Grande successo a Spoltore per l'evento "4-3-3, il gioco di Zeman" Evento organizzato da Angelo Di Cioccio, blogger conosciuto su X e su vivoperlei.calciomercato.com con lo pseudonimo di Angelredblack o Angel, fondatore di #MilanSpace su X e presente anche su Spotify, e che si è svolto presso la sala consiliare del comune di Spoltore il 12 marzo 2024.

L'evento, condotto dalla giornalista e conduttrice Grazia Di Dio, ha visto la partecipazione oltre che di mister Zdenek Zeman anche di Luca Serafini, il professore Pippo Russo, Giovanni Serafini e Graziano Castaldi. Presenti anche tra il pubblico tra gli altri Bucaro, allenatore del Pescara subentrato a Zeman e ex vice del tecnico boemo e i calciatori del Pescara Merola, Accornero, Dagasso e De Marco. Tra il pubblico è intervenuto all'evento l'agente Fifa Dino Zampacorta con un simpatico scambio di battute con Luca Serafini, che vediamo entrambi su Sportitalia. Momento di commozione per Dino Zampacorta durante un suo elogio nei confronti di mister Zeman nel ricordare quanto abbia lottato per migliorare il calcio andando contro un sistema marcio. L'agente Fifa, seduto a fianco del presidente del consiglio del comune di Spoltore Lucio Matricciani, si è anche commosso di gioia nel constatare che il mister Zeman si sia ripreso bene dall'intervento dopo il grosso spavento che ci ha fatto prendere a tutti noi che lo amiamo.

Mr.Zeman è apparso in un buono stato di salute e desideroso di tornare in campo per allenare. Il tecnico boemo era di ottimo umore e ha anche firmato delle copie del suo Libro "La Bellezza non ha prezzo". Stessa cosa ha fatto Luca Serafini con il suo libro "Il Cuore di un uomo" firmando delle copie a coloro che sono accorsi alla Sala consiliare del comune di Spoltore per assistere a questo evento storico.

Al netto di qualche problema con i microfoni l'evento è andato molto bene. Ci sono stati anche dei momenti di commozione e di gioia da parte di alcuni spettatori venuti a Spoltore anche da Lecce e Foggia nel constatare che il mister Zeman stia bene. Tutti noi siamo stati rincuorati nel vedere il mister Zeman stare bene.

C'è stato anche un imprevisto quando l'evento è stato interrotto perché c'era una macchina da spostare che intralciava il traffico. Per il resto l'evento è andato avanti in maniera distesa e colloquiale con momenti divertenti e allegri. Si è parlato di 4-3-3, dell'impostazione dal basso, dei momenti vissuti dal mister in Sicilia quando allenava il Licata, ricordi e aneddoti raccontati sia dal professore Pippo Russo che da Luca Serafini che ha ricordato il suo primo incontro in Turchia con Mister Zeman quando il tecnico boemo allenava il Fenerbahce. Il professore Pippo Russo ha fatto sorridere Zeman ricordando i suoi trascorsi in Sicilia e il suo successo con le donne. Zeman è un bell'uomo e piaceva molto alle donne e suscitava molto interesse e in Sicilia era molto corteggiato. Questo è un inedito poco conosciuto di Zdenek Zeman.

L'evento è stato introdotto dai saluti della Sindaca Chiara Trulli e della consigliera delegata allo Sport Angela Scurti. La sindaca ha elogiato Zeman non solo come tecnico di calcio ma anche per il suo spessore umano, per la lealtà, la correttezza e l'onestà oltre che per il rispetto per i valori dello sport e del calcio che da sempre lo contraddistinguono. Il tecnico di Praga è amato anche e soprattutto per questo oltre che per essere uno che con il suo 4-3-3 ha fatto storia. Come dice il direttore sportivo Pantaleo Corvino: "il 4-3-3 di Zeman deve essere patrimonio mondiale dell'Unesco".

Un altro momento toccante è stata la proiezione del video relativo alla storia di René Geronimo Favaloro raccontata da Luca Serafini nel suo libro"Il Cuore di un uomo". Lo stesso tecnico boemo ha lottato contro un sistema marcio cercando di migliorare le cose ma pagandone le conseguenze per lo sviluppo della sua carriera. Zeman ha fatto tantissimo ma a livello di carriera ha avuto molto ma molto meno di quello che avrebbe meritato proprio perché ha cercato con la sua onestà di curare un sistema che è malato e disonesto. Contro ogni logica di meritocrazia. Anche Favaloro è andato contro un sistema corrotto e ne ha pagato le conseguenze ma ha lottato fino all'ultimo essendo anche un medico di campagna, lui che era un chirurgo di fama mondiale, pur di non piegarsi ad un sistema marcio. Lo stesso Zeman rivolgendosi a Luca Serafini e Pippo Russo ha detto che lui non è come Favaloro, riconoscendo a questa figura un immenso valore. Mr. Zeman ha meritato e merita di ricevere tutto questo affetto per i suoi alti valori etici e morali oltre che per la sua grande qualità di uomo di calcio. La gente lo ama e glielo dimostra sempre. È stata la prima uscita pubblica del tecnico boemo dopo l'operazione del 19 febbraio 2024 dovuta all'ischemia transitoria che lo ha colpito.

Con Giovanni Serafini si è fatta una analisi tattica prendendo spunto da un tecnico tedesco ex Stoccarda notando delle similitudini con il calcio di Zeman che continua a essere fonte di ispirazione per molti tecnici in giro per il mondo che lo studiano ancora oggi dopo 50 anni di calcio.

Con l'ingegnere Graziano Castaldi si è fanno un accenno alla Saudi League e al fatto che il calcio ormai è solo business e che c'è sempre meno passione per questo sport. Il tecnico boemo ha confermato tutto questo dicendo proprio che con il passare degli anni sempre meno gente si appassionerà al calcio perché c'è poca voglia di fare calcio e di fare sacrifici per esso.

Durante l'evento c'è stato pure l'intervento di Nella Grossi, presidente del club delle donne biancazzurre, grande tifosa del Pescara e del Milan che ha voluto omaggiare mister Zeman e incontrare Luca Serafini di cui è una grande fan. Si è accennato anche al documentario di Zeman "Non escludo il ritorno" con uno dei protagonisti del documentario che era presente all'evento per salutare Mr. Zeman.

L'evento ha avuto non solo un forte impatto locale ma anche nazionale e le dichiarazioni di Zdenek Zeman sono state riportate da tutti i più importanti organi di stampa italiani. Erano presenti anche, tra gli altri, Tv6, Rete 8 e la Rai con Ciro Venerato tra il pubblico.

Per Spoltore è stato un evento storico che resterà negli annali e nella storia di questo piccolo comune della provincia di Pescara.