Giovedì 15 settembre 2022 è andata in onda la quarta puntata della seconda stagione di #MilanSpace. Puntata vibrante con tanta carne al fuoco. Il titolo della quarta puntata è stato: "#MilanSpace: VARicomio, tra UCL, Serie A e i ragazzi di CalcioPioli".

Diverse le tematiche affrontate. Ci stiamo alternando come host per cercare di risolvere problemi di ascolto per alcuni utenti. Durante la registrazione si sente limpida e bene la puntata. In diretta ad alcuni va a scatti. Fortunatamente adesso pare che si stia trovando la soluzione alternandoci tutti e 4 noi di #MilanSpace come host. Ci fa sempre molto piacere l'aumento del riscontro per il nostro Space audio. E l'interesse e la passione con il quale molti vogliono seguirci. E la collaborazione che ci offrono i nostri ascoltatori e partecipanti per ogni minima cosa. Abbiamo costruito una bella community molto affiatata. Ed è estremamente gratificante anche il rispetto che si sta avendo dai professionisti del mestiere.

Seguiteci sempre su twitter perché non mancano i Salottini #MilanSpace spesso non registrati, il #MilanSpace After match e il classico #MilanSpace con gli ospiti che va in onda in genere di giovedì senza dimenticare #MilanSpaceCafè, il format ideato per gli speciali.

Nella puntata di questo giovedì abbiamo ovviamente trattato il tema triste degli scontri post match tra Milan e Dinamo Zagabria con danneggiamenti ad un chioschio di un paninaro e con conseguenti critiche da parte di molti per il problema sicurezza a Milano, si è parlato del Var e delle polemiche arbitrali che hanno visto protagonista la Juventus. Abbiamo parlato delle italiane in Champions ed Europa League, della vittoria del Milan contro la Dinamo Zagabria, delle prestazioni di Saelemaekers e Pobega, di De Ketelaere falso nueve, del match di campionato che vedrà il Milan contrapporsi al Napoli e dei progetti simili tra i due club, con il Napoli di De Laurentiis che sembra ispirarsi al progetto Milan. Abbiamo accennato alla brutta sconfitta della Lazio, le difficoltà della Roma in Europa, si è criticato anche Massimiliano Allegri commentando anche le dichiarazioni di Arrivabene che ha risposto ad un tifoso che gli chiedeva di esonerare Allegri sorridendo e dicendogli che lo avrebbe pagato lui il nuovo tecnico. Abbiamo anche accennato alcune critiche all'operato di Marotta all'Inter

Ovviamente abbiamo parlato del nuovo CDA del Milan, del progetto Stadio, della squalifica di Leao, del suo rinnovo e di come Pioli potrà ovviare alla sua assenza contro il Napoli. Abbiamo anche accennato all'esonero avvenuto al Monza di Giovanni Stroppa a favore di Raffaele Palladino.

Ovviamente si è avuto anche un momento tennis e si è parlato del ritiro di Roger Federer e abbiamo accennato ai grandi ritiri nello Sport chiedendo a tutti quale è stato l'addio allo sport che più ha fatto venire il magone e ha emozionato maggiormente.

Questa è solo una minima parte delle tematiche trattate in più di 5 ore di diretta con la puntata che si avvia alle 1000 sintonizzazioni. Puntata con grandi ospiti come lo scrittore Matteo Grandi, che potete trovare in libreria con le sua varie opere tra cui il suo libro in uscita dal 21 ottobre dal titolo "La verità non ci piace abbastanza". Era un po' di tempo che ci rincorrevamo per riuscire a far sì che fosse ospite a #MilanSpace. Finalmente ci siamo riusciti in questa puntata. Ha esordito a #MilanSpace anche Nicholas David Altea, SMM per Wired Italia e Rumore Magazine. Ma non solo. Sono tornati a trovarci anche Pierangelo Rigattieri, Stefano Bressi, Mr. Giovanni Antonio Colasante, Giovanni D'Elia, Graziano Grandi, Liutaio Rossonero e Andrea Schiassi.

Se volete saperne di più e seguire tutte le attività di #MilanSpace basta seguirci su Twitter a me Angelredblack, a Jhonny Rossonero, Mirko Savona e Alex Dumitrescu, digitare l'hashtag #MilanSpace e restare sempre aggiornati su tutte le attività di #MilanSpace. Stiamo preparando per voi degli special con degli ospiti importantissimi. Work in progress. Seguiteci su twitter per restare sempre costantemente aggiornati su tutto ciò che riguarda #MilanSpace.

Per ascoltare la registrazione della puntata cliccate sul link che pubblicherò a fine articolo. Cliccate su visualizza dettagli poi su riproduci registrazione e potrete ascoltare la puntata di #MilanSpace. Per ascoltare la puntata in diretta dovete avere un account twitter. Per ascoltare la registrazione potete farlo sia se ovviamente siete iscritti a twitter ma anche se non lo siete cliccando sul link che troverete appunto a fine articolo come ho accennato in precedenza.

Buon ascolto se vi va e Buon #MilanSpace a tutti.

Host: Angelredblack @Angelredblack1

Co-host: Jhonny Rossonero @Milanista_Serio,

Co-host: MirkoFDLSV @mirkosavona

Co-host: Alex Dumitrescu @Alexand72098361

Lista ospiti:

-Matteo Grandi, @matteograndi, importante e noto Scrittore e grande tifoso del Milan

-Pierangelo Rigattieri, @PierangeloRiga1, su Youtube con Dodicesimo Uomo, che potete vedere su Radio Rossonera, Segretario Generale di Milanisti1899 Casciavit

-Nicholas David Altea, @NicholasD_Altea, Scrive e fa il SMM per @WiredItalia e @RumoreMagazine. Head of Content Rumoremag.com. Ha un canale telegram che si chiama Dischetti Dimenticati

-Stefano Bressi, @StefanoBressi, giornalista pubblicista, lavora per @PianetaMilan

-Giovanni D'Elia, @GiovanniDElia11, direttore del sito di Radio Rossonera. Opinionista TV a Top Calcio 24. Anche su Oggi Sport

-Mr. Giovanni Tonino Colasante, @toninocolasante, Allenatore Uefa B, tifoso del Milan e del River Plate e tecnico nelle giovanili del Lanciano

-Graziano Grandi, @GrandiG60, Ds e consulente di mercato da oltre 37 anni

-Liutaio Rossonero, @GioSerafini86, Esperto di musica, immerso nella musica per lavoro, immerso nel Milan per passione. Amante della tattica

-Banda Casciavit, @andreaschiassi, Associato a @_Milanisti1899, imprenditore che risiede in Thailandia, giocatore di poker professionista e grande appassionato di Fantacalcio. Ha un canale youtube sul Milan

Se volete ascoltare la registrazione di questa puntata cliccate sul link sottostante

https://twitter.com/Angelredblack1/status/1570484332686635008?t=jq-UthBuhCY4Xi3RdyUAaw&s=19