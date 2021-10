Ieri sera si è registrato il decimo risultato utile in altrettante partite di quest'avvio della stagione.

Nove vittorie su dieci con un pareggio in trasferta contro una PRETENDENTE in uno scontro DIRETTO contro la Juventus.

Non succedeva un avvio di stagione simile dal '54-'55, aspettando l'undicesima apposto come la Roma!

Vedendo la conferenza stampa del Mister dopo partita, bravo, ha risposto con saggezza a tutte le questione che gli son rivolte.

Secondo i dati riportati da Transfermarkt per le ultime 15 partite: 41 punti conquistati frutti di 13 vittorie e 2 pareggi, senza mai perdere, segnando 37 reti (media di 2,47 gol a partita) e subendone 9 (media di 0,60 a partita).

Sono statistiche impressionanti senza contare il secondo posto conquistato con merito l'anno scorso (visto che siamo stati capolisti per più di mezza stagione).

Tentiamo di analizzare le ultime due partite senza volto apparente della nostra squadra, le statistiche ci premiano anche se il gioco fluido del Milan delle prime 10 partite ( Champions inclusa ), non si è visto.

Contro BOLOGNA:

- 4 tiri in porta del Bologna contro 7 del Milan.

- 3 tiri fuori contro 3.

- 2 tiri parati contro 3.

- 17 cross contro 22

- 4 angoli contro 1.

- 0 fuorigioco contro 2.

38% del possesso palla contro 62% generale.

- al 15esimo minuto 44% contro 56%

Goooool al 16esimo di Leão

- al 20esimo 56% contro 44%

- al 25esimo 52% contro 48%

- al 30esimo 48% contro 52%

- al 35esimo 47% contro 53%

Goooool al 35esimo di Calabria

- al 40esimo 46% contro 54%

- al 45esimo 43% contro 57%

Auto-goool al 49esimo di Ibra !

- al 50esimo 41% contro 59%

Goooool di Barrow

Siamo sul 2-2, rimonta del Bologna

- dal 55esimo al 90esimo 40% contro 60%

Goooool al 84esimo di Bennacer

Goooool al 90esimo di Ibra che si riscatta !

Si deduce che il Bologna aveva il possesso palla solo nel frammentone 20-25 minuto.

Tutta il resto della partita è senza storia, dominio del Milan.

Contro il TORINO:

Tiri in porta 2-2

Tiri fuori 6-5

Tiri parati 1-7!

Cross 15-2

Angoli 2-5

Possesso palla generale 44% del Toro contro 56% del Milan

Contro il Toro è stato veramente il colpo genio delle individualità, una prodezza di Giroud!

Grazie Calciomercato.Com per le statistiche!

Queste due ultime partite se testimoniano una cosa, è che il Milan ha acquistato ormai la perseguita maturità tanto attesa, le così dette vittorie sporche!

Aspettando la Roma, nel big match di domani, speriamo di continuare su questa scia di vittorie prima di perdere Kessié e Bennacer per la coppa d'Africa.

Occhio alla finestra invernale del calciomercato!

Non possiamo non spendere parole al miele per il rinnovo del leader Kjaer, grande Kjaer!

E bentornato Diaz Diez.