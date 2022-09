Giovedì 8 settembre 2022 è andata in onda la terza puntata di #MilanSpace della seconda stagione, il classico con il titolo: "Dopo una Red Bull si corre in Serie A verso Samp Milan". Non sono mancati durante la settimana i classici Salottini di #MilanSpace e #MilanSpace After Match per commentare il derby contro l'Inter che ha raggiunto quasi i 1000 sintonizzati e che ha visto la presenza tra gli altri di Haris Mrkonja @harismrkonjan, giornalista sportivo di TV N1 Sarajevo partner della CNN. Abbiamo commentato anche il match contro il Salisburgo e giornalmente, come scritto sopra, con la community non mancano i salottini #MilanSpace, non registrati salvo rarissimi casi, per commentare l'attualità del mondo calcistico e gli eventi del momento del mondo pallonaro.

Nella puntata del giovedì sera abbiamo ovviamente commentato il Milan in Champions e il pareggio con il Salisburgo, le critiche a Pobega e De Ketelaere, il poco utilizzo di Adli, si è parlato delle italiane in Europa con la sconfitta dell'Inter contro il Bayern e la sconfitta della Roma contro il Ludogorest per poi commentare anche la sconfitta della Juve contro il Psg e la straripante e convincente vittoria del Napoli contro il Liverpool e quella della Lazio contro il Feyenoord. Ovviamente non abbiamo potuto esimerci dal commentare brevemente un evento extra calcio, tra i più rilevanti e impattanti di questo nostro secolo, la morte della Regina Elisabetta alla veneranda età di 96 anni. Un personaggio che ha comunque segnato la storia dell'umanità con la premier league che osserverà anche un turno di stop per il lutto che l'ha colpita nel cuore.

A proposito di premier league, abbiamo anche accennato al Chelsea e all'esonero milionario di Tuchel, dopo che gli è stato concesso di fare un mercato da 324 mln, è stato esonerato con tanto di milionaria buonuscita ed è stato ingaggiato al suo posto Graham Potter, anche lui liberato dal Chelsea pagando al Brighton la clausola di 18 mln. Uno sperpero di soldi da parte dei blues davvero delirante. Ed ora Potter dovrà allenare una squadra costruita da Tuchel con un mercato faraonico.

Abbiamo accennato anche all'esonero di Mihajlovic al Bologna commentando anche questa news. Tra i nostri ospiti abbiamo avuto il grande piacere di avere un calciatore professionista ex Milan, ovvero il difensore centrale Romano Perticone, in forza al Cittadella.

Classe 1986, Romano Perticone è un canterano rossonero. Cresciuto nel vivaio del Milan con il quale ha esordito in Serie A il 20 maggio del 2005 nella partita Milan Palermo finita 3-3. In quel Milan primavera dove c'era Perticone c'era pure Ignazio Abate e Lino Marzorati tra gli altri. Abate attuale tecnico del Milan primavera.

Con Perticone ci siamo lasciati trasportare dai ricordi. Abbiamo ricordato il suo passato rossonero con vari aneddoti riguardanti Gattuso, Costacurta, Paolo Maldini e Franco Baresi. Abbiamo anche ricordato Davide Astori, il quale è stato compagno di squadra di Romano non solo nelle giovanili del Milan ma anche nella Cremonese.

Si è parlato del suo Milan passato ma anche di quello attuale, della differenza tra il calcio di allora e il calcio di oggi, tra i calciatori di allora e quelli di oggi e si è elogiato lo spirito di attaccamento ormai abbastanza raro alla maglia di Sandro Tonali, che ha rinnovato il contratto con il Milan fino al 2027. C'è stato anche il rinnovo di Rade Krunic con il Milan.

Abbiamo affrontato in quasi 5 ore di diretta davvero tantissimi argomenti, dal FFP finanziario, a Leao, Origi, del mancato coraggio di Pioli di osare con Lazetic, abbiamo parlato di Dest e di come lo si vede meglio in campo, se terzino o esterno alto, di come utilizzare meglio De Ketelaere e di tanto altro ancora.

Sono intervenuti diversi ospiti, da Marco Varini, passando per Gio Serafini, Andrea Schiassi, il Mr. Tonino Colasante, il consulente di mercato e ds tornato in pista dopo un anno e mezzo di inattività Graziano Grandi per un importante procuratore e una società. Tra i nostri ospiti ci sono stati anche Mimmo, @PassioneMilan3 caporedattore di Ac Milan Inside.com e i ragazzi di Resistenza Rossonera, Podcast Milan. Dei nostri è stato anche il giornalista Alessandro Jacobone e il giornalista di Repubblica Luca Pagni con il quale si è parlato anche della causa tra Elliott e Blue Sky e tra Elliott e Yonghong Lì oltre che di Red Bird e del futuro del Milan in mano a questo grande fondo con investitori importantissimi coinvolti nel progetto Milan tra cui Lebron James e Drake attraverso un fondo di Los Angeles all'interno di Red Bird. Nel finale abbiamo anche ricordato Nereo Rocco con alcune sue frasi storiche e davvero tanto altro.

Lista ospiti tra gli altri:

Romano Perticone, calciatore professionista, ex vivaio Milan con una presenza in Serie A con i rossoneri e difensore del Cittadella.

MimmoFdl caporedattore di AcMilanInside_

Marco Varini, redattore DDDderby (network de La Gazzetta dello Sport). Opinionista su Sportitalia

Mr. Giovanni Tonino Colasante, Allenatore Uefa e tecnico nelle giovanili e dei giovanissimo della Virtus Lanciano

Resistenza Rossonera Podcast Milanista

Liutaio Rossonero, esperto di musica, immerso della musica per lavoro, immerso nel Milan per passione. Amante della tattica.

Graziano Grandi, ds e consulente di mercato da oltre 37 anni

Andrea Schiassi Banda Casciavit. Imprenditore residente in Thailandia, associato Milanisti1899. Youtuber rossonero. Podcast 'Banda Casciavit'

Alessandro Jacobone. Lavora nel campo, giornalista, ha sposato il Milan nell'83, in piena Serie B. Co-fondatore di RadioRossonera, opinionista TV a Sportitalia e a Tuttomercatoweb Radio. Scrive per sportal_it. Ha un canale youtube sul Milan dove c'è anche la trasmissione Replay con MilanNewsit

Luca Pagni, giornalista che si occupa di economia a Repubblica e di Milan. Scrive anche su bollettinomilan.wordpress.com

Host: Jhonny Rossonero

Co-host Angelredblack

Co-host Mirko Savona

Co-host Alex Dumitrescu

