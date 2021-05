Non c'entra nulla l'uccello del malaugurio, non c'entra nulla qualsiasi tipo di scaramanzia. C'entra invece il fatto di saper vedere calcio, il saper vedere oltre, che solo chi ha calcato i campi con totale passione e devozione per questo gioco può avere.

Il calcio che proponeva Pirlo non è sicuramente un vestito sagomabile su questa rosa e non so nemmeno se possa mai essere sagomabile su qualsiasi altra squadra in futuro. Fatto sta che era diventato davvero evidente che le formazioni schierate da Pirlo in ruoli e posizioni e soprattutto moduli facessero acqua da tutte le parti! Era lampante e qualsiasi squadra avversaria riusciva ormai a mettere in difficoltà la formazione bianconera: bastava un poco di pressing più alto e subito i bianconeri andavano in difficoltà, tanto da creare a volte delle papere incredibili, che uno ad uno hanno visto coinvolti tutti i giocatori del centrocampo juventino che si vedevano costretti a giocare cosi come Pirlo gli chiedeva. Per noi tifosi era diventato ormai un calvario, una incredibile angoscia, vedere le partite della nostra amata squadra girata in quel modo, tanto che non voglio nemmeno immaginare qual' era il sentimento che provassero i giocatori stessi che scendevano in campo, nel vedersi trasformati in breve tempo da beniamini a piastrelloni imbranati che non sapevano più che fare con la palla tra i piedi. È stato davvero umiliante, per tutto il campionato di ritorno, vedere ogni volta la stessa barca affondare sullo stesso scoglio come non avesse un vero capitano a bordo per condurla! Sono sempre più convinto che per essere un bravo allenatore nel calcio moderno non bisogna più avere un concetto astratto proprio, ma bensi bisogna saper cogliere quali sono i reali punti di forza della rosa a disposizione e saperli Dunque sfruttare al meglio!

Tutto ciò è ovviamente quello che è mancato alla Juve di quest'anno, che nel nome del suo allenatore è voluta andare avanti imperterrita con i suoi esperimenti. Bene cara dirigenza, hai fatto la tua scelta e come le persone mature ora dovrai prenderti le tue responsabilità e le dovute conseguenze. Con una squadra che ha il monte ingaggio più alto d'Italia, ed il terzo in tutto il mondo, sei riuscita a non qualificarti per la Champions! I miei più sinceri complimenti, non avevo mai visto nessuno così caparbio, tanto da rinunciare alla sua stessa dignità per voler difendere a tutti i costi una scelta che ormai era evidente a tutti fosse proprio quella sbagliata!

Ebbene ora è giunto il momento di subirne le conseguenze, che per noi tifosi sarà la sofferenza di un anno di Purgatorio fuori dall'Europa che conta, ma per voi sarà la fine di un ciclo, il vostro! Quello sì vincente che voi stessi avevate creato, e questo nessuno ve lo nega, ma che voi stessi alla fine avete rovinato e macchiato. La fine di un ciclo che vi vedrà fuori dal futuro della squadra, la fine di un ciclo che spero per voi sia ricordato più per i 9 anni di vittorie che per l'ultimo di vergogna.

​​​​​​Per noi altri ora non rimane che accettare l'Europa League, ma credetemi se dico che un po' di rabbia ci rimane dentro, a pensar che davvero a tutti era evidente che serviva prima un cambiamento e che sarebbe davvero bastato qualche misero punto in più per non finire un'era così bella! Ma purtroppo, esattamente come eravate stati avvisati in più di 1000 modi, o si faceva fuori Pirlo o si era noi fuori dall'Europa che conta... e tanto è stato! Quest'anno anche un cieco avrebbe saputo fare meglio!

PS: spero almeno che prolunghino il contratto a Buffon prima di andarsene per non fare un ulteriore danno.