Affranto.

Saro' breve, indipendentemente dal voto.

Perdere tre punti polverizzati in pochi minuti e' da mentecatti, e il diavolo ride.

Altro che Prada, qui il diavolo si veste da finto fesso e si porta a casa tre punti d’oro per loro, e tre altrettanti per noi, perché se qualcuno dovesse pensare (Ruiu incluso), che l’Inter avrà quel crollo emotivo che gli farà perdere il campionato, no! Non facciamo passare questo messaggio sbagliato a qualche tifoso nerazzurro e rossonero debole caratterialmente.

Tre punti d’oro per noi, d’oro perché a questo punto del campionato ti danno quella consapevolezza che il finto fesso è sempre dietro l’angolo, perciò, bisogna ricominciare dal dopo Lazio (la prima sconfitta delle due totali in campionato). Ruiu si chiede se davvero Inzaghi fosse da scudetto, e io vorrei chiedergli: “E se fosse il déjà-vu del dopo Lazio?”. Beh! Sarebbe davvero un bel regalo inconsapevole da parte del Milan.

Tutti sappiamo, il Milan sapeva, e continua ad essere consapevole che l’Inter è la più forte, altrimenti quei 70% di partita totalmente dominata non avrebbe avuto senso, perché il Milan ha vinto per caso, e non per volere. Quando mi riferisco al non volere vincere una partita, mi riferisco al fatto che i rossoneri sono entrati in campo prevenuti, optando per il pareggio, era evidente (a parte Tonali che ha più personalità del suo allenatore). Quando mi riferisco al non volere, mi riferisco anche all’errore sull’episodio riguardo l’impatto Giraud-Sanchez? Era regolare? Dai….

Non siamo qui a commentare l’arbitraggio o la partita tatticamente, per carità, ma per vedere oltre un risultato che doveva avere una sentenza diversa. Una cosa è certa, oltre il divario in campo, che il Chala (indipendentemente dal risultato), lo stanno ancora piangendo con il singhiozzo. Merito al Milan che ha vinto una partita inaspettata. Merito a noi che l’abbiamo regalata, merito ai dei del calcio che ci sono quando è necessario, perché dovevamo necessariamente ritornare a sentire la terra sui piedi. Grazie a voi che siete lì, da qualche parte.

Se vogliamo diventare per la prima volta, una tifoseria consapevole della nostra forza, deve passare un messaggio diverso, poi se volete, non io ovviamente, continuate ad illudervi come in quei famosi cinque anni, quando in campionata la terra era deserta, fate pure. Queste partite esistono perché possono cambiare gli eventi, proprio come cambiò il vento dopo il 3-1 con la Lazio, solo che questa volta, il diavolo è sotto, e rimarrà sotto, inconsapevole di averci fatto lui il regalo questa volta, e non la Lazio. Perché sono sicuro di questo? Il patrono della mia citta' natale si chiama San Michele Arcangelo....

Un Saluto

Alla prossima