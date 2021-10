È tempo di tirare le prime somme, è tempo del bilancino!

Il Milan che sta dando continuità al percorso dello scorso anno viaggia spedito, in quest'avvio di stagione la squadra sembra più consapevole dei propri mezzi.

Crescita totale per un calcio più totale!

C'è più convinzione di poter far bene come lo dimostrano le dichiarazioni dei vari giocatori e del Mister che tenta di fare il vigile e allo stesso tempo non scoraggia i suoi di sognare il colpaccio.

La squadra gioca il migliore calcio del campionato facendo anche testa in Europa con alternanza (Liverpool per lo stress dell'ingresso, e con l'Atletico, sapete tutti com'è finita).

Per il discorso qualificazione Champions, niente è scontato.

C'è ancora speranza di passare il turno, difficilissimo sì, ma non un miraggio come dicono, in ballo ci sono sempre 12 punti e un Liverpool scatenato!

Se il Liverpool arriva in 4 partite a 12 punti, la dinamica del gruppo cambierà di parecchio, facendo 4 punti minimo con il Porto e vincendo contro l'Atletico al ritorno, la qualificazione si giocherà a San Siro con un Liverpool già primo.

Comunque, fin qui non abbiamo sfigurato, anzi, abbiamo giocato alla pari di tutti.

Discorso Campionato: è qui che il Milan si mostra e sta dimostrando che la strada seguita è quella giusta.

Quasi tutti i giocatori si sentono titolari, guardano tutti nella stessa direzione, allo stesso obiettivo ( crescere ancora e magari tentare di vincere anche qualcosa, il sogno sarebbe lo scudetto).

La crescita dei singoli è la crescita della squadra e vice versa, ma anche l'allenatore!

Il mercato del Milan, tranne che per Maignan, non ha ancora influenzato sulla squadra né sul suo rendimento, ed è meglio così, anche con le assenze pesanti, la squadra non ha mai perso, pareggiando solo una volta!

Di tutte le squadre del campionato è il Milan ad aver l'avvio più tosto, in effetti, ha già disputato 3 partite di alta classifica contro (Lazio Juve e Atalanta, l'ultima in data) accumulando 7 punti insieme al buttino pieno delle altre 4 partite ne fa 19 punti secondo in solitario dietro il Napoli a punteggio pieno.

Delle 7 partite, quelle degli scontri diretti erano le più belle, Juve un po' meno per il risultato, ma contro la Lazio e l'Atalanta il Milan ha fornito un calcio di altissimo livello, e guarda caso, l'evoluzione di Tonali è sempre in avanti (mentalità, aggressività, consapevolezza e soprattutto corsa atletica con un posizionamento sempre ottimale (provate ad osservarlo, nell'uno contro uno punta direttamente l'avversario con volume, invece quando è in mezzo fra tre avversari, cerca sempre la posizione ottimale per contrastare l'azione e non il giocatore).

In questo, è il migliore RossoNero sul campo!

Quando tutti gli altri compagni avranno questa sua intelligenza nel posizionarsi, il Milan rivoluzionerà ancora una volta il calcio, si chiamerà Squadra Stormo! (la mia tesi magistrale era sul tema, particle swarm optimization).



Quando i nuovi acquisti daranno anche loro la mano, ci sarà più serenità nell'approcciare partite e più consapevolezza della forza che speriamo durerà fino a giugno.