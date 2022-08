Sassuolo-Milan 0-0

Formazione Milan: 4/2/3/1: Maignan, Florenzi, Kjaer (33' st Kalulu), Tomori, Theo Hernandez, Bennacer, Pobega (12'st Tonali), Saelemaekers (12'st Messias), Brahim Diaz ( 12' st De Ketelaere), Leao, Giroud (27' st Adli). Coach: Pioli

COMMENTO DELLA PARTITA

Atteggiamento inqualificabile. Sufficienza e superficialità. È mancata garra, fame, determinazione. È stato un Milan molle quello che esce dal Mapei Stadium con uno 0 a 0. Un pareggio deludente.

Non bisogna farne una tragedia perché siamo solo all'inizio, le squadre non sono ancora in forma del tutto, e il vero campionato lo cominceremo a vedere tra un mese. Tuttavia va constatato che un simile atteggiamento, entrare in campo così poco determinati non è accettabile. La maglia del Milan pesa e va sempre onorata. In qualsiasi partita. Anche negli allenamenti. Sempre.

Posso accettare da tifoso che una squadra non sia in forma, che per questo un calciatore può sbagliare una giocata, un tiro, perché non si è ancora al 100%. Ma non posso accettare lo scarso impegno. Bisogna dare sempre tutto quello che si ha in quel momento. È un atteggiamento così sufficiente, senza la giusta concentrazione, senza la giusta meticolosità nel giocare qualsiasi pallone che non va mai sprecato, non è un qualcosa che si può giustificare.

Non voglio pancie piene. Manca l'Ibra effect. Manca quello. Il giocare con il sangue negli occhi.

Il Milan ha fatto un pressing inefficace, molle, ed è stato sterile in attacco. Maignan è stato decisivo nel parare il rigore a Berardi. Il miglior portiere in assoluto al mondo. Da premio Yashin. Se non ci fosse stato lui sarebbero stati guai. Se tutti avessero lo spirito e la fame di Maignan, saremmo a cavallo.

Mi sta sorprendendo Theo Hernandez in fase difensiva. Nei recuperi, nelle diagonali, è migliorato tantissimo. La fascia destra è il nostro tallone d'Achille. Saelemaekers e Messias deludenti. Questa volta anche Florenzi come terzino destro, schierato per applicare turn over, cosa giusta da fare, ma forse eccessivamente massiccio da parte di Pioli, ebbene anche l'ex Roma e Psg tra gli altri ha deluso parecchio. Sia Saelemaekers che Florenzi hanno responsabilità sul rigore che poi Maignan ha parato a Berardi. E meno male che Mike c'è.

Saelemaekers è uno dà equilibrio, è prezioso a livello tattico ma in fase offensiva, nelle conclusione è scialbo. Lui nasce terzino destro. Nell'Anderlecht giocava così. E questo miglioramento, che mi aspetto ci sia, è qui Pioli dovrà lavorare alacremente sul belga, ad oggi non c'è stato. E se è questo che a destra passa il convento, allora bisogna cavare sangue dalle rape e cercare di fare migliorare almeno Saelemaekers in qualche modo lavorando su di lui a livello individuale. Florenzi ha un problema muscolare e potrebbe fermarsi per un po'.

Il closing è imminente e gli investitori dietro Red Bird sono nomi altisonanti. C'è la famiglia Steinbrenner, i proprietari della squadra di baseball degli New york Yankees, c'è Lebron James attraverso un fondo di Los Angeles, c'è Kaiser Permanente (gruppo americano con un fatturato da 100 mld di dollari di fatturato nell'industria medica), Lacera, fondo di pensione della contea di Los Angeles. Gli Yankees dovrebbero entrare con un 10%. Tra gli investitori c'è anche l'uomo d'affari Italiano e nativo di Milano Riccardo Silva, proprietario del Miami Fc di cui Paolo Maldini è socio.

Non credo che il closing sia motivo di distrazione per la squadra. È l'atteggiamento, lo spirito, la voglia di lottare che manca. Non devono sentirsi con la pancia piena per lo scudetto vinto la scorsa annata. Ormai è il passato. Non viene più festeggiato. C'è un campionato nuovo, in corso, e bisogna avere le palle di difendere quello scudetto. E questo non è l'atteggiamento giusto. Il Milan contro il Sassuolo si è fatto vedere all'inizio con un tiro di Pobega, respinto dell'estremo difensore del Sassuolo, e poi tre volte con dei tiri di Leao non pericolosi. Troppo poco.

Pobega non mi è dispiaciuto. Idem Bennacer. Chi ha deluso è stato Florenzi, Saelemaekers e Messias, dopo che è entrato. Quindi tutta la fascia destra. E tutti coloro addetti all'ultimo passaggio. Tutto l'attacco. Oltre a Saelemaekers e Messias, deludenti e sottotono Brahim Diaz, De Ketelaere, Leao e Giroud. Le assenze di Origi e Rebic hanno pesato perché non c'erano ricambi di ruolo in attacco. E De Ketelaere falso nueve anche no.

De Ketelaere sta facendo bene da trequartista, ha iniziato bene. Tra l'altro con il Sassuolo che si chiedeva a riccio dietro, era meglio farlo partire da dietro perché con le sue progressione poteva portare diversi uomini addosso a sé e aprire la difesa neroverde. Molto bene invece in difesa il rientro di Kjaer

Alla fine della fiera per come si era messa la partita è un punto guadagnato, ma siccome siamo il Milan, e qua bisogna vincere e soprattutto avere un atteggiamento e uno spirito battagliero completamente diverso, sono due punti persi. Sempre.

Migliore in campo: Maignan, Kjaer, Bennacer

Peggiori in campo: Saelemaekers, Messias, Florenzi (a cui si possono aggiungere tutti gli altri dalla trequarti in su)

Voto alla prestazione della squadra: 5