PREMESSA

QUESTO ARTICOLO VERRÀ SCRITTO IN CARATTERE STAMPATELLO E TUTTO IN NERO PER TRASMETTERE AL LETTORE QUELLA FRUSTRAZIONE E RABBIA DA TIFOSO CHE HO PER I DUE RIGORI NEGATI AL MILAN, MA NON SOLO.

ENNESIMO TORTO ARBITRALE PERPETRATO A DANNO DEI ROSSONERI.

IL CARATTERE STAMPATELLO DA' AL LETTORE LA SENSAZIONE CHE SI STIA URLANDO, PER CUI RENDE BENE L'IDEA DELLO STATO EMOTIVO DEL TIFOSO ROSSONERO.

MILAN - BOLOGNA 1-1- 1'SANSONE (BOL), 40' POBEGA (MIL)

FORMAZIONE MILAN : 4-2-3-1: MAIGNAN; FLORENZI (12' ST. CALABRIA), KALULU, THIAW (36'ST GABBIA), BALLO-TOURÉ; VRANCKX, POBEGA; SAELEMAEKERS (12' ST MESSIAS), DE KETELAERE (25' ST BRAHIM DIAZ), REBIC; ORIGI (25' ST LEAO). COACH: PIOLI

COMMENTO DELLA PARTITA

CI STATE TOGLIENDO ANCHE IL CALCIO.

CI STATE TOGLIENDO ANCHE LA POSSIBILITÀ DI PARLARE E SCRIVERE DI CALCIO, PERCHÉ QUANDO IL MATCH VIENE INDIRIZZATO DAGLI ERRORI ARBITRALI CHE INFLUISCONO DETERMINATAMENTE, ANCHE L'ANALISI DELLA PARTITA, DELLA PRESTAZIONE IN CAMPO DEI RAGAZZI VIENE MENO, PERCHÉ L'ERRORE ARBITRALE INFLUENZA ANCHE LA PRESTAZIONE SPORTIVA DEI CALCIATORI DELLA SQUADRA DANNEGGIATA IN CAMPO, PERCHÉ IL TORTO ARBITRALE INNERVOSISCE, E QUINDI ANCHE LA PRESTAZIONE IN CAMPO DEL CALCIATORE CHE GIOCA PER LA SQUADRA DANNEGGIATA DALL' "ERRORE" ARBITRALE NE RISENTE PERCHÉ UN CALCIATORE NERVOSO E NON SERENO GIOCA PEGGIO DI UN CALCIATORE IN UNO STATO EMOTIVO PIÙ TRANQUILLO.

PREMESSO CHE IL MILAN INIZIA MALE IL MATCH PERCHÉ SUBISCE A FREDDO IL GOL DI SANSONE, PERÒ ANCHE QUI C'È UN TORTO ARBITRALE CHA DANNEGGIA IL MILAN PERCHÈ NELL'AZIONE CHE PORTA AL GOL DEL BOLOGNA C'È UN FALLO PIUTTOSTO EVIDENTE SU BALLO-TOURÉ, POI LA PALLA ARRIVA AD UN CALCIATORE DEL BOLOGNA CHE VA VIA A REBIC, METTE IN MEZZO E SANSONE È BRAVO AD ANTICIPARE TUTTI E A FARE CENTRO. PERÒ IL GOL ERA DA ANNULLARE PERCHÈ VIZIATO DA UN FALLO EVIDENTE SU BALLO-TOURÉ.

C'È POI UN RIGORE NETTO ED EVIDENTE SU REBIC. INACCETTABILE UN ERRORE DEL GENERE IN EPOCA VAR, LA MOVIOLA IN CAMPO. SOUMAORO, DIFENSORE FRANCESE DEL BOLOGNA, DA UN PESTONE NETTO ED EVIDENTE AD UN PIEDE DI REBIC CHE POI CADE. DITEMI VOI COME SI FA A NON DARE UN RIGORE DEL GENERE. SARÒ COMPLOTTISTA MA COSA DEVO PENSARE, CHE C'È UN DISEGNO CHE DEVE FARE IN MODO CHE LE ROMANE E L'INTER VADANO PER FORZA IN CHAMPIONS, PERCHE SE COSÌ NON FOSSE L'INTER PER ESEMPIO FINIREBBE GAMBE ALL'ARIA? OPPURE DEVO PENSARE CHE GLI ARBITRI NON HANNO CAPITO CHE QUESTO NON È IL CALCIO FIORENTINO E CHE I FALLI VANNO FISCHIATI E I RIGORI SE CI SONO VANNO DATI, POI CERTO, SE DICI RIGORE NON DICI AUTOMATICAMENTE GOL PERCHÈ I RIGORI VANNO SEGNATI, PERÒ SE CI SONO VANNO DATI.

