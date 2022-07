Mercoledì 27 luglio 2022 è andata in onda l'ultima puntata della prima stagione di #MilanSpace con la sua versione estiva è small #MilanSpaceBeach dalle 21.30 fino alle 2 circa con pre live alle 21.10 con l'introduzione musicale firmata Emis Killa e Saturnino dal titolo Rossoneri, l'inno ufficiale del Milan. Non sono mancati durante la settimana gli appuntamenti quotidiani con gli spazi cotti e mangiati aperti al volo di #MilanSpace con #MilanSpace Review. In questi spazi in questa settimana sono venuti a trovarci Mr. Antonio Colasante, Graziano Grandi, consulente di mercato per 37 anni che oltre ad avere contatti con i più influenti protagonisti del mercato del momento mette a disposizione la sua esperienza e ci racconta i retroscena di alcune trattative che lo hanno visto protagonista e ci spiega come è il mondo del calciomercato da dietro le quinte, ed Enrico Silvestrin, che possosmo definire oltre che sempre gratissimo ospite, un amico di #MilanSpace. Sono sempre graditissimi ospiti come Andrea Schiassi @AndreaSchiassi, Banda Casciavit e lo youtuber @PeppeCheCresce. Aneddoti interessanti ci ha raccontato il nostro consulente di mercato Graziano Grandi che lo hanno visto protagonista in una trattativa con Corrado Ferlaino e non solo. Per chi volesse saperne di più può seguirci su twitter a me Angelredblack @Angelredblack1, a Jhonny Rossonero @Milanista_Serio e a Mirko Savona @mirkosavona. Sempre dei nostri come ospite fisso @milanxsempre85 Milanista dalla Nascita che appena può partecipa al dibattito.

Ovviamente in questa puntata di #MilanSpace ovviamente la telenovela Charles De Ketelaere l'ha fatta da padrona. Ma si è trattato anche l'argomento amichevole che ha visto il Milan vincere nettamente contro la squadra austriaca del Wolfsberger. Si è parlato di Adli che sta stupendo tutti e sta facendo un ottimo precampionato. Sta trovando riscontri positivi anche Matteo Gabbia, in netta crescita. Sta acquisendo sicurezza. Ci si aspetta il salto di qualità e molto di più da Saelemaekers e Brahim Diaz. Bene Ballo-Touré che sta piacendo ai nostri ascoltatori. In questa puntata ci ha fatto una graditissima sorpresa Andrea Bricchi. Per lui sono arrivate tante domande. Non siamo riuscite a girargliele tutte ma abbiamo fatto il possibile. #MilanSpace sta trovando nuovi amici che partecipano ed esordiscono nei nostri spazi come partecipanti tra cui Ignazio @IsoladElbaWow, ex blogger rossonero di vivoperlei.calciomercato.com e mio lettore del mio blog Cuore Rossonero by Angelo. Ha chiesto di partecipare e ha interagito con Andrea Bricchi al quale è riuscito a porre le sue domande. Una graditissima sorpresa quella che Andrea Bricchi @AndreaBricchi77 ci ha fatto e lo abbiamo apprezzato molto. Non potevamo non complimentarci con Andrea Bricchi per la sua splendida voce. Ogni tanto su twitter pubblica i suoi canti ed è sempre estremamente gradevole ascoltarlo.

