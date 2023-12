La Superlega potrebbero farla a Montecarlo tra marchesi e principi decaduti, non è una bella idea? Così i ricconi patetici di oggi si trastullerebbero nel principato senza rompere le scatole a tutti noi veri tifosi del calcio.

Forse un torneo tipo miliardari scapoli e miliardari ammogliati. E allora sì, avrebbe un senso! La superlega è il bullismo dei club ricchi contro i club poveri. È il massimo della discriminazione sportiva... E infatti la superlega di sportivo non ha nulla.

Diventerà un campionato plasticato all’americana, senza retrocessioni. Quindi un certo numero di club decideranno autonomamente di partecipare. La meritocrazia sportiva sarà annullata completamente, e conteranno solo i soldi. Saranno sempre le solite squadre ad affrontarsi. Una scelta disgustosa, raccapricciante per lo sport.

Già il calcio di oggi ha poco di sportivo, con la superlega quel che resta verrà spazzato via. Le più brave della classe vogliono tutto il denaro solo per loro. Non conteranno più tornei minori, giovanili che non avranno più finanziamenti. Nessun altro conterà più, solo la superlega.

Un mondo schifoso dove si innalzano barriere; si creano attività di prima classe e attività per derelitti. Il mondo che ho conosciuto io negli anni ’60 non era il mondo sfacciato, pacchiano, avido e ridicolo di oggi. Si giocava per tutti; si contava tutti; ci si rispettava tutti.

Il concetto di superlega “io so io e voi non valete un ca...!” è veramente umiliante per tutti coloro che fanno sport e che si battono con onore per vincere medaglie, campionati, classifiche, qualsiasi esse siano: dilettantistiche o professionistiche. Certamente nella superlega le favole come quella del Leicester City del 2016 non mai saranno possibili.

P.S. chi dice che la superlega salverà il calcio italiano, dice una emerita stupidaggine.

La superlega salverà solo quei top club che, pur non potendo, si sono indebitati fino alla morte. Ed è il motivo per cui vogliono realizzare questa "elite del calcio". Non per voi; non per il calcio; solo per salvare se stessi.

Svegliatevi! Questi per denaro svenderebbero anche la madre.