Ormai la Juventus è (sui giornali) alla continua ricerca del "bomber di scorta", con la continua storia-infinita di un "Morata-tris si o Morata-tris no" e con il continuo ballottaggio della scelta/non-scelta tra i vari Mertens, Raspadori, Muriel, Depay, Braithwaite e compagnia bella, ma ora si sta facendo largo, in quel di Vinovo, una nuova strategia di mercato totalmentew diversa: e se il nuovo bomber fosse non solo una semplice riserva di Vlahovic, ma bensi una validissima alternativa di alto livello, se non adirittura una vera prima scelta?

Di fatti il serbo è sembrato, in questo avvio di pre-campionato, totalmente fuori condizione fisica e tecnica, ed è apparso quasi irriconoscibile dal calciatore ammirato a Firenze, vuoi per un ritardo di preparazione dovuto all'infortunio, vuoi per uno "strano nervosismo personale" dovuto alle ultime prestazioni date sul campo, ma ora DV9 comincia a dare qualche piccola preoccupazione alla dirigenza intera, che lo comicnia a considerare "magari non del tutto pronto" per un salto come quello che ha fatto il giovane Attacante della Juve, passato dalla provincia Viola al Mondo Bianconero, ove le pressioni sono davvero differenti e nettamente più schiaccianti, forse troppo in fretta...

A questo punto si sta quindi cominciando a valutare anche alternative di livello un pochino più alto, giocatori un pò meno "seconde punte" ed un pò più fisici, in poche parole, veri giocatori da area di rigore, cosi come richiesto da Mister Allegri, che infatti si era già esposto personalmente anche per Vlahovic! Ad ogni modo, che sia una prima o una seconda punta, alla Juve un attaccante serve davvero, e se i costi per arrivare a Muriel, nonostante siano abbstanza contenuti (15 compresi bonus?), sono comunque soldi da dover tirare fuori cash, allora perchè non cercare, a questo punto, qualche risorsa in più ed arrivare direttamante a Duvan Zapata?

L'attacante Colombiano ha ormai 31 anni compiuti e questo potrebbe essere per lui l'ultimissima occasione per approdare in un top club Europeo come la Juventus, ed i Bianconeri dal canto loro troverebbero in lui un giocatore già pronto e maturo e che non lascerebbe alcun dubbio sulla qualità che "offre", un giocatore che potrebbe inoltre fare anche un pò da chioccia a Vlahovic e dargli magari quel "giusto tempo di crescere nel mondo Juventino" che finora non aveva proprio avuto. I due, Dusan e Duvan, potrebbero altresi alternarsi ed avvicendarsi durante tutto il campionato e tutta la Champions, senza cosi incorrere in rischi di infortuni da sovraccarico (fin troppo frequenti a Vinovo), e senza lasciare cosi tutta la tifoseria in ansia al primo raffreddore stagionale che potrebbe capitare al Serbo.

Vero che l'Atalanta aveva sparato subito alto per il prezzo del cartellino, quando fu interpellata da squadre di Premier League come il Newcastle, chiedendo ben 40 Milioni di Euro per lasciare libero il suo centravanti migliore (anche perchè protetta dalla scadenza contrattattuale sino al 2024), ma tale cifra però, scoraggiò immediatamente ogni minima trattativa con chiunque si affacciò alle porte di Bergamo con un vago interesse per il Colombiano, poichè un'eventuale acquisto dello stesso sarebbe stato per cosi dire "a termine", cioè, essendo Zapata un classe '91, non avrebbe più avuto alcun tipo di futura rivendibilità che ne potesse giustificare a bilancio dei costi cosi elevati. Si stima dunque che il reale valore del Calciatore potrebbe aggirarsi intorno ai 24/25 Milioni di Euro circa (considerando anche che il suo stipendio è di soli 1,3Milioni ), cifra questa che la Juventus potrebbe valutare congrua, se agevolata anche da un prestito oneroso seguito da un riscatto obbligatorio dilazionato, e si potrebbe cosi offrire al calciatore stesso un contratto Quadriennale (con opzione per il Quinto anno) di 2,5 milioni annui, che renderebbe tutti felici! Juve, è dunque Zapata la tua soluzione migliore??