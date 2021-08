Nei giorni di ritiro a Moena e a Firenze, Vincenzo Italiano ha lavorato su tutti i reparti con nuovi schemi. Come in tutte le squadre, si lavora per garantire agli allenatori almeno due giocatori di ruolo. Da una sana competizione interna, una squadra forte si forma in ogni ruolo. In questo momento, la Fiorentina abbisogna di rinforzi se vuole tentare a disputare una stagione nella parte sinistra della classifica. Vediamo in percentuali quali sono le "coppie sfidanti" che lottano per un posto da titolare.

PORTIERI: 1 Pietro Terracciano; 25 Antonio Rosati; 33 Federico Brancolini; 69 Bartlomiej Dragowski; Il polacco Dragowski parte favorito tra i pali della porta gigliata. Attenti però a Terracciano che quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto in maniera eccelsa. Il simpaticissimo Rosati, trentottenne, è sicuramente uomo spogliatoio e saprà far crescere l'altro giovane ventenne Brancolini. Nel gioco delle coppie, in percentuale, chi giocherà portiere?: DRAGOWSKI 80%; TERRACCIANO 20%

DIFENSORI: 2 Lucas Martínez Quarta; 3 Cristiano Biraghi; 4 Nikola Milenkovic; 6 Christian Dalle Mura; 17 Aleksa Terzic; 20 Germán Pezzella; 21 Pol Lirola; 23 Lorenzo Venuti; 30 Luca Ranieri; 32 Gabriele Ferrarini; 98 Igor Julio;

DIFENSORI, LATERALE DESTRO: Lirola parte favorito, anche se il calciomercato lo vede partente. Venuti e il jolly giovane Ferrarini, rientrato da Venezia possono cercare di inserirsi per un posto da titolare. Nel gioco delle coppie, in percentuale, chi giocherà di più titolare sulla fascia destra?: LIROLA 65%; VENUTI 35%

DIFENSORI, CENTRALI DI DESTRA: Milenkovic è probabile partente e al suo posto sarebbe sostituito da un ritorno illustre: Nastasic. Al momento, Milenkovic sarebbe favorito su molti giovani come Dalle Mura e Ranieri. Attenzione all'argentino Lucas Martinez Quarta. Il giocatore al momento gode di ottima stima del nuovo allenatore, Italiano. Chi giocherebbe centrale destro difensivo nel gioco delle coppie? In percentuale: MILENKOVIC 55%; QUARTA 45%

DIFENSORI, CENTRALI SINISTRA: L'argentino Pezzella e il brasiliano Igor sono al momento due giocatori in lotta per una maglia da titolare. Chi giocherebbe oggi titolare nel gioco delle coppie? In percentuale: PEZZELLA 60%; Igor 40%

DIFENSORI, LATERALE SINISTRO: Indubbiamente Biraghi è il titolare al momento, nonostante le critiche dei tifosi per lo scarso impegno dello scorso campionato. Biraghi si è difeso qualche settimana fa in una conferenza stampa prendendosi delle responsabilità in questa stagione promettendo di migliorarsi. Occhio a Terzic. Il giovane serbo vuole un posto da titolare e si sta impegnando tanto per convincere Italiano a impiegarlo con più frequenza. Ci riuscirà? In questo momento, chi giocherà laterale destro nel gioco delle coppie? In percentuale: BIRAGHI 95%; TERZIC 5%

CENTROCAMPISTI: Youssef Maleh; 5 Giacomo Bonaventura; 8 Joseph Alfred Duncan; 10 Gaetano Castrovilli; 14 Alessandro Bianco; 15 Erick Pulgar; 18 Riccardo Saponara; 19 Tòfol Montiel; 24 Marco Benassi; 34 Sofyan Amrabat;

CENTROCAMPISTI, DESTRA: Nei 3 di centrocampo, a destra sicuro il posto fisso di Jack Bonaventura. Benassi potrebbe insidiarlo, ma al momento sembra l'ex Atalanta e Milan l'uomo giusto per quel ruolo. Difficile l'inserimento dello spagnolo Montiel, probabile partente in prestito. Nel gioco delle coppie, nel ruolo di centrocampista di destra chi giocherà? In percentuale: BONAVENTURA 99% BENASSI 1%

CENTROCAMPISTI, CENTRALI: Nel ruolo di regista, al momento Pulgar è l'uomo giusto per Italiano. L'allenatore affiderà a lui la responsabilità di "comandare" e "dirigere" il centrocampo viola. Amrabat sembra partente e così in questo pre-campionato un giovane diciottenne Bianco ha fatto vedere belle giocate e quindi è al momento lui l'antagonista per una maglia da titolare. Tuttavia, la poca esperienza gioca a oggi un brutto scherzo al giovane gigliato dai piedi buoni dando via libera al più esperto Pulgar per un ruolo da regista. Nel corso del campionato, sicuramente Vincenzo Italiano darà spazio al diciottenne arrivato dalla primavera della Fiorentina. In percentuale, chi giocherà nel gioco delle coppie nel ruolo di regista? PULGAR 100% BIANCO 0%

