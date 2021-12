Empoli - Milan 2-4 (12' Kessié (Mil), 18' Bajrami (Emp), 42' Kessié (Mil), 63' Florenzi (Mil), 69' Theo Hernandez (Mil), 84'Pinamonti (Emp, su rigore) )

- 2-4 (12' Kessié (Mil), 18' Bajrami (Emp), 42' Kessié (Mil), 63' Florenzi (Mil), 69' Theo Hernandez (Mil), 84'Pinamonti (Emp, su rigore) ) Formazione Milan: 4/2/3/1: Maignan, Florenzi (19' st Kalulu), Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, Tonali (19' st Bakayoko), Bennacer (35' st Brahim Diaz), Messias (35' Krunic), Kessié, Saelemaekers, Giroud. Coach: Pioli

COMMENTO DELLA PARTITA

Il Milan batte l'Empoli 4 a 2 in trasferta in una partita che non aveva preso una buona piega all'inizio. Pioli ha una buona intuizione, visto il periodo non particolarmente brillante di Brahim Diaz, e schiera Kessié trequartista. L'ivoriano ricambia segnando una doppietta.

Kessié non ha i piedi da trequartista, non rifinisce, può essere definito un incursore dietro le punte e devo dire che contro l'Empoli ha fatto davvero bene. Probabilmente questa intuizione di Pioli potrebbe cambiare il mercato di gennaio, coppa d'Africa permettendo, considerando Kessié trequartista, cercare per il periodo in cui non c'è di andare avanti con Diaz e Daniel Maldini e prendere solo un centrocampista senza prendere un vice Diaz. Questo lo vedremo a gennaio, se la società investirà o comunque si muoverà sul mercato in qualche modo.

A proposito di mercato, apro una piccola parentesi, il Milan ha ceduto la sua sede che era di proprietà da poco tempo generando una plusvalenza di guadagno di 20 mln, ma restando comunque in affitto. Operazione strana che può essere letta in ottica di ulteriore ripianamento del bilancio, che probabilmente vedrà il Milan andare in pareggio o quasi a fine anno, ma può anche preludere al fatto che i rossoneri faranno la nuova sede vicino al nuovo stadio di proprietà, che sarà pronto per il 2027.

Tale operazione non porterà cash per il mercato di gennaio e questo un po' preoccupa, perché mi fa capire che probabilmente ci sarà poco budget sul mercato di gennaio. Questo non vuol dire a priori che il Milan non si rinforzerà sul mercato di gennaio, ma probabilmente con formule fantasiose o prestiti arriveranno dei rinforzi, ma con poco budget. I dirigenti dovranno ingegnarsi e tirare fuori il coniglio dal cilindro.

Tornando alla partita, come appunto scrivevo all'inizio, contro l'Empoli non si è partiti bene perché dopo il vantaggio di Kessié con un tiro da dentro l'area dell'Empoli approfittando di una respinta della retroguardia toscana e dell'assist di Giroud, il Milan abbassa la guardia, cosa che fa spesso quando va in vantaggio, e prende il gol del pareggio. Poi nel secondo tempo va meglio, ma il Milan per quanto riguarda i difetti di gioco è recidivo ed è un libro aperto.

Il Milan si porta dei difetti dietri, sempre gli stessi, dall'anno scorso. E questi difetti, questi bug del sistema, chiamiamoli così, devono essere risolti, altrimenti il problema continuerà a persistere. È come un virus del computer. Pioli deve trovare il giusto anti-virus.

Non solo l'abbassare la guardia anziché alzare il ritmo dopo il vantaggio, ma ci sono gli infortuni, che sono sempre tanti e sono spesso muscolari, e poi c'è sempre il 4/2/3/1, che va bene come modulo, ma in base all'avversario, il Milan deve anche sapersi disporre e giocare in un altro modo. Deve avere delle alternative di schema.

Il Milan è stato più corto e compatto tra i reparti. Kessié incursore dietro le punte, che rientra più di Diaz, ha permesso al Milan di avere più compattezza tra i reparti. Si è giocato a due- tre tocchi e la manovra di gioco è stata anche abbastanza dinamica.

Sul primo gol Maignan poteva fare meglio ma poi si è riscattato con almeno due grandi interventi.

A proposito di essere recidivi, il lupo perde il pelo ma non il vizio perché anche qui, l'arbitro Di Bello ha fatto un errore contro il Milan. Il rigore per l'Empoli non c'era. Il pallone colpisce il braccio di Bakayoko che c'è l'ha davanti a sé e non crea volume, non c'è la volontà di intercettare la palla con il braccio. La palla lo colpisce al braccio, altrimenti il pallone lo avrebbe colpito in faccia.

Ciò non giustifica l'ennesima perfomance negativa di Bakayoko. Sembra un altro giocatore rispetto alla sua prima venuta al Milan. Sta deludendo le aspettative. Si spera in una seconda frazione di gioco migliore per lui per il bene del Milan, ma ciò non toglie che la società rossonera a gennaio debba prendere qualcuno a centrocampo oltre che in attacco e il sostituto dell'infortunato Kjaer.

Si deve segnalare l'ottima prova di Florenzi, condita anche con una rete su punizione, calciata a mezza altezza e in maniera precisa riuscendo a battere il portiere dell'Empoli. L'ex Roma sa anche battere le punizioni. Del resto quando era in Serie B a Crotone giocava trequartista. Tecnicamente è molto valido.

A Giroud non sono arrivati palloni giocabili anche perché non sono arrivati cross per lui. Il Milan gioca e deve giocare giustamente palla a terra, ma anche per colpa di un Messias sottotono, a Giroud non sono arrivati i giusti rifornimenti. Sottotono anche Bennacer.

Sugli scudi Florenzi, Kessié e Theo Hernandez autori delle marcature ma ottima performance anche di Saelemaekers. Reggono bene anche il duo difensivo Tomori e Romagnoli. Tonali ha fatto una buona gara di quantità. È una garanzia l'ex Brescia.

Gennaio è alle porte e si spera nei rinforzi. Il Milan è a 4 punti dal primo posto occupato dall'Inter campione d'inverno come il Milan l'anno scorso, ed è a 8 punti dal quinto posto. C'è anche la Coppa Italia, che vedrà agli ottavi il Milan contrapporsi al Genoa allenato dall'ex Shevchenko. La Coppa Italia deve essere un obbiettivo da vincere per il Milan.

Il Milan deve anche credere e provare a vincere lo scudetto ma le chance di vincerlo passano anche dal mercato di gennaio e dalla risoluzione di alcuni bug del sistema nel gioco di Pioli.

Ne approfitto per fare gli auguri di buon natale e felice anno nuovo a tutta la redazione di calciomercato.com, a Jea e a tutto il cast e la redazione di vivo per lei e a tutti coloro che mi leggono e commentano.

Buone feste a tutti.