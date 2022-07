Al termine del calciomercato manca ormai un mese mentre all’inizio del campionato mancano soltanto due settimane. Insomma, la nuova stagione è ormai alle porte e nonostante il prossimo mese potrebbe cambiare forma alle squadre si può già iniziare a dare un giudizio sulle rose fin qui costruite. Come da abitudine italiana tutti i club sono ancora alla ricerca di pedine da inserire nei propri schemi e come spesso capita alcuni saranno costretti ad aspettare gennaio per poter completare il proprio mercato. Da sempre, però, esiste un mercato nel mercato ed è quello degli attaccanti: tutti i club sono sempre alla ricerca della giusta pedina per rinforzare il reparto avanzato. Reparto, tra l’altro, che da sempre fa sognare i tifosi alla ricerca del proprio beniamino che ogni domenica avrà il compito di farli esultare. Un mercato, quello delle punte, fatto spesso di incastri, di prezzi poco ragionati ma anche di occasioni soprattutto da quando i parametri zero iniziano ad avere nomi altisonanti come Dybala o Mertens. Come si stanno rinforzando i reparti offensivi dei club di Serie A e chi è ancora alla ricerca di giocatori per rinforzare questa zona del campo?

Ad essersi già rinforzata e ad essere a posto in avanti è sicuramente l’Inter che con il ritorno di Lukaku non solo ha riportato a casa il bomber principe delle ultime stagioni dei nerazzurri ma ha anche assicurato alla Serie A un pezzo da novanta che non può far altro che bene a tutto il campionato. Ora, per i nerazzurri, si parla sono di cessioni con Pinamonti e Sanchez in uscita mentre solo il nome di Mertens potrebbe essere preso in considerazione per dare un’ulteriore rinforzo ad un reparto già ottimamente composto. In casa Juve, invece, il colpo offensivo è arrivato lo scorso gennaio con Vlahovic anche se i bianconeri sarebbero comunque alla ricerca di un’alternativa al serbo (oltre a Kean che comunque potrebbe andare via in caso di offerta congrua). Alternativa che nei piani di Allegri dovrebbe essere capace anche di giocare da esterno e per questo (oltre al fatto che ben conosce l’ambiente) si spera di poter riportare per la terza volta sotto la mole Morata. Al momento l’Atletico non scende dalla sua valutazione che supera i 20 milioni (la Juve non vuole andare oltre ai 15). Per questo Cherubini e soci starebbero sondando altri profili come Werner (che il Chelsea potrebbe dare via in prestito con diritto),Martial (già ceduto in prestito lo scorso gennaio al Siviglia e chiuso al momento al Manchester) e Muriel (che l’Atalanta potrebbe cedere per 15 milioni). Non sembra scaldare l’ipotesi Depay (con l’olandese che comunque non ne vuole sapere di lasciare Barcellona) mentre Mertens (che sarà accostato a tanti club diversi finché non troverà una sistemazione) potrebbe rappresentare un’alternativa low budget. Piace poi il profilo di Arnautovic (che però è una punta vera) anche se per il Bologna l’austriaco sarebbe incedibile.

Giochi fatti al Milan con l’arrivo di Origi a parametro zero e quello (ufficiale a breve) di De Ketelaere (che può giocare da esterno, da trequartista e,all’occorrenza,da prima punta),mentre al Napoli si aspetta la cessione di Petagna (andrà al Monza) per poter completare il reparto offensivo con Simeone (ottimo profilo come vice Osimhen) e Raspadori (che dovrebbe agire alle spalle della prima punta come già fa nel Sassuolo). A Roma, su entrambe le sponde del Tevere, il mercato attaccanti sembra concluso anche sé entrambe le società sembrano stiano aspettando le giuste occasioni: dopo Dybala i giallorossi potrebbero cercare un vice Abraham soprattutto in caso di cessione di Shomurodov. Attenzione quindi al profilo di Belotti che piace a Mourinho ed essendo a parametro zero potrebbe essere un bel colpo per la società giallorossa. In casa Lazio, invece, il vice Immobile potrebbe essere Cancellieri (esterno offensivo arrivato dal Verona e provato in ritiro da Sarri come punta centrale). Il sogno, non tanto segreto, del tecnico biancoceleste sarebbe però l’acquisto di Mertens (che potrebbe scegliere di ricongiungersi con l’allenatore toscano) mentre Caputo, indicato come il perfetto profilo per fare da vice ad Immobile, non dovrebbe muoversi da Genova.

A Firenze dopo la delusione Vlahovic si sogna con il colpo Jovic (che se in forma può fare la differenza) mentre a Bergamo si aspetta l’arrivo di Pinamonti per completare il reparto offensivo. Attenzione però al Sassuolo che ceduto Scamacca agli inglesi del West Ham e in attesa di capire il futuro di Raspadori potrebbe puntare sull’attaccante nerazzurro anche grazie alla liquidità ottenuta con la cessione appena effettuata. Completamente rivoluzionati i reparti offensivi del Verona che ora può contare su Djuric, Henry e Piccoli per un attacco che punta tutto sulla forza fisica, dell’Empoli che spera di lanciare nel grande calcio Satriano (buon impatto in Ligue 1 l’anno scorso) e di rilanciare Destro dopo le stagioni al Genoa e della Salernitana che accanto a Bonazzoli (acquistato a titolo definitivo dalla Sampdoria e grande protagonista della salvezza ottenuta nella passata stagione) ha scelto Botheim (dal Bodo) e Valencia (dal campionato cileno). Per completare il reparto offensivo il patron Iervolino è alla ricerca di un colpo da novanta e dopo il no ricevuto da Pinamonti il prescelto sembra essere Piatek che vorrebbe tornare in Italia dopo gli ultimi sei mesi giocati a Firenze. Sullo sfondo c’è la candidatura di Maupay (7 gol in Premier con la maglia del Brighton nell’ultimo campionato) oltre a Cavani (sogno proibito) e Mertens (che si spera di convincere vista la vicinanza con Napoli ormai sua città d’adozione).

Tra le neopromosse a farla da padrona è ovviamente il Monza con Galliani che oltre a Petagna (manca sempre meno all’ufficialità) spera di portare in biancorosso anche Pinamonti. Attenzione poi ad Icardi: l’argentino è ormai ai margini del Psg e nonostante il calciatore non voglia lasciare Parigi è normale che in caso di offerta da parte del Monza l’ex Inter possa rivedere la propria posizione anche perché rischia di passare l’ennesima stagione tra panchina e tribuna. Colpi giovani o sconosciuti, invece, per il Lecce con Corvino da sempre bravo ad accaparrarsi giocatori del genere (ultimo in ordine di tempo Vlahovic ai tempi della Fiorentina) e che quest’anno punta su Colombo (in prestito dal Milan) e Ceesay (reduce da una stagione da 18 gol con la maglia dello Zurigo). Ancora da capire il mercato della Cremonese che in attesa del colpo da Serie A ha aggiunto al proprio reparto offensivo i nomi di Tsadjout (ad Ascoli nella passata stagione) e Okereke (retrocesso con il Venezia).

Infine l’Ajax perché il club olandese ha deciso di ingaggiare Lucca per il proprio reparto offensivo e chissà che l’attaccante quest’anno al Pisa non possa diventare il nuovo Verratti (con il centrocampista che mai ha affrontato la Serie A).