CENTROCAMPISTI, SINISTRA: Il neo campione d'Europa Castrovilli è il calciatore giusto sulla fascia sinistra per fornire assist e andare a rete nei nuovi schemi di Vincenzo Italiano. Castrovilli, da poco tornato dalle vacanza, deve vedersela con Duncan e Saponara. Il tecnico tedesco ha fatto intendere che Castrovilli è il titolare e che Saponara e Duncan daranno comunque un aiuto concreto a questa rosa. Chi giocherà titolare sulla fascia sinistra di centrocampo? Nel gioco delle coppie prevale in percentuale: CASTROVILLI 95%; DUNCAN 5%

ATTACCANTI: 7 José Callejón; 9 Dusan Vlahovic; 11 Christian Kouamé; 22 Nicolás González; 33 Riccardo Sottil; 35 Gabriele Gori; 67 Louis Munteanu; 91 Aleksandr Kokorin;

ATTACCANTE, DESTRO: L'esperto Callejon ha un'altra chance. Dopo la grande delusione dello scorso campionato, lo spagnolo ex Napoli deve dimostrare di meritare una maglia da titolare. A contendergli il posto potrebbero essere sia Kouamè sia il giovane rumeno Munteanu. Al momento, solo Callejon può perdere il posto da titolare perchè Kouamè sembra partente e Munteanu è comunque ancora troppo giovane per poter avere delle responsabilità sull'attacco di destra. Quali sono i due contendenti nel gioco delle coppie come attaccanti di destra? In percentuale: CALLEJON 100%; KOUAME' 0%

ATTACCANTE, CENTRALE; Dusan Vlahovic è al momento ancora un giocatore della Fiorentina. Potrebbe partire a una cifra importante: 70 milioni. Al momento, nessuno della rosa della Fiorentina insidua la sua titolarità, in una squadra che ha bisogno dei gol del forte giovane attaccante serbo. Kokorin ha fallito il pre-campionato, visto la scarsa segnatura in partite facili. Gori è sicuramente un giovane promettente, ma ancora acerbo per togliere il posto da titolare a Vlahovic. Nel gioco delle coppie, per la Fiorentina l'attaccante centrale è scontato. In percentuale: VLAHOVIC 100%; KOKORIN 0%

ATTACCANTE, SINISTRO: La proprietà della Fiorentina ha acquistato un giocatore fortissimo dallo Stoccarda, pagandolo tanti milioni di euro. Gonzalez, detto "Speedy", è la nuova stella della squadra toscana. L'acquisto più oneroso della storia della Fiorentina dovrà dara gol e assist garantendo un campionato lontano dalla zona retrocessione. La Fiorentina punta molto sull'argentino che ha come sfidante Sottil. Il ritorno dal prestito del giovane giocatore sarà comunque determinante per quando scenderà in campo. Figlio d'arte, l'attaccante sinistro farà di tutto per entrare in campo dal primo minuto e convincere l'allenatore ad avere fiducia in lui. L'attaccante sinistro, nel gioco delle coppie sarà combattuto da due giocatori che hanno nella tecnica e nella velocità un'arma vincente. In percentuale: GONZALEZ 95%; SOTTIL 5%

Nella vita, come nello sport, "lo sfidante" è l'ombra di chi al momento sente di essere al centro di un progetto tecnico. Ma si sa, nulla è scontato. In questo gioco delle coppie, tutto potrebbe cambiare. Al momento, la Fiorentina ha 17 giorni per migliorare, ritoccare, rivedere una rosa che ancora si vede lontana dalla parte sinistra della classifica. Vendere chi non ha la mentalità dello sfidante potrebbe essere un vantaggio perchè avere giocatori che lottano per un posto in squadra senza lamentarsi diventa essenza. Forse, l'arrivo di un allenatore come Vincenzo Italiano potrà far "giocare" le coppie di ruolo e far "girare" al momento giusto ogni suo giocatore che dovrà trovarsi pronto a entrare in gioco nel momento del reale bisogno. Del resto, un allenatore deve essere meritocratico e vivere il presente senza pregiudizi su i suoi giocatori. Il gioco più bello del mondo si gioca in 11 e una rosa di 25 giocatori maturi lo sa e le rivalità sportive devono esistere in una squadra di calcio se si vogliono ottenere risultati che vanno al di là di ogni pronostico. Vedremo se ogni giocatore saprà lottare per un posto in squadra per un bene comune e se Vincenzo Italiano saprà scegliere di partita in partita chi darà più garanzie.

Piero Posillico