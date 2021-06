Pare che il Milan è Calha si siano riavvicinati in questo stucchevole minuetto a cui Maldini non vuole partecipare.

Faccio una traduzione libera delle parole di Hakan così come tanto tempo fa, si faceva dal latino durante l'interrogazione.

Pensavo arrivassero offerte più ricche ad oggi o vado nel fantastico campionato qatariota oppure il nulla cosmico.

Questa chiacchierata fra il giocatore e Maldini mi sa di tentativo di prendere tempo.

Faccio un grande europeo, magari qualcuno abbocca, nel frattempo mi tengo buono il Milan.



Maldini non ha bisogno di consigli, ma nel mondo degli affari queste cose si chiudono con un piccolo passo in avanti delle controparti. Il Milan dovrebbe aumentare di mezzo milione la firma ma pretendere una risposta a stretto giro.

De Paul è a mio avviso più forte, ma preferirei tenere il turco, nonostante il suo comportamento discutibile ed investire sull'esterno destro in attacco, la cifra richiesta per De Paul.

Berardi è un mio pallino e sembra finalmente giunto a maturazione completa. Perché investire su di lui e non su De Paul? Perché il valore aggiunto che porterebbe Berardi, rispetto a Saleemakers e Castillejo è superiore a quello che porterebbe De Paul rispetto a Calha.

Venderei Romagnoli, che si è comportato da signore in un momento molto delicato per la squadra per finanziare l'acquisto del Gallo.

Stessa sorte per i vari tuttofumoLeao, Laxalt, Conti, Castillejo.

Queste cessioni, sommate agli introiti Champions, al secondo piazzamento, permetterebbero gli acquisti dei due attaccanti italiani a cui aggiungere i riscatti di Tonali e Tomori.

Il centrale da far crescere per me è Gabbia. Con Tomori potrebbe formare una bella coppia. L'italiano ha piede da centrocampista ed una buona dose di cattiveria agonistica, l'anglocanadese è veloce ed aggressivo negli anticipi, doti prima scontate in un centrale ma oramai merce rara fra diagonali e letture preventive, i difensori hanno dimenticato l'alfabeto del mestiere.

Kessie' rischia di diventare un problema veramente serio. Il Milan per lui deve rompere il salvadanaio, altrimenti meglio venderlo al più presto. Come Franchino in giro non ne vedo, considerando il nostro budget. A quel punto farei una scelta sui generis. Prenderei Locatelli. Gioca in maniera totalmente diversa da Franchino ed è meno forte, ma ha giocato a due con De Zerbi in questa stagione. Come trattore di riserva un altro cavallo di ritorno. Il vecchio Kuco. Adesso gioca in tutti i ruoli del centrocampo e fa anche dei gol. Con Pobega, formerebbe una coppia bene assortita di riserve. Ovviamente la mia preferenza andrebbe al Milan alla turca in salsa italiana (siamo molto carenti), con una robusta dose di avorio pregiato marca Franchino.