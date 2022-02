Siamo scarsi!

E' inutile che ci giriamo intorno. Il Milan ormai è da media classifica, alla faccia di tutti noi tifosi, alla faccia della nostra bandiera, alla faccia delle PAGINE di storia scritte nel corso degli anni.

Infatti, il Milan NON HA vinto il derby, ma lo ha perso l'Inter a causa di un fallaccio di Giroud su Sanchez. Inoltre, spero che nessuno di noi speri di arrivare tra le prime quattro, in quanto oltre a Inter e Napoli andrà di diritto la Juventus che dopo aver perso CR7 (non ricordo quanti palloni d'oro e finali di Champions vinte) ha comprato Vlahovic (21 anni) ed uno sconosciuto che a quanto pare è il centrocampista più forte del pianeta.La quarta squadra sarà ovviamente l'Atalanta.

Abbiamo una dirigenza di Brocchi!!! Continuano a comprare giocatori mediocri come Maignan, Theo, Tomori, Tonali, Bennacer, Leao e Saelemekers, oltre che a impuntarsi ad ingaggiare ex calciatori come ad esempio Ibrahimovic, Kjaer e Giroud.

E la proprietà? Ne vogliamo parlare? sono invisibili... loro e il loro inutile portavoce GADZIDIS che non fa altro che aumentare il Brand Milan nel mondo oltre che essere riuscito a dare al Milan uno stadio di proprietà.

Avevano ragione tutti quei tifosi che hanno contestato la società nel mercato invernale. Siamo e rimarremo una squadra mediocre.



Questo è quanto si potrebbe percepire non conoscendo il calcio e leggendo le testate giornalistiche sportive o ascoltando gli "oracoli del calcio" in tv o sui social.

E invece LA VERITA' è che il Milan ha una società seria, una dirigenza intelligente, un allenatore incredibile ed una squadra di GRANDISSIMI CUORI ROSSONERI, alla faccia dell'ipocrisia...

Ha vinto MERITATAMENTE il derby, ha 7 (sette) punti di vantaggio sulla Juventus che a Milano non ha tirato una volta in porta e continua a non avere un centrocampo.

Il resto è noia o semplicemente Follia.