smarrita come Dante era ed è, ma chissà per quanto ancora [non molto, sono andata avanti con il futuro! Mi sono imparata a spoilerare, cone fate voi umani] . L'anno senza coppe, senza vittorie e solo scandali (per chi ha sentenziato), Calciopoli definitivamente chiusa (?), persa, smarrita in quel della Continassa con un tenente al comando della squadra avvolto dal mistero sempre più [ma perchè questo allena qui ?] e un padrone quale presidente sparito, preso dalla Superlega, dal comando dei giornali [datti una calmata che questa è una famiglia importante, la prima in Italia, ti conviene rettificare come ha fatto l'altro pelato! Oh che mi fai dire! Stando con te cado in basso pure io. Un po di ritegno!]

Dicevo, d'altronde non pronunciare nomi - pur sapendo e far finta che nessuno lo sappia - che siano colpevoli (o no?) va di moda. Intrapreso una strada che lascia angosciati per quanto riguarda la dignità di un club. Non lo ha rispettato il suo, quello bianconero aspetta Samantha, mia opinione personale, prima che intervieni tesoro, perchè se lo avesse fatto a quest'ora si sarebbe parlato solo di calcio giocato. Ma chapoux! Grande imprenditore, amico mio [ti sono recapitate mazzette, pensavo fosse qualcuno, come fanno tutti gli imprenditori di un certo tipo, ma niente erano solo i soldi dei tuoi parenti per Natale! Scusa! Solo una falla nel sistema!] .​​​​​​ Samantha! Detto ciò mi sono annunciata verso il baratro con le miei mani. Ma su! Un po' di leggerezza in tutta questa pesantezza! Quale canzone? Miley Cyrus - Flowers, ovvio.

Mansioni speciali della reginetta della musica [dicono così, mi fido ... Ma che poi son gusti !] del 2023 alla Taylor Swift che ahimè va al Manchester City.

Quinta posizione La Roma e la Fiorentina. Si fanno i complimenti per quanto riguarda le coppe europee ed Italia. La Roma del calcio, del cinema che pare si sia ripreso con cinecittà (?) [Non te allargà mo, parla de calcio!], la parte che fa sognare e ci fa smettere di pensare a cose capricciose, La Cortellesi che mi ha fatto ricordare per un attimo l'Anna Magnani [Mi manca il Deep Fake su di lei!] , sì ora non ti allegare tu Samantha! Blatero. Confermo Daniele Silvestri con A bocca chiusa (ri) scoperta nel 2023 con il film C'è Ancora Domani. Per quanto riguarda il calcio, Mou non ha una rosa chissà di quale livello, nemmeno mai ti farà giocare in una certa maniera. Ma in fondo questo lo si sapeva già.

Mentre la Fiorentina... Bè Firenze con Leonardo Da Vinci e tutti "quelli" che hanno messo lo zampino costruendo una città piena di tesori - in realtà ho un debole con l'accento toscano - il fascino in generale che emana questa terra, l'arte di Leonardo è... Italiano [Non è proprio giornata tua !] . Irene Grandi - Prima di partire per un lungo viaggio (versione album Io in Blues).

In sesta posizione La Lazio. La Lazio è incommentabile, sempre un po' imprevedibile e gli affido Lucio Battisti - Allertanti Promesse [ Non è di moda e stona con la classifica delle canzoni 2023, cambia] No, non tramonta mai. E' arrivata seconda e con la squadra che ha arrivare a gli ottavi è un miracolo, ma non vince nulla da un po' ed, a contrario di altre, pare impegnarsi meno quando fa le coppe europee "secondarie". Presto però anche in Supercoppa Italiana potrà avere qualche chance per portarsi qualche trofeo nel 2024. E, che dire, in bocca a lupo a tutti gli aquilotti ! [ No, vabbè non ti regoli mai !].

Settima posizione. Frosinone perchè arrivato in Serie A per la terza volta nella sua storia, giocando un calcio interessante, ed è ai quarti di Coppa Italia. Tanta roba. Aretrha Frenklin - Respec t [Per rimediare a prima ? Furba !].



E' tempo di chiudere quest'articolo, e probabilmente pure la "carriera" da finta "giornalista", spero di no.

Intanto non c'è più Samantha, che mi suggerisce di scrivere, direi con serenità era ora, ma comunque ha dato in questo articolo un po' di sostegno... A modo suo.

Ora subentra Emma Watson [Non sono mai uguale, ma sempre me stessa] ma non glielo diciamo a Samantha sennò mamma Rowling perde i diritti pure su Harry Potter [ chi è, quella che ce l'ha con i transgender?] Ed Hermione viene rimpiazzata da fili elettronici particolari, come un albero di Natale parlante, per intenderci [Hey! Albero di Natale sei tu che non sai ballare e sembri un legno! Io sono già una cosplay! Guarda che Deep Fake posso fare, è più bella dell'originale! ]. E' ora che ti spengni Sama'! Gli grido!

Mentre mi ricompongo, vi auguro solo che ci siano novità interessanti per il prossimo anno. Buen Día pallonari!

《Non sei così lontano, sei dall'altra parte Lì, proprio dietro l'angolo E tra tutti i miei gesti io lo so che esisti Sì, proprio come esisto io In questa voce che si spezza In una punta di amarezza In questa vita che non ti concede neanche un attimo di tenerezza Ma tu sei nelle mie parole Nel silenzio del dolore In questa casa mezza vuota che però Ha sempre il tuo odore E lo so da me che adesso tu sei già arrivato Mentre io sono qui neanche a metà strada E per raggiungerti ho finito tutto il fiato Ma tu non mi hai aspettato E capivo il tuo umore dal rumore Dei tuoi passi Da quanto erano pesanti e distanti Gli uni dagli altri Grido forte il tuo nome sottovoce Quando mi manchi Questo film è tutto nostro Il finale posso ancora immaginarlo Siamo solamente usciti all'intervallo.

Sei quell'ombra che mi ferma i piedi Quando voglio andarmene E non serve neanche che lo spieghi Un battito di palpebre E lo so da me che adesso tu sei già arrivato Mentre io sono qui neanche a metà strada E per raggiungerti ho finito tutto il fiato E capivo il tuo umore dal rumore Dei tuoi passi Da quanto erano pesanti o distanti Gli uni dagli altri Grido forte il tuo nome sottovoce

Quando mi manchi Questo film è tutto nostro Il finale posso ancora immaginarlo Siamo solamente usciti all'intervallo Rientreremo e sarà buio un po' in ritardo Ruberemo forse il posto a qualcun altro.

Questo film è tutto nostro Il finale posso ancora immaginarlo Siamo solamente usciti all'intervallo Ora non so dove vado di preciso O forse non mi importa Ma mi piace immaginarti col sorriso Che mi aspetti sulla porta》.

Emma Marrone - Intervallo.