È intervenuto Pierangelo Rigattieri e oltre ovviamente a parlare di mercato si è fatto chiarezza sulla questione delle liste che passa sempre un po' in sordina ma che con l'uscita di Daniel Maldini in prestito secco allo Spezia, influenzerà ancora di più il mercato Rossonero. E se gli under 22 sono illimitati, è comunque obbligatorio avere in lista 4 vivaio Italia e 4 vivaio Milan. Si è discusso di questo ma anche di Adli, sul quale è uscito un dibattito perché c'è chi come me e anche @GioSerafini pensa che Adli possa tranquillamente giocare a due a fianco di Tonali e chi vede solo trequartista o esterno destro. Si è parlato non solo di Destiny Charles De Ketelaere ma anche di Renato Sanches, Ndicka, Tanganga, del possibile innesto a centrocampo del Milan e che potrebbe anche essere un top name da 60 mln. Oppure una promessa. Si è discusso sul fatto se il Milan può o meno sostenere quattro uomini sopra la linea della palla. Si è parlato di Inter, dell'infortunio di Pogba, della lite tra Vagnati e Juric e davvero di tanto altro. Ma non voglio aggiungere altro. Se volete saperne di più potete ascoltare la registrazione che pubblicherò a fine articolo. Ultima puntata di questa prima stagione di #MilanSpace con la sua versione estiva #MilanSpaceBeach giunta alla 15esima totale e alla quinta estiva escludendo gli special #MilanSpaceCafè e gli spazi cotti e mangiati aperti al volo sempre marchiati #MilanSpace come #MilanSpace Pre Review, #MilanSpace Review e #MilanSpace post match. Torneremo con grandissime novità con la versione classica di #MilanSpace nella seconda stagione con ospiti clamorosi. Ci sono nuove entrate a #MilanSpace e graditissimi ritorni.

Seguiteci sempre su twitter perché ogni tanto Jhonny principalmente ma anche io o Mirko appena possiamo apriamo degli Space audio per dialogare di Milan e non solo. Abbiamo creato una community di #MilanSpace con il quale interagiamo quotidianamente. Seguiteci su twitter per restare sempre aggiornati sulle attività di #MilanSpace. Restate in agguato e non perdetevi nulla perché #MilanSpace non vi lascia mai soli e a fine agosto tornerà con ospiti importantissimi e di rilievo ma non ci fermiamo e su twitter potete trovarci con gli Space cotti e mangiati e non registrati di #MilanSpace. Feedback sempre positivi, ottimi riscontri e soprattutto è davvero bello e toccante sapere di gente che putroppo ha problemi seri che li obbligano per via di una crudele malattia a stare a casa immobilizzati per dei problemi alle ossa, e sapere di essere con #MilanSpace un gradevole passatempo e una apprezzata compagni per queste persone che ci hanno fatto capire di dover apprezzare le piccole cose nella vita, mi riempe il cuore, e ci riempe il cuore a tutti noi di #MilanSpace. Tutto ciò mi rende davvero orgoglioso di questo progetto. Non solo per i numeri ma anche per essere di intrattenimento e compagnia cercando di regalare un prodotto di qualità ai nostri ascoltatori e a chi è meno fortunato soprattutto. Buon #MilanSpace a tutti e a presto. Restate in campana. Seguite i nostri account su twitter perché ci saranno delle sorprese e potreste trovare un nuovo Space audio cotto e mangiato in corso. Non perdetevi la seconda stagione di #MilanSpace. Una stagione da campioni d'Italia. E non solo...

Titolo: l'amichevole e.... CDK (Charles De Ketelaere ndr) al Milan?

Andrea Bricchi @AndreaBricchi77, ingegnere e manager. Scrive ( ha scritto anche su Ac Milan Inside.com, ndr e non solo ma davvero per tanti altri siti) Ceo @brian_partners, Presidente PClass. Chairman #PBo. andreabricchi.com

Max Bambara, @MaxBambi7, noto legale e opinionista rossonero

Graziano Grandi, @GrandiG60, ex consulente di calciomercato per 37 anni

Martin Sartorio, @MartinSa1988, giornalista per calciomercato.it e Milan Live.it

Davide Lusinga, @DavideLusinga, esperto di calcio giovanile, in particolare delle giovanili del Milan. Redattore per @Milannews24_com

Liutaio Rossonero, @GioSerafini86, immerso nella musica per professione, immerso nel Milan per passione

Peppe Che Cresce, @PeppeCheCresce, youtuber rossonero da oltre 7000 iscritti

Pierangelo Rigattieri, @PierangeloRiga1, che vediamo su radio rossonera e sul suo canale youtube, segretario generale di Milanisti1899 Casciavit.

https://twitter.com/Angelredblack1/status/1552372819559866370?t=k6L5a_4XT38VLiL8s0G-VQ&s=19