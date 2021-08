Penso che ad oggi il mercato dell'Inter sia da 6 in pagella, perchè l'unico vero acquisto effettuato è quello di Hakan Calhanoglu preso a parametro zero dal Milan. Un'acquisto non poco scontato visto quello che si può comprare in questo periodo con i vari problemi finanziari. Sapendo che il suo valore di mercato si aggira attorno ai 30/35 milioni, è stato un'ottimo colpo da parte del DS G. Marotta, sarà sicuramente utile per andare a ricoprire al centrocampo la casella " purtroppo mancante " di C.Eriksen.

Al centrocampo ci sono parecchi esuberi : L.Agoume, R. Nainggolan e A. Vidal sono i principali candidati a partire!, mentre se arrivasse un'offerta discreta potrebbero salutare anche: M. Vecino e R. Gagliardini. I confermati rimangono: N. Barella, S. Sensi, M. Brozovic e il nuovo arrivato H. Calhanoglu.

La società sta lavorando da settimane anche per il sostituto di Hakimi per la fascia destra, la mia domanda è.. siamo sicuri che il profilo di N. Nandez sia la scelta migliore?!?, a mio avviso restano parecchi dubbi, perchè se pur essendo un giocatore versatile capace di ricoprire più ruoli, il suo ruolo principale non è l'esterno , quindi rimane sempre il rischio di mettere un giocatore adattato come sostituto di A. Hakimi.

Penso che la società lo debba mettere in conto e cercare di portare a termine uno dei due profili seguiti oltre N. Nandez che sono: Héctor Bellerìn ( Arsenal ) e Denzel Dumfries ( PSV ) due esterni di ruolo. Per quanto riguarda l'attacco bisogna prendere una decisione immediata, visto che A. Pinamonti non rientra nei piani e A. Sanchez desta parecchi dubbi riguardo la sua condizione fisica che lo porta spesso a infortunarsi garantendo poca continuità di partite.

I nomi sul taccuino del ds sono quelli di: F. Caicedo ( Lazio ), G. Scamacca ( Sassuolo ) e S. Simy ( Crotone ), quest'ultimo più accessibile come trattativa rispetto alle altre due.

L'unica certezza sembrerebbe M. Satriano nella quale è rimasto molto sorpreso è soddisfatto mister S. Inzaghi, però non avendo ancora la giusta esperienza potrebbe diventare difficile essere un vice R. Lukaku o un vice L. Martinez, anche se personalmente credo molto nel potenziale di questo ragazzo.

Capitolo difesa, nessuno ne parla ma secondo me anche in difesa abbiamo la cosiddetta " coperta corta " perchè tolto il trio titolare composto da: S. De Vrij, M. Skriniar e A. Bastoni , rimangono come sostituti, un centrale di ruolo che è A. Ranocchia e due esterni bassi adattati, D. D'Ambrosio e A. Kolarov quest'ultimo oltre ad avere un'età avanzata, la scorsa stagione ha fatto un campionato disastroso.