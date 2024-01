Basta con i “Lee”; basta con gli “Li Yonghong”; basta con gli “Eliott”, Ivan Gazidis, Giorgio Furlani; basta con i “Cardinale”; basta con i “finti compratori” prima e “fondi squalo” adesso.

Bastaaaaa!

Vogliamo una proprietà normale e, trattandosi del Milan una delle squadre più vincenti e più famose al mondo, possibilmente con una certa disponibilità economica, che voglia vincere. Ed è il motivo per cui scelsi subito Investcorp che purtroppo venne scartata da Eliott, il quale voleva guadagnare ulteriormente dalla società AC Milan. 2 / 3 cento milioni erano per Eliott poca roba. Ne voleva almeno 5 / 6 cento. Ed è quello che sta cercando di fare sulla pelle della società Milan.

In sostanza: investimenti per vincere, ecco cosa manca al Milan. Lo avevo scritto che il Milan sarebbe diventata l’Ajax italiano che e sarebbe sopravvissuta solo con giovani di belle speranze. Ma ciò non basta per vincere. Per vincere servono i fuoriclasse: non solo, ma non possono mancare:

• un allenatore cazzuto (Conte?)

• tre fuoriclasse che formino l’ossatura della squadra

- un difensore centrale alla Rijkaard

- un centrale rifinitore come Boban; Dejan Savićević

- un attaccante da 20 gol a stagione.

• se poi vogliamo metterci anche un libero alla Baresi, tanto melgio

• un dirigente che capisca di calcio … uno a caso: Maldini?

Ahh… cavolo, Maldini era già al Milan… E’ stato un bel colpo mandare via uno che sa come e con chi deve giocare una difesa (necessaria per vincere); che sa cosa dire ai calciatori; che sa cosa succede prima di match importati. Davvero basta con questi improvvisati, ma soprattutto con americani ai quali del calcio non interessa nulla, se non fare soldi sulle spalle della società Milan. Purtroppo questi “fondi squalo” non hanno neppure quel ritegno per cui, se le cose vanno male, si vergognano e provano a vendere al primo acquirente disponibile.

Eliott non ha bisogno di vendere; hanno soldi fino alle budella e poi su, su fino ai capelli; hanno stabilito che il Milan vale 2 miliardi e fino a quando qualcuno non verserà tale cifra, il Milan rimarrà nelle loro mani e noi ci arrovelleremo il cervello con i Gabbia, i Caldara, i Florenzi, i Pellegrino, gli Adli, i Krunic, gli Jovic; etc.

IL MILAN MERITA DI PIÙ. MA SOPRATTUTTO GLI AMERICANI NON SI MERITANO IL MILAN!!!

Cardinale è arrivato qua e ha avuto la fortuna di vedere vincere uno scudetto. In questo video: “Milan, Cardinale: Odio perdere, voglio vincere“ (digitare su YouTube), ci ha sciorinato le frasi scontate che si dicono in queste occasioni ma che poi nei presidenti fanfaroni (noi in Italia abbiamo una bella tradizione) si trasformano in 'nulla'. E ancora una gran "manfrina" su come il Milan sia una grande squadra; un grande Club; il tifo …una cosa mai vista …bla bla bla.

Ascolta Cardinale: nel calcio europeo, “voler vincere” è sinonimo di “voler investire” nel mercato. Quindi evitiamo il teatrino delle illusioni, che dal 2011 i tifosi milanisti sono devastati dal baratro in cui era precipitato il Milan.

In definitiva: vi scongiuriamo di vendere per una cifra “congrua” agli arabi, e amici più di prima. Anzi, vi saremo grati per tutta la vita per averci tirato fuori dall’inferno in cui Berlusconi ci aveva condannato pur di salvare le sue aziende. Ma se continuerete con questa linea al risparmio, la fortuna vi abbandonerà e nuvole sempre più nere appariranno all’orizzonte. Lo stadio si svuoterà e il Milan ricadrà nel baratro….

Meditate, Eliott&Co, meditate! (secondo voi li ho spaventati?)

#ElliottOut #CardinaletOut #piùrispettoperilmilan NOTA: pur senza un euro e piena di debiti, nel mercato sta facendo meglio l'Inter che vincerà questo 20 esimo scudetto. Dimenticavo: Volevo ringraziare Cardinale, visto che ora con Gabbia vinceremo l'Europa League..... Una proprietà da sooogno.