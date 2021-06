Le Iene, il programma forse piu amato di sempre, quello che portava finalmente un pò di giustizia anche in Italia, quello che entrava "dentro" i fatti, per raccontarli "dal vero" con il cuore in mano e con la faccia pulita di chi non nasconde niente . Le Iene, un programma che sta per essere rovinato, nei sui principi piu profondi e nelle solide fondamenta di verità super-partes, proprio da uno dei suoi inviati piu conosciuti ma forse anche il meno obiettivo di sempre. Ed è proprio a lui che mi rivolgo:

- Caro Filippo Roma, ti piace molto vincere facile, vero? Bella e potente è l'arma dei media sopratutto se puoi sparare a zero senza contraddittorio ancor di più quando puoi contare su un odiens da paura come quello del programma che ti dà voce, vero? ..e allora ti sfido mio caro "conduttore", Io sono il signor Nessuno, senza né scuola né dote, senza soldi o popolarità, ma con un cuore puro e buoni occhi per vedere. E con te ed i tuoi servizi devo dire che ce n'è proprio bisogno, di ottimi occhi con cui poter guardare e giudicare da soli, o si rischia di cadere nei tuoi ipocriti trucchetti con cui ti piace pregiudiziare le opinioni, perchè su questo sei davvero bravo, lo ammetto, ma dare adito in questo modo a credenze popolari che fanno solo il male del calcio, e forse anche del paese, non me lo sarei mai aspettato, nemmeno da te (pensa un po') che rincorri senza alcun pudore e con una bramosia innata quella popolarità che spesso ti sfugge un po di mano.

Da qui in poi il signor Nessuno ti sfida apertamente ad un contraddittorio pubblico, proprio qui in questo blog, per essere ad armi pari, sempre se ne avrai il coraggio , perché citando le tue parole: "Quando un personaggio pubblico riceve una domanda ha il diritto di non rispondere ma se non risponde il silenzio racconta qualcosa. Se uno ha la coscienza pulita risponde ..o qualche dubbio viene." Allora cortesemente rispondici a delle semplici domande che plachino i nostri molteplici dubbi, domande che ci sorgono ora spontanee, visto che per tua ammissione hai le registrazioni della sala Var di quella sera:

1) Nei primi minuti della partita l'interista Vecino fa un brutto fallo da dietro su Khedira, a centrocampo, poichè sembra che l'arbitro non abbia visto, perchè la Var non interviene? ..Nella stessa azione Higuain viene poi fermato per un fuorigioco davvero molto dubbio, cosa si dicono esattamente sala Var ed Arbitro in queste due occasioni?

2) Poco dopo Higuain riceve palla in piena area, solo davanti al portiere, ad un passo dall'area piccola, e Skriniar totalmente disinteressato della palla (lo si vede proprio caricare la spallata con forza), va diretto su Gonzalo buttandolo a terra proprio mentre calciava a rete a botta sicura.. Cosa si dicono in quel frangente Var ed Arbitro? La Var lì aveva il dovere (e non la semplice possibilità) di intervenire!

3) Nel secondo tempo invece, c'è addirittura un doppio episodio contemporaneo davvero clamoroso, Matuidi entra in area "infilando" 2 avversari, e Skriniar (uno di questi) vistosi sorpassato, carica di nuovo la sua micidiale spallata wrestling-iana, manco fosse un toro, e va dritto sullo Juventino senza badar nemmeno a dove sia la palla, si vede chiaramente Matuidi completamente sballottato e sbilanciato che annaspa paurosamente per cercare di non cadere a terra e visto che lo Juventino riesce a rimanere in piedi (anche se barcollando), ci pensa poi il numero 7 dell'Inter a finire l'opera, sgambettando da dietro il Francese. E' chiaro che l'arbitro non abbia visto nulla, anche perchè coperto in questo caso, ma qui per protocollo DEVE assolutamente intervenire la Var, e allora perche tutto tace anche in questa occasione? Cosa si è detto in sala su questo duplice intervento?

4) Non passa troppo tempo che Higuain si ritrova lanciato a rete in contropiede, Skriniar come ultimo uomo, vistosi in difficoltà nel recuperare, carica la solita spallata, esattamente come fanno i tori imbizzarriti nell'arena, e si fionda dritto dritto su Gonzalo, disinteressandosi completamente del pallone, e buttando a terra l'avversario senza alcun ritegno.. anche qui la Var avrebbe l'OBBLIGO di intervenire, come fallo da ultimo uomo, perchè tutto tace di nuovo?

5) Perchè non ci hai detto e raccontato anche cosa succede mai in sala Var durante questi episodi? Un giornalista imparziale e serio lo avrebbe fatto di certo, non credi? ..o magari rincorri solo notizie (anche false che siano) per il solo scopo di notorietà ed odiens? ..disinteressandoti completamente di quale possa essere la verità fino in fondo?

