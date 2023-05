Juventus- Milan 0-1 - 40' Giroud

Formazione Milan: 4-2-3-1: Maignan; Calabria (41'st Kalulu), Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias (12' Saelemaekers), Brahim Diaz (37' st Pobega), Leao (37' st Ballo-Touré); Giroud (41' st Origi). Coach: Pioli

COMMENTO DELLA PARTITA

Il Milan è in Champions League. Era il minimo che si doveva fare e lo si è fatto. Ai ragazzi vanno sicuramente fatti i complimenti per questo. Il tutto va contestualizzato: se guardiamo al progetto futuribile del Milan non si può che essere soddisfatti perché con questa qualificazione il Milan andrà in utile di bilancio e questo non accade da 15 anni. È il club più sano economicamente di tutta la Serie A e uno dei più sani a livello internazionale, specialmente tra i top team.



Tuttavia vanno anche analizzati i risultati da campo contestualizzando il tutto a questo anno e qui bisogna notare che si è passati dall'essere primi in campionato e campioni d'Italia, all'essere quarti in campionato. Rispetto all'annata precedente si sono perse tre posizioni in classifica. E va anche detto che la penalizzazione, per quanto giusta della Juventus in merito alle vicende plusvalenze (e non è solo lei, ma anche su altri club bisognerà fare luce, e tra questi non c'è sicuramente il Milan, noi li perdevamo a zero e l'unica plusvalenza fatta nell'ultima stagione è Tsadjout con cui si è fatta un guadagno di 430 k euro) e alla manovra stipendi, ha in qualche modo facilitato un poco il raggiungimento della quarta posizione del Milan. Tuttavia la stessa Juventus si è comunque avvantaggiata costruendo squadre molto forti ma non in maniera lecita. E la vicenda in cui è invischiata ne è la dimostrazione

Uno dei capisaldi dello sport è la lealtà sportiva. Non deve esserci concorrenza sleale. Quindi ben venga che il Milan sia una società economicamente sana, ed è un qualcosa che noi tifosi dobbiamo apprezzare, tuttavia bisogna vincere anche dei trofei e questo anno il Milan non ne ha vinto neanche uno. 'Zero tituli'. E questo deve portare a delle profonde riflessioni. Non si può sempre vincere, questo è assolutamente vero, come non si può persistere nel fare sempre gli stessi errori, perché li si diventa diabolici.

Il Milan non ha avuto chiarezza nei moduli di gioco da utilizzare, alcuni calciatori possono essere considerati per dei desaparecidos come Adli e Vranckx, altri utilizzati a gara in corso e per giunta male come De Ketelaere, che sarebbe il caso di fare partire da destra, inoltre questa squadra, per la rosa che ha a disposizione era più adatta ad un 4-3-3 perché non si ha un trequartista centrale puro e Brahim Diaz, anche lui è più adatto a partire da destra.

Questa è la formazione tipo degli uomini più utilizzati da Pioli in questa stagione 2022-2023: 4-2-3-1: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

La sterilità offensiva, la panchina corta, il Milan non ha riserve adatte e pronte, in avanti di punta pura c'è solo Giroud, classe 1986, che ha tenuto su da solo la baracca del reparto offensivo per tutta l'annata, Ibrahimovic ormai è un ex giocatore e il suo contributo quest'anno è stato nullo. Il passare dal 4-2-3-1 al 3-4-3 per poi ritornare al 4-2-3-1 ma mettendo Krunic come centrocampista centrale offensivo perché garantisce maggiore equilibrio e fa da raccordo tra centrocampo e attacco, insomma, tutta una serie di criticità e di errori di percorso che si sono ripetuti.

Pioli resterà e ovviamente io lo sosterrò nonostante sia favorevole a un cambio in panchina, tuttavia lo stesso tecnico ha ammesso che questa squadra va assolutamente rinforzata. Siamo corti come rosa. Occorre non rivoluzionare ma apportare importanti migliorie, questo assolutamente sì. Origi ha giocato poco e contro la Juventus si è fatto notare solo per un "sveglia" che gli ha gridato Stefano Pioli.

