Partiamo subito da 5 punti fermi, da dover però chiudere il prima possibile, magari immediatamente (occasioni che non si possono proprio perdere, per il bene presente e futuro della intera squadra), per poi potersi mettere comodi ad aspettare l'evolversi delle situazioni finche il "mare-moto" di inizio mercato si calmi un pochino e si possa ricominciare finalmente a trattare a prezzi più "ragionevoli", ma con le idee già ben chiare in mente sin dall'inizio.

"Cassa piange" in casa Bianconera... e di comprare senza vendere non è più possibile (questo lo sappiamo bene), ma esistono strade alternative, che appaiono magari inizialmente forse meno remunerative, ma infine, sono sempre quelle che portano i "VERI" risultati! Vendere, sopratutto quando sei in difficoltà evidente e a "NUDO" di fronte al Mondo (come lo è la Juve in questo momento e come lo sono tutte le Italiane in generis), diventa sempre più complicato (se non addirittura impossibile), poichè se escludi la Premier e poche altre della Liga, tutte le squadre Europee stanno passando un momento di vera crisi, da dove si dovrà ripartire, per forza di cose, tornando molto indietro rispetto alle "stratosferiche" valutazioni attuali dei calciatori professionisti e sopratutto dalle "stratosferiche" commissioni dei vari procuratori (e magari era proprio l'ora!)...

Ovviamente la soluzione "Principe" sarebbe quella di tornare a puntare sui giovani (e possibilmente nostrani) e su questo la Juventus si è mossa davvero bene negli ultimi anni, ma poi bisogna avere il coraggio di inserirli in Prima squadra, almeno come "prime" riserve dei titolarissimi! ...Allegri li vuole già pronti? Eh no! Mi dispiace, ma da adesso in poi "te li devi crescere te", e cosi vediamo anche quanto e se sei veramente bravo o meno ad allenare... ma bando alle ciance, torniamo ai primi 5 passi da fare senza esitazione:

Punto 1: contrattualizzare POGBA e rescindere Ramsey (anche a costo di una piccolissima buonuscita!).

Punto 2: sostituire Chiellini con Marcos SENESI (il costo ridotto dal contratto in scadenza ne fa il successore perfetto!).

Punto 3: contrattualizzare il parametro zero GRILLITSCH prima che sia troppo tardi (è fuor di dubbio lui il "volano" più adatto in assoluto al gioco di Mr. Allegri, quindi se si tiene Max come allenatore, nessun altro giocatore potrebbe mai essere migliore in quel ruolo dell'Austriaco, per il "gioco Juve"! -escludendo Casemiro-).

Punto 4: chiudere con l'Eintracht Francoforte per KOSTIC (il serbo vuole la Juve e la Juve vuole Lui, ottimo rapporto qualità prezzo grazie al contratto in scadenza!... siamo in dirittura d'arrivo).

Punto 5: chiudere con l'Udinese per UDOGIE (magari inserendo Pellegrini come parziale contropartita per allettare i friulani e facilitare cosi una rapida chiusura).

Dopodiché far rientrare immediatamente tutti i giovani Italiani che hanno dimostrato di meritarsi una chance: FAGIOLI, ROVELLA, RANOCCHIA e GATTI (e nel precampionato portarsi anche MIRETTI e VRIONI)!

Fatto ciò la squadra sarebbe ormai quasi pronta e si potrebbe quindi aspettare (comodamente) di trovare tutto il resto mano a mano che si aprano le varie occasioni... col tempo, ad esempio, si potrebbe magari capire se Di Maria vuole davvero solo il Barca, e che la Juve sarebbe dunque solo un ripiego per lui (e a quel punto scartarlo del tutto), o magari capire che vuole davvero anche la Juve e che l'impiglio era davvero solo la tipologia di contratto (durata?)..e comunque da qui in poi si potrebbe/dovrebbe procedere con i famosi "scambi" (strade alternative*) di cui detto in precedenza, facciamo qualche esempio:

1) Zaniolo: è (non) ufficialmente sul mercato e da che ricordo Mou era un'innamorato sia di Zakaria che di McKennie, sarebbe dunque cosi assurdo proporre uno scambio con uno dei due e con parte cash in favore della Roma?

2) Arthur: vorrebbe tornare nella Liga oppure andare in Premier, dove l'Arsenal sembra molto interessato (a Gennaio non si concluse per alcuni dettagli) e nei Gunners ci sono diversi giocatori interessanti con cui gestire un potenziale scambio ( grazie al quale non si avrebbe la famosa minus-valenza che i Bianconeri volevano evitare a tutti i costi), ad esempio il Difensore centrale Gabriel o magari l'esterno destro Pèpè, che a Londra ha ormai perso spazio con l'esplosione definitiva di Saka, oppure in Liga potrebbe essere scambiato ad esempio con De Paul dell'Atletico, oppure tornando in Premier potrebbe addirittura essere proposto come parziale contropartita per Gabriel Jesus del City... (UN TENTATIVO LO FAREI!!)

3) Kean: senza dubbio il capitolo più doloroso e difficile da districare (un vero bagno di sangue) ma la prima idea che sovviene in mente è che col PSG ha fatto magicamente bene (13 gol in 26 spezzettoni di partite) e che al contempo a Parigi c'è un emarginato che per la Juve potrebbe essere davvero molto interessante, ex campione del Mondo, il tedesco Draxler (27 anni).. oppure con altri epurati come Saul all'Atletico o Caballos del Madrid e cosi via dicendo...

4) Molina: se il Torino fa capricci proporrei allora Mandragora come contropartita tecnica ai Friuli, che sanno riconoscere i buoni calciatori e Rolando, a soli 24 anni, è più che un ottimo prospetto per una squadra di media classifica!

5) Rugani: lo vedo senza dubbio come futuro capitano dell'Empoli, se ingrana Gatti, non aspetterei un attimo a proporre uno scambio con Mattia Viti (vero erede futuro del Chiello!)

6) DeLigt: se davvero fa capricci lo si ceda pure al Liverpool o allo United (x 80/90?), oppure al Chelsea (x Loftus-Cheek e soldini 60/70?) e si vada subito a prendere con "i suoi soldini" un Bremer o un Koulibaly dal campionato Italiano (inserendoci magari pure la contropartita Demiral) e perchè no, anche un bel quinto di difesa che potrebbe essere Lovato dall'Atalanta! Con il resto del danaro ci si finanzi tranquillamente tutto il mercato senza nessun rimorso! (e a quel punto perchè non cercare di soffiare Botman al Milan?)

7) Occasioni di mercato: magari un Jolly come Nandez dal Cagliari retrocesso? ..e il giovanissimo Bradaric dal campionato Francese (forte terzino Croato classe '99 del Lilla)?

8) Mettere sul mercato (anche se non ufficialmente) Rabiot e Mckennie per fare posto ai giovani Italiani!! (e monetizzare qualcosina)

La formazione sarebbe uno spettacolo (a questo punto a costo zero o quasi):

Danilo/Molina

Bremer/Bonucci/Gatti

Senesi (o Botman) /Viti/Lovato

Udogie/Sandro/Bradaric

centrocampo:

Loftus-cheek/Fagioli/Locatelli

Grillitsch/Rovella/locatelli

Pogba/Ranocchia/Locatelli

attacco:

Zaniolo/Nandez//Cuadrado (devastante se utilizzato negli ultimi 20")

Vlahovic/Jesus/Vrioni

Kostic/Draxler/Chiesa