6) Tra l'altro, ad esser sinceri, ci sarebbe anche un'altro "mezzo rigoretto" per la manata di Miranda su Dybala, e sarei proprio curioso di sapere cosa disse la sala Var in questa occasione, perchè non ce lo racconti?

Per imparzialità ti allego il video completo di tutti gli episodi menzionati in modo che tu possa giudicarli di persona, sono registrati da una camera esterna mentre c'era la partita, cosi che le immagini non possano essere manipolate da nessuno! Non vedo l'ora che ci racconterai la tua nuova opinione alla luce di tutto questo.. Ma le domande non finiscono certo qui, al momento, anzi è ora che cominciamo ad avere ancora più dubbi oscuri a cui ti preghiamo di dare luce:

7) Sostieni ora che non hai fatto questo servizio "contro la Juve", ma era sugli arbitri in genere, ma ti rendi conto quando dici queste fandonie che ti tradicse il fatto stesso che hai fatto vedere solo ed esclusivamente l'unico episodio a favore della Juve quando ve ne erano una miriade contro? ..e per esser ancora più chiari e farti capire meglio ove ci vediamo ancor di più la faziosità in questo servizio, è che davvero non ci riusciamo a spiegare il fatto di come tu possa credere di poterci davvero convincere ora che il tuo servizio era al solo scopo di smascherare la generale mala-fede degli arbitri e non quella pro Juve, quando poi nei fatti parli solo del "famoso episodio Pjanic" ...stai forse cercando di prenderci tutti per il..naso?

8) Ti rendi poi conto tra l'altro che se tu poco poco avessi ragione, con la lettura delle labbra dei 2 ragazzi sordo-muti (che spero tu abbia almeno avvisato in quale putiferio li avresti catapultati?), allora la vera vittima sarebbe proprio la Juve stessa? ..e per non essere frainteso entro subito nel merito: la Var per protocollo NON poteva intervenire assolutamente sull'intervento di Pjanic, poichè trattasi di eventuale secondo giallo e quindi, se tu avessi mai ragione, ci sarebbe stato si un piccolo illecito, ma a S-favore della Juve! Che non è andato in porto solo perchè Orsato ha deciso bene di non esagerare, conoscendo già tutti i molteplici episodi a scapito dei bianconeri precedentemente "sorvolati". Dunque perchè non ti sei prima bene informato? ..fare allusioni infamanti è davvero disgustoso, tanto più se provengono da un giornalista che lavora per le Iene, e parlo di Juve non di Arbitri (perchè l e tue vere allusioni le abbiamo capite bene tutti), anche se tu hai ben provato a non nominarla e a fare un pò "l'ascolano", che tira la pietra e nasconde la mano! E facci almeno il piacere di non graffiare sugli specchi giustificandoti orribilmente sostenendo che il "labbiale letto" della parola "contatto/contrasto" possa giustificare un eventuale rosso, NON prenderci per i fondelli cortesemente! Poichè Nessuno mai ha minimamente pensato o menzionato un eventuale possibile rosso diretto o grave fallo di gioco in quel "contatto"! ...e qui un altro dubbio mi sorge davvero: "oh ma le sai le regole del gioco"?

9) Dopo che avrai visto il video, qui sotto allegato (nel caso vorrai documentarti), e ti sarai fatto una reale idea della "menzogna" che hai creato, vorrei tanto ci spiegassi un'ultima cosa su questa partita: se davvero avessero voluto favorire la Juventus (come tu astutamente lasci intendere senza però dirlo apertamente, ma il sottinteso è chiaro visto che tutta Italia ha estrapolato questo come concetto dalla tua intervista, e di certo non saremo mica tutti scemi?), non ti viene in mente prima di domandarti per esempio: "ma non facevano prima a fischiare un paio di questi rigori?".. Insomma, d'altronde bastava fischiare il giusto per favorire la Juve , perchè sporcarsi con tutto questo trambusto se erano queste le loro intenzioni?

10) Ultimissima ma non per importanza, sei almeno cosciente e a conoscenza che il Pecoraro è un famoso reo-confesso anti-juventino e che ha votato i suoi ultimi anni di carriera a voler distruggere la squadra bianconera? .. sai del tipo, un po' come succede per la politica in Italia, se non riusciamo a batterli, perseguitiamoli e demoliamo la loro immagine, cosi prima o poi anche noi vinciamo! .....

A te la parola mio caro Filippo Roma, ora rispondi anche tu alle nostre domande come personaggio pubblico, se non hai nulla da nascondere, ovviamente!