IL VAR È UNO STRUMENTO CHE È UN SUPPORTO PREZIOSO ED È UNO STRUMENTO CHE VIENE IN AIUTO ALL'ARBITRO, ED È UNA COSA BUONA E GIUSTA, MA ALLA LUCE DEI CONTINUI SCEMPI ARBITRALI, ANCORA NON SI È IMPARATO A UTILIZZARLO BENE. MI PARE EVIDENTE.

VERSO LA FINE DEL MATCH C'È ANCHE UN ALTRO RIGORE NON DATO AL MILAN PERCHÈ DURANTE UNA GIOCATA DI VRANCKX DENTRO L'AREA AVVERSARIA UN DIFENSORE DEL BOLOGNA TOCCA LA PALLA CON LA MANO PROPRIO NELLA SUA AREA. LO HA DETTO GIUSTAMENTE ANCHE PIOLI A FINE PARTITA. UN RIGORE DEL GENERE SI FISCHIA, POI AL LIMITE PER SICUREZZA VAI AL VAR E LO RIVEDI, SI VERIFICA BENE SE IL BRACCIO È ATTACCATO AL CORPO E LA PALLA GLI SBATTE SULLA MANO OPPURE SE C'È UN MOVIMENTO DEL BRACCIO VOLTO A INTERCETTARE LA SFERA VOLUTAMENTE, MA IL FALLO DI MANO C'ERA!

TRE TORTI ARBITRALI CHE HANNO DANNEGGIATO PESANTEMENTE IL MILAN. AMMAZZA MASSA CHE ARBITRO CHE È. VERAMENTE UN ARBITRO MEDIOCRE.

CON QUESTI CHIAR DI LUNA, SAPETE QUAL È IL PARADOSSO?

CHE SE QUESTO È L'ANDAZZO, SE IL BUONGIORNO SI VEDE DAL MATTINO, È PIÙ FACILE CHE IL MILAN VADA IN CHAMPIONS VINCENDO LA SUA OTTAVA CHAMPIONS LEAGUE DELLA SUA STORIA CHE NON ATTRAVERSO IL CAMPIONATO. A QUESTO PUNTO SI INIZIA A PENSARE ANCHE QUESTO PERCHÈ OLTRE CHE ESSERE PIÙ FORTI DEGLI AVVERSARI, IL MILAN DEVE ESSERE PIÙ FORTE DEGLI ARBITRI, DEL VAR E DELLE INGIUSTIZIE.

PIOLI CONTRO IL BOLOGNA FA UN TURN OVER MASSICCIO IN VISTA DEL RITORNO DI CHAMPIONS LEAGUE CONTRO IL NAPOLI NEI QUARTI DI FINALE DELLA MANIFESTAZIONE. DAL PRIMO MINUTO C'È FLORENZI, BALLO-TOURÉ, POBEGA, VRANCKX, REBIC, DE KETELAERE, ORIGI, CHE SONO CONSIDERATE RISERVE. TURN OVER CHE CI STA TUTTO SOMMATO. FORSE SI POTEVA FARLO MENO MASSICCIO, PERCHE ANCHE KALULU E THIAW NON SONO TITOLARISSIMI, MA CON IL SENNO DI POI IL MISTER HA FATTO BENE. VISTI I TORTI ARBITRALI SUBITI È STATO UN BENE RISPARMIARE I TITOLARISSIMI PER IL MATCH DI CHAMPIONS. FORSE PER NON RISCHIARE SI POTEVA ANCHE OPTARE PER TATARUSANU PER FARE RIPOSARE MAIGNAN, MA COMUNQUE VA ANCHE DETTO CHE IL PORTIERE FRANCESE È STATO ASSENTE A LUNGO PER INFORTUNIO PER CUI NON HA BISOGNO DI RIPOSARE.

