Oggi pomeriggio si gioca Roma-Inter non uno scontro diretto come alcuni anni fa perché i neroazzurri stanno lottando per lo scudetto e i giallorossi per rientrare nella corsa Champions ma sarà sicuramente una bellissima partita.

Un olimpico pieno si prepara ad accogliere Simone Inzaghi loro principale rivale per cinque anni essendo stato l'allenatore della Lazio e a Roma si sa, il derby è la partita più importante della stagione.

Torna da ex per la seconda volta Kolarov ma soprattutto dopo l'addio inaspettato (non per la volontà ma per la tempistica) Edin Dzeko. Il centravanti nerazzurro, è entrato nella storia giallorossa segnando 119 gol in tutte le competizioni ma questo non è bastato per far continuare la storia d'amore tra il bosniaco e la Roma.

Dall'altra parte ci sono due figure piene di nostalgia e rimpianti: José Mourinho e Nicolò Zaniolo. Che cos'è lo special One per il tifo neroazzurro lo sappiamo tutti e sicuramente rivederlo su una panchina italiana dopo tanto tempo avrà fatto scendere più di qualche lacrime ai tifosi dell'Inter.

E poi c'è Zaniolo, quel ragazzino della primavera non ritenuto all'altezza della prima squadra e dato alla Roma insieme a Santon per regalare a Luciano Spalletti (altro ex) Radja Nainggolan. Vederlo giocare nonostante i due crociati rotti è un piacere per gli occhi e sicuramente ci sarà qualche tifoso neroazzurro che avrebbe preferito aspettarlo e ora lo starà rimpiangendo visto poi com'è andata a finire con il ninja,amore mai sbocciato e regalato all'Anversa due anni dopo.

Sarà una partita tirata, intensa e magari decisa proprio dai due ex compagni di squadra Edin Dzeko e Nicolò Zaniolo.