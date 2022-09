Guardo al mercato che si sta concludendo in queste ore e mi chiedo quanto questa sessione racconti o nasconda della salute delle squadre.

A occhio, vedo un Napoli restaurato economicamente, con grandi potenzialità, che ad oggi, quindi sicuramente troppo presto, ha perso più che guadagnato. Serve solo tempo?

Vedo una Roma, che ha fatto il più grande acquisto di tutti: il pubblico. Poi certo pedine importanti e un gran bel gioco, ma questo entusiasmo deve far preoccupare tutti. In salute? Ni, tanti soldi spesi... se arriveranno i risultati bene, altrimenti non so l'anno prossimo...

Vedo poi un Milan in gran salute. Sarà il closing o sarà una programmazione oculata, ma ha fatto un bel mercato, forse lacunoso in uscita. Non credo rivincerà il campionato, ma di sicuro è la squadra più lungimirante e in salute.

Inter. L'anno del vorrei ma non posso, delle minestre riscaldate, del "mi serve un difensore" e quindi "forse te lo compro vendo". In salute? Decisamente no. I cinesi cercano di far quadrare i conti, compricchiano ma minacciano di vendere. Più che i soldi mancano progetti. Debiti? tanti, tantissimi, e la trattativa con la Uefa non so dove porterà.

Juve. Sono ignorante lo ammetto e quindi non capisco. Non capisco come dalla catastrofe economica di Ronaldo siano passati ad un aumento di capitale accordato. Dopo un anno completamente fallimentare, pur avendo una signora squadra, invece di risparmiare sull'allenatore (uno dei pochi casi dove davvero risolverebbero tutti i problemi cambiando la testa) hanno deciso di cambiare tutto il corpo. Svincolati, abbandonati per strada, costosi, vecchi, giovani, talenti cristallini o ciabattoni. Tutti sul carro, un carro che costa 90 milioni di mercato e 40 di ingaggi mostruosi. Spalmati in bilanci pluriennali e bla bla... tanto non ci sono debiti giusto? O forse sì, ed enormi? Sono ignorante, l'ho già detto? Quindi non capisco come facciano a permettersi tutto questo, senza vincere nulla. Non capisco nemmeno i giocatori che finiscono in un non-progetto, in un "vincere è l'unica cosa che conta"... letteralmente, non c'è altro, nemmeno tattica a detta del mister.



Quanto di tutto questo è vero? Quanto ci racconta delle squadre e della loro salute?

Sicuramente il campionato più strano (per calendario) del mondo, ma anche quello potenzialmente più avvincente.

La Roma purtroppo ne ha solo 11 o poco più, può far bene, ma non benissimo.

La Lazio idem.

Il Napoli, se ritrova certe dinamiche, può far male, ma la vedo meno solida.

Inter Milan e Juve, sono attrezzate bene, con quest'ultima che se avesse un allenatore, sarebbe già a punteggio pieno senza scampo per nessuno.

Per il bene del campionato e del divertimento, Allegri a vita!