ALLA FINE IL MILAN HA FATTO LA PARTITA. C'È UN DATO INTERESSANTE CHE RIGUARDA IL POSSESSO PALLA. IL MILAN ANCHE QUESTA VOLTA HA FATTO MENO POSSESSO PALLA, E SE NON FOSSE STATO PER L'ARBITRO, AVREBBE VINTO LA PARTITA, MA QUESTA VOLTA È MINIMA LA COSA: 49% DI POSSESSO PALLA PER IL MILAN CONTRO IL 51% DEL BOLOGNA.

POBEGA HA FATTO UN BEL GOL CON UN TIRO DI ESTERNO SINISTRO DA FUORI AREA SIMILE A UN GOL CHE FECE PAOLO MALDINI ANNI FA CONTRO IL PARMA, NEL 1999, PERÒ PAOLO MALDINI SEGNÒ DI DESTRO. 8 TIRI FUORI DA PARTE DEL MILAN E 5 TIRI IN PORTA PER I ROSSONERI. ALTRE DUE OCCASIONI NITIDE LE HA AVUTE CON POBEGA, GRANDE PARTITA LA SUA, CHE PER POCO NON FACEVA DOPPIETTA. IL SUO TIRO È STATO DEVIATO DA UN DIFENSORE DEL BOLOGNA, ALTRIMENTI MOLTO PROBABILMENTE SAREBBE STATO GOL. ANCHE BRAHIM DIAZ HA AVUTO UNA OCCASIONE IMPORTANTE MA HA TIRATO DI POCO ALTO. IL BOLOGNA HA FATTO DUE TIRI IN PORTA E DUE TIRI FUORI.

MOLTO MALE DE KETELAERE, CHE HA SPRECATO L'ENNESIMA OCCASIONE. CONTINUO A PENSARE CHE UN ANNO VA DATO A QUESTO RAGAZZO E VA ASPETTATO, PERÒ DEVE AVERE CARATTERE PERCHÉ È MOLLE, LEGGERO, DEVE CRESCERE IN TAL SENSO.

MALE ANCHE ORIGI. FORSE NON È ADATTO COME UNICA PUNTA. ORIGI ANDREBBE BENE SE UTILIZZATO ESTERNO D'ATTACCO. REBIC NON È PIÙ LUI. LONTANO PARENTE DA QUELLO AMMIRATO NELLA ANNATE PRECEDENTI IN ROSSONERO.

BENE BALLO-TOURÉ. FORSE A VOLTE UN POCO IMPRECISO NEI PASSAGGI MA PER IL RESTO ATTENTO IN DIFESA E UTILE QUANDO C'È DA SPINGERE. MIGLIORE DI TUTTI POBEGA MENTRE VRANCKX HA FATTO BENE ALL'INIZIO MA POI NEL FINALE È CALATO UN PO'. È STATO DA 6. BRAHIM DIAZ È STATO IMPRECISO. DELLA DIFESA SOLO KALULU LEGGERMENTE SOTTOTONO.

SUBIRE UN GOL SUBITO NON È STATO POSITIVO MA TUTTO SOMMATO IL MILAN HA FATTO UNA PRESTAZIONE SUFFICIENTE E SE NON FOSSE STATO PER L'ARBITRO, CREDO PROPRIO CHE AVREBBE PORTATO A CASA I TRE PUNTI.

UNA CURIOSITÀ: PER LA PRIMA VOLTA NELL'ERA DEI TRE PUNTI A VITTORIA, UNA SQUADRA DI SERIE A SCHIERA PIÙ DI DUE CALCIATORI BELGI: DIFATTI IL MILAN IN QUESTO MATCH HA SCHIERATO TITOLARI DE KETELAERE, ORIGI, SAELEMAEKERS E VRANCKX.