Se la Roma vuole tornare in Champions o almeno provare a lottare fino all'ultima giornata, a squadre come il Genoa deve riuscire a fare 3 gol nel corso della partita così da arrivare al 90' tranquilli dei 3 punti soprattutto se giochi in casa contro una squadra che ha cambiato allenatore e a gennaio ha rivoluzionato la rosa ma per questo se la Roma non è riuscita a fare quello che tutti si aspettavano merita di essere danneggiata in quel modo scandaloso.

Minuto 90' quando la partita doveva essere al sicuro, la Roma riesce ad andare in vantaggio con un gol strepitoso di Zaniolo, corsa sotto la sud, abbraccio con i 30mila dell'Olimpico, ammonizione per essersi tolto la maglia, Mou che si prepara a togliere Miky per difendere 3 punti fondamentali inserendo Vina ma l' arbitro Abisso non convalida il gol: il Var lo chiama per un presunto fallo di Abraham ma dal replay si capisce benissimo che non c'è nulla, il gol è regolarissimo ma come tante altre volte, la Roma esce dal campo con meno di quello che avrebbe meritato.



Non siete romanisti e non vi ricordate tutti gli episodi a sfavore della Roma?

Ve li elenco io, non c'è problema.

1) L'espulsione inventata di Pellegrini contro l'Udinese che gli fa saltare il Derby.

2) Nel Derby non viene fischiato rigore a Zaniolo e nella ripartenza la Lazio segna il 2-0

3) Contro la Juventus all'andata ci fu tolto un gol regolare per fischiarci il rigore.

4) Contro il Milan non ci viene fischiato un rigore netto dove avremmo avuto la possibilità di pareggiare.

5) Contro il Venezia partita persa per 2 gol irregolari dei padroni di casa.

Per fortuna ieri nel post partita ha parlato Mou e si è fatto sentire "pensate che a Ibra o Lautaro gli avrebbero annullato il gol? Pensate che se Nicolò giocava con la Juve o con il Milan sarebbe stato espulso?" Sì perché Zaniolo per aver chiesto all'arbitro il motivo dell'annullamento del gol, è stato espulso.

Ha ragione Mou: la Roma agli occhi del potere è piccolina. P