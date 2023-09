ROMA-MILAN 1-2 - 9' GIROUD (M, SU RIGORE), 48' LEAO (M), 92' SPINAZZOLA (R). 61' ESPULSO TOMORI (M) PER DOPPIA AMMONIZIONE

FORMAZIONE MILAN - 4-3-3 - MAIGNAN, CALABRIA (C), THIAW, TOMORI, THEO HERNANDEZ; LOFTUS- CHEEK (20' S.T. KALULU), KRUNIC, REIJNDERS; PULISIC (31'S.T. CHUKWUEZE), GIROUD (25'S.T. POBEGA), LEAO (31' S.T. OKAFOR). COACH: PIOLI

COMMENTO DELLA PARTITA

Battuta anche la Roma. All'Olimpico nella capitale d'Italia il Milan si impone per 2 a 1. Lezione di calcio alla Roma che è stata surclassata dal Milan fino all'espulsione di Tomori, poi con un uomo in più la Roma è riuscita in qualche modo a dare fastidio un po' al Milan. Prima dell'espulsione di Tomori il Milan ha avuto più del 70% del possesso palla e la Roma non ci stava capendo niente. Anche con l'uomo in meno i rossoneri sono comunque riusciti a contenere bene la Roma con un uomo in più. Mourinho ha messo in campo anche Romelu Lukaku, acquisto importante anche se in prestito secco per un anno, ma tuttavia il forte centravanti belga non è riuscito a rendersi pericoloso.

Interessante notare il movimento del capitano del Milan Davide Calabria quando il Milan esce dal basso dalla sua area, lui che è terzino destro non sta largo a destra ma si accentra e inizia ad impostare per via centrale.

Capitolo Tomori: il difensore inglese, si notava, negli ultimi tempi gioca con irruenza, con uno strano nervosismo, come se avesse un eccesso di tensione che lo portano a fare anche un paio di errori grossolani a partita. Non è questo il difensore inglese. È nettamente più forte, tanto è che è un nazionale inglese ed è tra i convocati di una nazionali più forti del mondo. C'è una corrente di pensiero che sostiene che il difensore centrale in una difesa a quattro gioca più tranquillo se davanti a sé ha un mediano con una fisicità importante che protegge la difesa anziché avere un regista alla Pirlo per intenderci oppure un equilibratore leggero come Krunic, che fa un lavoro importante, oscuro in fase di interdizione ma non ha una fisicità imponente.

Non è detto adesso che il motivo di questi rendimenti di Tomori al di sotto delle sue possibilità siano dovuti a tutto ciò, perché altrimenti basterebbe mettere Musah centrale di centrocampo e si risolve il problema. Può essere semplicemente un momento no. Un momento di nervosismo perché il Milan ha alzato il livello di competitività nel giro di una stagione in una maniera esponenziale e quindi le pretese sono maggiori e anche i calciatori sono obbligati ad alzare il loro livello individuale. C'è anche una maggiore competizione in rosa perché molte riserve sono potenziali titolari e tutto questo così di botto può portare anche ad un eccesso di tensione per le tante pretese in più che si possono avere nei confronti di chi veste la gloriosa maglia del Milan.

Quando si è nervosi e magari si va in escandescenza per calmarsi ci si siede e si cerca di sbollire la rabbia e la tensione cercando di calmarsi. L'espulsione per doppio giallo di Tomori, il cui secondo giallo è veramente esagerato perché era un normale contrasto di gioco seppur falloso come ce ne sono davvero tantissimi durante ogni partita, ebbene, magari questa espulsione sarà un bene per Tomori perché dovrà, per squalifica, saltare il prossimo match che avverrà dopo la sosta per le nazionali, contro l'Inter in un derby che è una delle partite più sentite della stagione.

Questo stop per Tomori è una manna dal cielo. Farlo riposare può aiutare a fare tabula rasa e a ritrovare la giusta serenità per poter offrire la migliore performance possibile quando verrà nuovamente chiamato in causa.

Da evidenziare la sontuosa prova di Loftus- Cheek. A centrocampo era un Re. Semplicemente DOMINANTE. Giocatore pazzesco. Farà la differenza. Merita un elogio anche Krunic. È sempre di supporto ai suoi compagni e nei raddoppi di marcatura e fa un lavoro di raddoppi e di interdizione prezioso. Non è appariscente ma fa un lavoro oscuro di cui beneficia tutta la squadra.

Giroud realizza ancora su rigore una marcatura per un fallo netto di Rui Patricio su Loftus Cheek che interviene con il piede a martello sul centrocampista inglese. Poteva anche esserci espulsione per il portiere giallorosso. Il bomber francese è implacabile dagli undici metri e non sbaglia.

Il secondo gol è di Leao e dopo vari tentativi, tra cui una clamorosa traversa in Champions contro l'Atletico Madrid, riesce a segnare in rovesciata. Una rovesciata bassa, chiamiamola così perché la fa da terra con Celik su di lui in marcatura e fa un gol spettacolare e meraviglioso. Il suo primo gol di rovesciata con la maglia del Milan. Ha usato il corpo dell'avversario come appoggio e l'ha messa sul palo interno.

Il gol della Roma è di Spinazzola con una deviazione che trae in inganno Maignan. È anche un gol fortunoso.

A parte Tomori, un po' sottotono, non ci sono bocciati. Il Milan ha fatto il 57,2% di possesso palla contro il 42.8% della Roma. Gli uomini di Mourinho hanno fatto 2 tiri in porta e 7 fuori mentre gli uomini di Pioli 4 tiri in porta di cui uno finito fuori.

Anche i panchinari, soprattutto Okafor sono entrati bene. C'è stata anche un po' di sfortuna sulla seconda ammonizione e quindi espulsione di Tomori perché era previsto il suo cambio e proprio nella sua ultima azione ha preso il secondo giallo che poi gli è costato il rosso.

Questo Milan mi piace molto, mi piace come gioca, come è dominante, come mette soggezione agli avversari perché ogni volta che propone una sua azione offensiva hai come quella sensazione che può sempre segnare. Tra l'altro lo scudetto numero 19 del Milan venne vinto in una annata dove contro la Roma si vinse nonostante una espulsione, in quel caso era stato espulso Theo Hernandez, e dopo il match contro la Roma c'era il derby contro l'Inter. Come questa stagione...Sembra un segno del destino per chi crede nella cabala. Chissà...

Chiudo dicendo che il Milan ha chiuso il mercato prendendo un giocatore da me fortemente richiesto per mesi, che praticamente ho portato io al Milan, che è Luka Jovic chiudendo con questo botto la sua roboante campagna acquisti, ma di questo ne parlerò in un prossimo articolo.