Contro la Juventus il Milan ha vinto 1 a 0 con un bel gol di testa, una incornata vincente di Olivier Giroud al suo 12esimo centro stagionale in campionato su cross molto bello del capitano Davide Calabria. Si sono fatti diversi errori di distrazione, si sono persi molti palloni con errori di disimpegno e mancanza di precisione dovuti alla distrazione, come se la squadra avesse staccato la spina e fosse in vacanza. Va anche sottolineato comunque che è stata una annata anonima per via del mondiale in Qatar giocati in inverno che ha sballato tutti i calendari.

Sicuramente contro la Juventus non è stato un Milan eccellente ma serviva la vittoria e questa è arrivata, per cui alla fine quello che si doveva ottenere lo si è ottenuto meritatamente. Questo Milan ha anche raggiunto una semifinale di Champions, non accadeva da 16 anni, ma al tempo stesso ha perso male in Coppa Italia venendo eliminato dal Torino che era pure con un uomo in meno e soprattutto ha perso malissimo la Supercoppa Italiana contro l'Inter. Va tutto messo nel calderone dell'analisi della stagione.

Contro i bianconeri vorrei sottolineare l'ottima prova di Thiaw. Il difensore centrale tedesco è stato sontuoso, non solo in difesa ma si è contraddistinto anche per un paio di lanci da 40 metri di ottima fattura. Il tedesco ha il piede educato, auspico che sia titolare dall'inizio dalla prossima stagione, perché uno che ha i suoi piedi ti può offrire una soluzione in più quando c'è da uscire e fare l'impostazione dal basso.

Krunic ha deluso molto in questa partita. È apparso impacciato e impreciso. Bene tutta la difesa, sugli albori Maignan per una grande parata su Keane, Thiaw anche per l'ottima capacità di uscire palla al piede e impostare. Bene anche il capitano Calabria, e Theo Hernandez che non ha fatto male.

Giroud ovviamente è il man of the match. Messias e Saelemaekers sufficienti. Brahim Diaz leggermente sottotono. Per il resto dei calciatori rossoneri rimanenti, Tonali e Leao, hanno fatto una prova da 6. Senza infamia e senza lode.

Il Milan ha fatto più possesso palla, 52% contro il 48% della Juventus, ha fatto 3 tiri in porta su 9 totali mentre i bianconeri hanno fatto 16 tiri totali e 3 nella porta di Maignan. Inoltre i rossoneri hanno battuto 5 calci d'angolo contro 4 battuti dalla Juve.

È un contentino per questa stagione. Un contentino che nel corso degli anni diventeranno trofei e il Milan diventerà sempre più un modello da imitare per gli altri.

Ci sarà l'ultima partita contro il Verona, dove spero che verrà fatto esordire in prima squadra Kevin Zeroli, centrocampista della primavera del Milan classe 2005 molto interessante, a San Siro, e poi si apriranno le danze del calciomercato. Sarà un mercato dove il Milan sarà protagonista. Sportiello e Kamada presi a zero sono acquisiti intelligenti e funzionali. Kamada sostituirà numericamente Diaz ma è alto 1.84 cm, fisicamente è diverso da Brahim Diaz. È molto più alto. Vanno comunque anche i risolti i problemi relativi alle liste una volta per tutte. Occorrono 4 vivaio Milan e 4 vivaio Italia. E che sia gente spendibile e utilizzabile senza paura. Questo anno mancava una unità sia ai vivaio Milan (Calabria, Pobega, Gabbia) e sia ai vivaio Italia (Tonali, Florenzi, Mirante)

Loftus-Cheek è un giocatore che come caratteristiche fisiche fa al caso nostro, è alto 1.91 cm, calcia con entrambi i piedi, è una mezz'ala di inserimento, il classico centrocampista box to box. È lui il nome più caldo per il centrocampo del Milan. A noi mancano centimetri e gente così ci serve. Ma non solo lui...