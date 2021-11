Torna la Serie A, dopo la sosta per le nazionali, torna la corsa allo scudetto e lo spettacolo delle nuove squadre che hanno offerto finora partite e gioco niente male.

La sorpresa Fiorentina e Verona che si consolidano sempre ne è la ciliegina sulla torta.

Subito con Atalanta e Spezia, e poco dopo il big match di Lazio e Juventus per poi chiudere il sabato con Fiorentina-Milan. Mentre l'attesissimo big match sarà domenica alle 18 che vedrà l'Inter ospitare l'altra capolista, il Napoli.

Il Milan al Franchi deve assolutamente vincere per stare in testa e mettere un po' di pressione sul rivale Napoli e l'inseguitrice Inter. Se vittoria ci sarà con un pareggio tra le altre due, il Milan questa volta forse non avrà alcuna chance né scusa per non fare corsa a se stessa, la champions è solo la ciliegina! Abbiamo pescato il gruppo più difficile nei gironi, ed è diventato tale solo con la nostra presenza, senza di noi in questo gruppo, non sarebbe forse il gruppo della morte.

Champions a parte, secondo le testate giornalistiche, la staffetta Ibra-Giroud avrà il fine di gestire al meglio la rosa. Con l'assenza certa di Calabria (sarà rimpiazzato da Kalulu o Florenzi (che deve riscattarsi), il reparto con maggior abbondanza sarà quello dell'attacco, visto che il Mister può contare su tutti gli uomini d'attacco tranne Casti (che ormai non è né titolare né seconda linea).

A fare il centravanti dovrà essere Giroud, visti i giorni di riposo nella sosta, e Ibra entrerà in caso di necessità come Leão d'altronde, che siederà in panchina rimpiazzato da Rebić dopo l'ottima mezz'ora nel Derby, ma sfortunatamente si è fatto male in allenamento e Leão deve fare ancora gli straordinari, per fortuna non ha giocato con il Portogallo. Messias sarà convocato e forse avrà uno spezzone di partita per riscaldarsi per il resto del campionato (giocherà il suo riscatto!).

Una mossa quasi obbligatoria per farsi trovare pronti anche per la sfida di Madrid per l'ultima speranza Champions.

Per quanto riguarda il terzino destro, se fosse per me farei giocare Kalulu il primo tempo, il secondo Florenzi. Perché il titolarissimo non c'è, farei giocare entrambi per farli trovare pronti per mercoledì.