Milan-Bologna 0-0

Formazione Milan: 4/2/3/1: Maignan, Calabria (75'st Florenzi), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer (70' Kessié), Messias (46'st Rebic), Brahim Diaz, Leao, Giroud (70' st Ibrahimovic). Coach: Pioli

COMMENTO DELLA PARTITA

Frenata del Milan. Contro il Bologna a San Siro gli uomini di Pioli non vanno oltre lo 0 a 0. Il Milan che continua la lotta contro le sue croci, contro i suoi demoni, con ciò che lo ostacola, che sono le squadre piccole e il mal di gol.

La squadra rossonera ha un punto di forza, che dà un po' di speranza, che sono i clean sheet. Alla squadra rossonera è una impresa molto ardua segnare. Al tempo stesso per la squadra rossonera è molto arduo segnare. Il Milan crea molto ma concretizza poco o niente.

33 tiri in porta da parte del Milan, di cui 7 nello specchio della porta del Bologna di Mihajlovic, al quale vanno gli auguri di guarigione per la battaglia che sta combattendo contro la leucemia. 33 tiri del Milan tra cui un colpo di testa di Rebic in cui Skorupski si è superato. Ma si è superato anche sul colpo di testa di Giroud. Il Bologna ha fatto 8 tiri totali di cui solo 4 nella porta di Maignan.

33 tiri e non segnare neanche un gol. È incredibile come cosa. Questa è una croce pesante che il Milan si porta dietro. Se il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, nel secondo tempo il Milan ha dominato la gara.

54% di possesso palla per il Milan contro il 46% del Bologna e ben 9 calci d'angoli battuti dai rossoneri contro i soli 2 battuti dai rossoblu. Un assedio degli uomini di Pioli che non ha portato neanche ad una rete.

Il mal di gol del Milan va curato. I rossoneri restano primi in classifica ma con un punto solamente di vantaggio sul Napoli. La sosta può aver dato fastidio a questo Milan, che era comunque lanciato, e la sosta può in qualche modo avere ostacolato la corsa del diavolo.

Tuttavia la sterilità offensiva è un qualcosa che il Milan ha da tempo e che Pioli non sta risolvendo. Nel secondo tempo il Bologna era schiacciato dietro, allora io mi chiedo perché non mettere Ibrahimovic e Giroud insieme? Avremmo avuto più possibilità di sbloccarla. Nel secondo tempo il pallino del gioco era totalmente in mano al Milan.

Inoltre Stefano Pioli continua ad insistere con Messias titolare sulla fascia destra nonostante il brasiliano continua a deludere, con i supporter rossoneri ormai in modalità crociata contro il brasiliano. Messias non rende, è senz'altro meglio provare altre soluzioni per l'esterno destro. Anche Rebic entrato al suo posto non sta rendendo come dovrebbe, e si è interscambiato spesso la posizione con Leao.

Messias, ormai è palese, è un giocatore che nel Milan ha difficoltà. Non è un profilo adatto alla causa rossonera. A questo punto si provi a rilanciare Saelemaekers e a fine stagione si investa su un esterno destro titolare. Non credo proprio che il brasiliano verrà riscattato. Non ne vedo il motivo.

Putroppo anche Brahim Diaz è sottotono. Dopo il Covid non si è più ripreso. Solo pochissimi sprazi di luce da parte sua, ma spesso le sue prestazioni sono sottotono. Sta diventando un problema. Tra l'altro se continua ad offrire queste prestazioni, il Milan potrebbe anche valutare di rispedirlo in anticipo indietro al Real Madrid anziché valutare il suo riscatto, visto che ha anche un altro anno di prestito, poi il Milan può decidere di riscattarlo oppure no. Difatti aumentano le voci di mercato che vogliono il Milan su profili che possono giocare sulla trequarti come De Ketelaere del Bruges, che può giocare anche esterno destro oltre che trequartista. Sono apparsi in difficoltà anche Calabria e Tonali.

La difesa convince con Tomori e Kalulu ma in attacco si registrano problemi di fase offensiva che vanno risolti subito se si vuole vincere lo scudetto. Anzi, si deve vincere lo scudetto. Per cui non si può più sbagliare.

Occorre anche che Leao sia più continuo durante la partita. Contro il Bologna si accendeva ed era pericoloso ma aveva delle pause in cui spariva dal campo. Deve fare questo salto di qualità anche lui. Noi ci siamo, si continua imperterriti a sostenere la squadra, ma le croci vanno eliminate e le crociate fatte per il bene della squadra sarebbe il caso che vengano ascoltate.